Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 2nd Odi Sunil Gavaskar Expressed Surprise At New Zealands Victory Against India

IND vs NZ 2nd ODI : ‘न्यूझीलंडचा विजय पाहून….’ भारताचे माजी दिग्गज फलंदाज गावस्कर यांनी केले आश्चर्य व्यक्त 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात भारताला न्यूझीलंडकडून ७ विकेट्सने पराभव स्वीकारावा लागला. या न्यूझीलंडच्या विजयावर सुनील गावस्कर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:43 PM
IND vs NZ 2nd ODI: 'Seeing New Zealand's victory....' Former Indian batting legend Gavaskar expressed his surprise.

सुनील गावस्कर(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

IND vs NZ 2nd ODI : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील वडोदरा येथे खेळला गेलेला पहिला सामना भारताने ४ विकेट्सने जिंकला तर राजकोट येथे खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात न्यूझीलंड ७ विकेट्सने प्राप्त केला. या मुळे आता ही मालिका १-१ अशी बरोबरीत आली आहे. दरम्यान, राजकोटमधील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात न्यूझीलंडने भारताला किती सहज पराभूत केले हे पाहून माजी कर्णधार सुनील गावस्कर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, रविवारी होणाऱ्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात यजमान संघाला त्यांच्या संघात प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार नाही. डॅरिल मिशेलच्या नाबाद १३१ धावांमुळे न्यूझीलंडने राजकोटमधील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात २८५ धावांचे लक्ष्य गाठले आणि सात विकेटने विजय मिळवत मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. मालिकेचा निर्णायक सामना इंदूरमध्ये खेळला जाईल.

हेही वाचा : IND vs NZ 2nd ODI : KL Rahul च्या शतकावर सासरे खुश! सुनील शेट्टी यांनी भावना व्यक्त करत लिहिले,’मला तुझा अभिमान…’

न्यूझीलंड इतक्या सहज जिंकला हे पाहून मला आश्चर्य वाटले. कारण फलंदाजी सुरू करण्यापूर्वी सर्वांना वाटले होते की भारत संथ खेळपट्टीचा फायदा घेऊ शकेल. फक्त फिरकी गोलंदाजांनीच नाही तर त्यांच्या (न्यूझीलंडच्या) सर्व गोलंदाजांनी खेळपट्टीच्या संथ गतीचा चांगला वापर केला. भारत न्यूझीलंडला सुमारे २६० किंवा २७० धावांपर्यंत रोखू शकेल असे वाटत होते. मला वाटले की हा भारतासाठी सोपा विजय असेल. गावस्कर यांनी मिशेलचेही कौतुक केले, ज्याने विल यंग (८७) सोबत १६२ धावांची भागीदारी करून पाहुण्या संघाचा विजय निश्चित केला.

गावस्कर म्हणाले की, मालिका निर्णायक सामन्यात भारतावर दबाव असेल आणि यशस्वी जयस्वाल सारख्या खेळाडूला आजमावण्याची संधी संघाकडे नव्हती, जर त्यांनी राजकोटमध्ये मालिका जिंकली असती तर त्याला इंदूरमध्ये संधी देता आली असती. जर त्यांनी (भारताने) हा सामना जिंकला असता तर त्यांना थोडे प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असते. कदाचित त्यांनी अशा खेळाडूंना संधी दिली असती जे अद्याप खेळलेले नाहीत. हे सर्व शक्य झाले असते, परंतु आता ते कोणताही धोका पत्करू शकत नाहीत.

हेही वाचा : IND vs USA, U19 World Cup 2026 : भारताची U19 World Cup ची विजयी सुरुवात! हेनिल पटेलच्या वादळात अमेरिका उद्ध्वस्त

सायमन डौलकडून मिशेलचे कौतुक

न्यूझीलंडचा माजी खेळाडू सायमन डौल यांनी मिशेलच्या खेळीचे आणि कुलदीप यादव आणि रवींद्र जडेजा या भारतीय फिरकी जोडीचा सामना करण्याच्या पद्धतीचे कौतुक केले. कुलदीपने त्याच्या १० षटकांत ८२ धावा दिल्या आणि फक्त एक बळी घेतला, तर जडेजाने आठ घटकांत ४४ धावा देऊन एकही बळी न घेता फलंदाजी केली. डौल म्हणाले, मिशेलचे भारताविरुद्ध खूप चांगले आकडे आहेत. आपण वारंवार पाहतो, रिव्हर्स स्वीप, त्याच्या पायांचा वापर, तो कुलदीपविरुद्ध खूप जलद खेळला आणि पहिल्याच षटकात त्याच्यावर दबाव आणला. त्या क्षणापासून कुलदीपने त्याची लय गमावली, जी सहसा घडत

 

Web Title: Ind vs nz 2nd odi sunil gavaskar expressed surprise at new zealands victory against india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 02:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 
2

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
3

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…
4

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM