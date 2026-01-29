RCB vs UPW, WPL 2026 : RCB समोर अंतिम फेरीचे लक्ष्य! UPW सोबत करावे लागणार दोन हात 

RCB vs UPW, WPL 2026 : टेबल-टॉपर्स रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) गुरुवारी यूपी वॉरियर्सविरुद्ध विजय मिळवून सलग दोन पराभव मागे टाकून महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या अंतिम फेरीत स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल. आरसीबी (१० गुण) हा एकमेव संघ आहे ज्याने डब्ल्यूपीएल प्लेऑफमध्ये स्थान निश्चित केले आहे, परंतु वॉरियर्सविरुद्ध विजय मिळवल्याने अंतिम फेरीतही त्यांचे स्थान निश्चित होईल.
हेही वाचा : PAK vs AUS : भारतात कधी आणि कुठे पाहता येणार पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियाचा सामना? बाबर आझमवर असणार सर्वाची नजर
दुसरीकडे, प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्याच्या कठीण आव्हानाचा सामना करणाऱ्या वॉरियर्सना त्यांची सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फोबी लिचफिल्ड (२४३ धावा) हिच्या दुखापतीमुळे मोठा धक्का बसला आहे. लिचफिल्डला स्पर्धेतून बाहेर काढण्यात आले आहे आणि तिच्या जागी एमी जोन्सचा समावेश करण्यात आला आहे. स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी संघाने पहिले पाच सामने
जिंकले होते आणि ते इतर सर्व संघांपेक्षा खूप पुढे होते, परंतु त्यानंतरच्या दोन पराभवांमुळे त्यांच्या मोहिमेला निश्चितच धक्का बसला आहे. आरसीबीला दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला, फलंदाजीच्या अपयशामुळे सात विकेटने पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर आरसीबीला मुंबई इंडियन्सकडून पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यात एकेकाळी त्यांची धावसंख्या पाच बाद ३५ होती.
गोलंदाजी विभागात लॉरेन बेल (११ विकेट) वर बरेच काही अवलंबून असेल, परंतु तिला सायली सतघरे (८) आणि नेंडिन डी क्लार्क (११) यांच्याकडूनही योग्य पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. वॉरियर्स सध्या याच्याकडूनहा गुणतालिकेत तळाशी आहे आणि आता करा किंवा मरण्याच्या परिस्थितीत आहे. पहिल्या तीन संघात स्थान मिळवण्यासाठी त्यांना त्यांचे उर्वरित सामने जिंकणेच नव्हे तर कठीण आव्हानावर मात करणे देखील आवश्यक आहे. वॉरियर्सचे सहा सामन्यांमधील दोन विजयांमधून चार गुण आहेत. शिवाय, त्यांच्या खराब नेट रन रेटमुळे त्यांच्या अडचणींमध्येही भर पडली आहे. लिचफिल्ड बाहेर पडल्यानंतर, त्यांची फलंदाजी आता कर्णधार मेग लॅनिंग (२०७) आणि भारतीय स्टार हरलीन देओल (१५०) वर अवलंबून असेल. वॉरियर्सची गोलंदाजी सोफी एक्लेस्टोन (६ विकेट्स) आणि दीप्ती शर्मा (५) या फिरकी जोडीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल
हेही वाचा : भारतात बांगलादेशी खेळाडूंच्या असुरक्षिततेचे दावे झाले उघड, या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी येणार प्लेयर्स
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूः स्मृती मानधना (कर्णधार), रिचा घोष (विकेटकीपर), दयालन हेमलता, प्रथ्योशा कुमार (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, नदीन डी क्लार्क, ग्रेस हॅरिस, गौतमी नाईक, श्रेयंका पाटील, सायली सातघरे, लॉरेन बेल, अरुंधती रेड्डी, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, पूजा वस्त्राकर आणि राधा यादव.
यूपी वॉरियर्स: मेग लॅनिंग (कर्णधार), हरलीन देओल, शिप्रा गिरी (यष्टीरक्षक), किरण नवगिरे, एमी जोन्स, प्रतिका रावल, सिमरन शेख, गोंगडी त्रिशा, डिआंड्रा डॉटिन, चार्ली नॉट, शिखा पांडे, श्वेता सेहरावत, दीप्ती शर्मा, आशा शोबाना, क्लो ट्रायॉन, सोफी एक्लेस्टोन, क्रांती गौड आणि सुमन मीना.