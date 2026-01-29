Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Raid Was Conducted On A Slaughterhouse In Sillod Beef Worth One And A Half Lakh Rupees Was Seized

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!

Crime News: सिल्लोड तालुक्यातील डोंगरगाव येथे पोलिसांनी अवैध कत्तलखान्यावर छापा टाकून १.५५ लाखांचे गोमांस जप्त केले. या कारवाईत लादेन कुरेशीसह तिघांना अटक करण्यात आली असून फरार आरोपीचा शोध सुरू आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 02:47 PM
सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त (Photo Credit- X)

सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा
  • दीड लाखांचे गोमांस जप्त
  • रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!
सिल्लोड, (वा.): एका कत्तलखान्यावर छापा मारुन दीड लाखांचे गोमांस जप्त करण्यात आले. ही कारवाई ग्रामीण पोलिस व गुन्हे शाखेने तालुक्यातील डोंगरगाव येथे करण्यात आली. या प्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

अन्सार सलीम कुरेशी, इलियास सलीम कुरेशी, गालिब अन्सार कुरेशी, लादेन अन्सारी कुरेशी अशी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपींनी नावे आहेत. तर इलियास सलीम कुरेशी, गालिब अन्सार कुरेशी, लादेन अन्सारी कुरेशी या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

मिळालेल्या माहितीवरुन गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष मिसळे, पोलिस कर्मचारी विठ्ठल डोके, गोपाल पाटील, राहुल गायकवाड, संदीप कोळगे, ग्रामीणचे सहायक पोलिस निरीक्षक रवींद्र ठाकरे, उपनिरीक्षक राजेंद्र बनकर, लहू घोडे, पोलिस कर्मचारी कडुबा भाग्यवंत, सचिन काळे, अनंत जोशी संजय आगे, राजू काकडे, सतीश पाटील यांनी डोंगरगाव येथे छापा मारला असता आरोपी इलियास कुरेशीच्या घरातील किचन रुमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोमांस मिळून आला. पोलिसांनी गोमांस, सुरे, चरबी असा १ लाख ५५ हजार किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करीत तिघांना ताब्यात घेतले. पुढील तपास उपनिरीक्षक लहू घोडे करीत आहे. तर जप्त केलेला गोमांसाच पोलिसांनी खड्डा खोदून नष्ट केला.

Crime News: अपघातानंतर दुचाकीस्वाराने पर्यटकाला केली मारहाण; गुन्हा दाखल

दुसऱ्यांदा कारवाई

डोंगरगावात कत्तलखान्यावर पोलिसांची ही दुसरी कारवाई आहे. यापूर्वीही ग्रामीण पोलिसांनी पहाटे छापा मारुन गोमांस पकडला होता. यावेळी मात्र आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाले होते. आता पुन्हा छापा मारुन ग्रामीण, गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी दीड लाखांचा गोमांस पकडण्यात आला. छापा मारलेल्या घरात हाडामांसासह रक्ताचा अक्षरशः सडा पडलेला होता. रविवारी आरोपींना न्यायालयासमोर केले असता दोन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

Web Title: A raid was conducted on a slaughterhouse in sillod beef worth one and a half lakh rupees was seized

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 02:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: अपघातानंतर दुचाकीस्वाराने पर्यटकाला केली मारहाण; गुन्हा दाखल
1

Crime News: अपघातानंतर दुचाकीस्वाराने पर्यटकाला केली मारहाण; गुन्हा दाखल

Alibaug Crime : आधी सोन्याचे दागिने लंपास केले आणि मग….; अंगावर काटा आणणारा हत्येचा थरार
2

Alibaug Crime : आधी सोन्याचे दागिने लंपास केले आणि मग….; अंगावर काटा आणणारा हत्येचा थरार

गुन्हेगारांमध्ये धाक नाही उरला ! तिकीट चेकरच्या मानेवर चाकू ठेवून दिली गेली धमकी
3

गुन्हेगारांमध्ये धाक नाही उरला ! तिकीट चेकरच्या मानेवर चाकू ठेवून दिली गेली धमकी

Drugs Case : अहिल्यानगर पोलिसांचा एलसीबी संशयाच्या भोवऱ्यात; सहभाग कोणा-कोणाचा? तपास सुरू
4

Drugs Case : अहिल्यानगर पोलिसांचा एलसीबी संशयाच्या भोवऱ्यात; सहभाग कोणा-कोणाचा? तपास सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…

Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…

Jan 29, 2026 | 02:48 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!

Jan 29, 2026 | 02:47 PM
Solapur Crime: बापच ठरला भक्षक! पोटच्या अल्पवयीन लेकीवर अत्याचार; न्यायालयाचा कडक दणका

Solapur Crime: बापच ठरला भक्षक! पोटच्या अल्पवयीन लेकीवर अत्याचार; न्यायालयाचा कडक दणका

Jan 29, 2026 | 02:46 PM
IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

Jan 29, 2026 | 02:43 PM
Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला

Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला

Jan 29, 2026 | 02:41 PM
‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध

‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध

Jan 29, 2026 | 02:41 PM
रस्त्यावर कायदा चिरडला! कार चालकाने ट्राफिक पोलिसाला बॉनेटवर 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेलं; ग्रेटर नोएडातील Video Viral

रस्त्यावर कायदा चिरडला! कार चालकाने ट्राफिक पोलिसाला बॉनेटवर 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेलं; ग्रेटर नोएडातील Video Viral

Jan 29, 2026 | 02:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM