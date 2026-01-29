Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Australian Open 2026 : “त्यांना प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांसारखी…”,खेळाडूंना मिळणाऱ्या वागणुकीवर इगा स्विएटेकचे खळबळजक विधान

ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत मंगळवारी कोको गॉफकडून उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा इगा स्विएटेकने बुधवारी उपस्थित केला आहे. खेळाडूंच्या हालचालींवर कॅमेरा मॉनिटरिंग करण्याबाबत तिने मत मांडले.

Updated On: Jan 29, 2026 | 03:04 PM
इगा स्विएटेक(फोटो-सोशल मीडिया)

Australian Open 2026 : ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत मंगळवारी कोको गॉफने उपस्थित केलेलाच मुद्दा इगा स्विएटेकने बुधवारी उपस्थित केला. क्वार्टरफायनलमध्ये पराभव झाल्यानंतर कोर्टच्या बाहेर एका निर्जन भागात निराशेने रॅकेट फोडणाऱ्या २१ वर्षीय अमेरिकन खेळाडूचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तिने नाराजी व्यक्त केली. लॉकर रूमपासून कोर्टपर्यंत आणि त्यादरम्यान जवळजवळ सर्वत्र खेळाडूंवर लक्ष ठेवणाऱ्या अमर्यादित प्रवेश कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचा विचार तिला करण्याची गरज असल्याचे गॉफ म्हणाली. बुधवारी क्वार्टरफायनलमध्ये पाचव्या मानांकित एलेना रायबाकिनाकडून ७-५, ६-१ असा पराभव झाल्यानंतर, स्विएटेकला विचारण्यात आले की खेळाडूंना कॅमेऱ्यापासून लपण्यासाठी जागा नसल्याबद्दल तिला कसे वाटते.

कॅमेरा मॉनिटरिंग अ‍ॅक्टिव्हिटीज

इतर स्पर्धांमध्येही खेळाडूंच्या हालचालींवर कॅमेरा मॉनिटरिंग केले जाते आणि ऑस्ट्रेलियन ओपनही त्याला अपवाद नाही. स्टेडियमच्या खाजगी भागातील काही फुटेज नेहमीच प्रसारित केले जात नाहीत, परंतु खेळाडूंना हे आठवण करून देण्याची गरज नाही की कॅमेऱ्यात कैद केलेले काही क्षण व्हायरल होऊ शकतात कारण ते गोंडस, माहितीपूर्ण किंवा अगदी नाट्यमय असतात.

जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या स्विएटेकने सांगितले की तिच्या खेळाचे काही पैलू आहेत जे तिला सामन्यासाठी कोर्टवर जाण्यापूर्वी सराव करायचे आहेत आणि कॅमेऱ्याच्या नजरेत न येता ती असे करू शकेल अशी जागा असणे चांगले होईल. २४ वर्षीय पोलिश खेळाडू म्हणाली, “आम्ही टेनिस खेळाडू आहोत. ६६ ते आमचे काम आहे. तुमची मान्यता विसरून मीम बनणे हे आमचे काम नाही.”

आमच्या गोपनीयतेचा आदर केला जात नाही.

प्रश्न असा आहे की, आम्ही टेनिस खेळाडू आहोत की आम्ही प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांसारखे आहोत, जिथे आम्ही शौचास जातो तेव्हाही आमच्यावर लक्ष ठेवले जाते, तुम्हाला माहिती आहे का? शेवटच्या संदर्भाबद्दल माफी मागत मी म्हणालो, “ठीक आहे, ते स्पष्टपणे अतिशयोक्ती होती, पण थोडी गोपनीयता असणे चांगले होईल, आणि स्वतःच्या प्रक्रिया असणे आणि सतत कोणाच्या देखरेखीखाली न राहणे देखील चांगले होईल. मी माझे ओळखपत्र विसरल्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी मला थांबवले, ज्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. मी एक दिग्गज महिला टेनिसपटू असूनही, चार फ्रेंच ओपन, तसेच विम्बल्डन आणि यूएस ओपन जिंकले आहे, हे घडले. पण सुरक्षा ही सुरक्षा असते.” – स्वीटेक इगा, टेनिसपटू

Published On: Jan 29, 2026 | 03:04 PM

Jan 29, 2026 | 03:04 PM
