Supreme Court  News: UGC च्या नव्या नियमांना स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

२०१२ चे नियम कायदेशीररित्या बंधनकारक नव्हते. म्हणजेच जर एखाद्या विद्यापीठाने ईओसी तयार केले नाही, तक्रारी ऐकण्यात अयशस्वी झाले किंवा नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर यूजीसी कोणतीही कारवाई करू शकत नव्हते.

Updated On: Jan 29, 2026 | 03:01 PM
Supreme Court, UGC

Supreme Court  News: UGC च्या नव्या नियमांना स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

  • सुप्रीम कोर्टाची UGCच्या नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती
  • UGC) जानेवारी २०२६ मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता नियमावली जारी केली
  • नियमावली जारी होताच, देशभरात या नियमावलीला विरोध
Supreme Court  News:  सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जारी केलेल्या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली. सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या यांच्या खंडपीठाने असे अनेक नियम स्पष्टपणे परिभाषित केलेले नाहीत, ज्यामुळे त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. खंडपीठाने केंद्र सरकारला या मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुनर्विचार करण्यास आणि त्या अधिक पारदर्शक आणि स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. अस नमुद केलं आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जानेवारी २०२६ मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता नियमावली जारी केली. कॅम्पसमध्ये जाती-आधारित भेदभाव दूर करणे आणि विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि आदरयुक्त वातावरण निर्माण करणे, हे या नियमावलीचे उद्दिष्ट होते. पण, पण नियमावली जारी होताच, देशभरात या नियमावलीला विरोध होऊ लागला. भेदभाव रोखण्यासाठी भारतात कायदे, न्यायालयीन आदेश आणि संस्थात्मक व्यवस्था आधीच अस्तित्वात नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित करत, सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन नियमावलीला तात्पुरती स्थगित दिली. तसेच, २०१२ च्या चौकटीनुसार ही व्यवस्था कार्यरत राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांविरुद्ध होणाऱ्या भेदभावाच्या तक्रारी प्राप्त करणे आणि त्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करणे हा नियमावलीचा उद्देश होता. पण सुनावणी आणि चौकशी पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधी निर्दिष्ट केलेला नव्हता.

What is Black Box: ब्लॅक बॉक्स देणार अजित पवारांच्या अपघाताचे उत्तर! काय आहे ही टेक्नॉलॉजी? कशी उलगडणार विमानाची रहस्ये?

दंड किंवा कारवाईची कोणतीही तरतूद नाही

२०१२ चे नियम कायदेशीररित्या बंधनकारक नव्हते. म्हणजेच जर एखाद्या विद्यापीठाने ईओसी तयार केले नाही, तक्रारी ऐकण्यात अयशस्वी झाले किंवा नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर यूजीसी कोणतीही कारवाई करू शकत नव्हते. ते निधी रोखू शकत नव्हते, मान्यता प्रभावित करू शकत नव्हते किंवा दंड आकारू शकत नव्हते.

येथे तुमचा मजकूर अधिक स्पष्ट आणि कायदेशीर संदर्भांसह संपादित करून दिला आहे:

जातीय भेदभाव विरोधी कायदे आणि शैक्षणिक संस्थांमधील तरतुदी

२०१२ चे नियम प्रामुख्याने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी मर्यादित होते. यामध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), दिव्यांग व्यक्ती (PWD) किंवा इतर सामाजिक गटांचा समावेश नव्हता. मात्र, भारतीय संविधान अशा कोणत्याही भेदभावाविरुद्ध कठोर भूमिका घेते.

संविधानिक आणि कायदेशीर संरक्षण

मूलभूत अधिकार: संविधानातील कलम १४, १५ आणि १७ समानतेच्या अधिकाराची हमी देतात आणि जातीवर आधारित कोणत्याही भेदभावाला पूर्णपणे प्रतिबंधित करतात. अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Atrocities Act), सेवा नियम आणि विद्यापीठ कायदे आधीच अशा घटना रोखण्यासाठी कार्यरत आहेत.

संस्थात्मक यंत्रणा: कॅम्पसमध्ये सुरक्षित वातावरण राहावे यासाठी रॅगिंग विरोधी कार्यक्रम, समान संधी कक्ष (Equal Opportunity Cell), अंतर्गत तक्रार समित्या आणि ऑनलाइन तक्रार पोर्टल यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये होणारा भेदभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येच्या प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये विद्यापीठांनी पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने वारंवार दिले आहेत.

यूजीसीचे नवीन नियम काय आहेत?

प्रत्येक महाविद्यालयात समान संधी केंद्र (ईओसी) स्थापन केले जाईल.

ईओसी वंचित आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांना शिक्षण, शुल्क आणि भेदभावाबाबत मदत करेल.

प्रत्येक महाविद्यालयात महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समानता समिती असेल.

या समितीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला आणि अपंग यांचा समावेश असेल. समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल.

भारतात ‘प्रायव्हेट जेट’चा व्यवसाय किती मोठा? उड्डाणाचे नियम काय? जाणून घ्या चार्टर्ड प्लेनची संपूर्ण A टू Z सिस्टीम

महाविद्यालयात एक समानता पथक देखील असेल, जे भेदभावाचे निरीक्षण करेल.

भेदभावाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत बैठक आवश्यक असेल. १५ दिवसांच्या आत महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे अहवाल सादर केला जाईल.

महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे सात दिवसांच्या आत पुढील कारवाई सुरू करणे आवश्यक असेल.

ईओसी दर सहा महिन्यांनी महाविद्यालयाला अहवाल देईल.

महाविद्यालयाला दरवर्षी जातीय भेदभावाबाबत यूजीसीकडे अहवाल सादर करावा लागेल.

यूजीसी एक राष्ट्रीय देखरेख समिती स्थापन करेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास महाविद्यालयाचे अनुदान रोखले जाऊ शकते.

महाविद्यालयाची पदवी, ऑनलाइन आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम निलंबित केले जाऊ शकतात.

गंभीर प्रकरणांमध्ये, यूजीसीची मान्यता देखील रद्द केली जाऊ शकते.

Published On: Jan 29, 2026 | 03:01 PM

Jan 29, 2026 | 03:01 PM
महाराष्ट्रातील ‘या’ लोकनेत्यांचे शिक्षण किती होते? शिक्षणाने नव्हे तर कामाने ओळखले जाणारे नेते

महाराष्ट्रातील ‘या’ लोकनेत्यांचे शिक्षण किती होते? शिक्षणाने नव्हे तर कामाने ओळखले जाणारे नेते

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…

Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…

Jan 29, 2026 | 02:48 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!

Jan 29, 2026 | 02:47 PM
Solapur Crime: बापच ठरला भक्षक! पोटच्या अल्पवयीन लेकीवर अत्याचार; न्यायालयाचा कडक दणका

Solapur Crime: बापच ठरला भक्षक! पोटच्या अल्पवयीन लेकीवर अत्याचार; न्यायालयाचा कडक दणका

Jan 29, 2026 | 02:46 PM

