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Jai Moondra: जन्म भारतात, आयर्लंडच्या संघातून पदार्पण; पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनला केले Bold, कोण आहे जय मुंद्रा

Updated On: Jun 26, 2026 | 08:57 PM IST
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सारांश

आयर्लंडचा वेगवान गोलंदाज जय मुंद्राने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनची विकेट काढली. राजस्थानच्या टोंक येथे जन्मलेल्या जयने आयर्लंडच्या संघातून पदार्पण केले

कोण आहे जय मुंद्रा (फोटो सौजन्य - X.com)

कोण आहे जय मुंद्रा (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • भारतीय वंशाच्या जय मुंद्राने केले आयर्लंडमधून पदार्पण
  • पहिल्याच चेंडूवर काढली संजू सॅमसनची विकेट 
  • कोण आहे जय मुंद्रा जाणून घ्या 
भारताचा आयर्लंडमधील दौरा हा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. वैभव सूर्यवंशी यातून पदार्पण करणार अशी बरीच चर्चा होती. मात्र पहिल्या सामन्यात वैभवला स्थान देण्यात न आल्याने चाहत्यांची निराशा झाली. तर दुसरीकडे भारतीय वंशाच्या जय मुंद्राने भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात आयर्लंडसाठी पदार्पण केले. २९ वर्षीय मुंद्राचा जन्म भारतात झाला असून, तो शिक्षणासाठी २०२१ मध्ये आयर्लंडला गेला. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्याला तिथे नोकरी मिळाली. प्रमुख गोलंदाजांना झालेल्या दुखापतींमुळे मुंद्राला आयर्लंड संघात स्थान मिळाले आणि पहिल्याच सामन्यात पदार्पण करण्याची संधी मिळाली.

जय मुंद्राने आपल्या पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेतली

डावखुरा वेगवान गोलंदाज जय मुंद्राने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेतली. तो भारताच्या डावातील दुसरे षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजीला आला. त्याने आपल्या पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनला बाद केले. ताशी १३९ किमी वेगाच्या चेंडूने संजूच्या बॅटची कड घेतली आणि तो यष्टीवर आदळला. त्याने ४ चेंडूंमध्ये ५ धावा केल्या.

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आयर्लंडसाठी त्याच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीच्या पहिल्याच चेंडूवर विकेट

  • मॅथ्यू हम्फ्रीज विरुद्ध बांगलादेश, चट्टोग्राम (२०२३)
  • जय मुंद्रा विरुद्ध भारत, बेलफास्ट (२०२६)
कोण आहे जय मुंद्रा 

जय मुंद्राचा जन्म १० जानेवारी १९९७ रोजी राजस्थानमधील टोंक येथे झाला. लहानपणापासूनच जयला शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही स्तरांवर क्रिकेटची आवड होती. तो राजस्थानच्या १४ वर्षांखालील संघाचा भाग होता आणि त्याने राज्यस्तरीय क्रिकेट स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. जय सुरुवातीला टेनिस बॉलने क्रिकेट खेळायचा, पण नंतर त्याने लेदर बॉलचा वापर सुरू केला. एम.टेक. करण्यासाठी जय विद्यार्थी व्हिसावर आयर्लंडला गेला, जिथे तो क्रिकेट खेळण्यापासून स्वतःला रोखू शकला नाही. त्याने डब्लिनमधील प्रसिद्ध लेन्स्टर क्रिकेट क्लबसाठी खेळायला सुरुवात केली. तो २०२३ मध्ये आयरिश सिनियर कप जिंकणाऱ्या संघाचाही एक भाग होता.

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जयचा चुलत भाऊ स्वीडनकडून खेळतो

विशेष म्हणजे, जयच्या काकांचा मुलगा, अजय मुंद्रा, स्वीडनकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळतो. यष्टीरक्षक-फलंदाज अजयने स्वीडनसाठी ३१ टी२० सामने खेळले असून, ३०.५० च्या सरासरीने ७९३ धावा केल्या आहेत. त्याने पाच अर्धशतके झळकावली आहेत, ३८ झेल घेतले आहेत आणि दोन खेळाडूंना यष्टीचीत केले आहे. दरम्यान आता जयनेही एका सामन्या संजू सॅमसनची मोठी विकेट घेतल्यामुळे तो काही क्षणातच चर्चेत आला आहे आणि आता त्याचेही सोशल मीडियावर चाहते एका रात्रीत वाढले तर नक्कीच आश्चर्याची गोष्ट ठरणार नाही. 

Web Title: Ind vs ire who is jai moondra took wicket of sanju samson on first ball of his international career

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Published On: Jun 26, 2026 | 08:57 PM

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