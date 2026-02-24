Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सुनील गावस्कर यांनी टीम इंडियाला दिला इशारा! सुर्याला दिला सल्ला

गावस्कर यांनी जिओ स्टारला सांगितले की भारताने दक्षिण आफ्रिकेकडून कोणताही धडा घेतला नाही. आता दुसरा भारताचा सामना होण्याआधी सुनील गावस्कर यांनी भारताला सल्ला दिला आहे. 

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:57 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारताचा सुपर 8 चा पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाला होता. या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची खराब फलंदाजी पाहायला मिळाली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यातून भारताने धडा घ्यावा आणि अतिआत्मविश्वासाने मैदानावर उतरण्याऐवजी आणि प्रत्येक चेंडू सीमारेषेवरून मारण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आपला अहंकार सोडून परिस्थितीनुसार खेळावे, असे त्यांच्या काळातील दिग्गज फलंदाज सुनील गावस्कर यांचे मत आहे. 

भारतीय संघाचे सुपर 8 चे दोन सामने शिल्लक आहेत, दुसरा भारताचा सुपर 8 चा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध गुरूवारी 26 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघासाठी हा सामना महत्वाचा असणार आहे. दोन्ही संघांनी पहिला सामना गमावला आहे त्यामुळे आता दुसऱ्या सामन्यामध्ये जो संघ विजय मिळवेल तो संघ सेमीफायनलच्या शर्यतीमध्ये टिकून राहिल. आता दुसरा भारताचा सामना होण्याआधी सुनील गावस्कर यांनी भारताला सल्ला दिला आहे. 

T20 World Cup 2026 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल! पाकिस्तान पात्रता फेरीत अपयशी ठरला तरीही उपांत्य फेरी भारताबाहेर…

सुनील गावस्कर यांनी भारतीय संघाला दिला महत्त्वाचा सल्ला

खरं तर, गावस्कर यांनी जिओ स्टारला सांगितले की भारताने दक्षिण आफ्रिकेकडून कोणताही धडा घेतला नाही. भारतीय फलंदाज फक्त प्रत्येक चेंडू क्रिजच्या बाहेर मारण्याचा प्रयत्न करत होते. टी-२० क्रिकेट असे खेळले जात नाही. ते पुढे म्हणाला,  मी अक्षर पटेलला पुन्हा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आणण्याचा विचार करेन, विशेषतः झिम्बाब्वेच्या संघात जास्त डावखुरा फलंदाज नसल्याने. तुम्ही त्याला अर्शदीप सिंगऐवजी घेऊ शकता. अर्शदीपने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खूप चांगली गोलंदाजी केली आणि तुम्हाला इतक्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असलेल्या खेळाडूची जागा घ्यायची नसेल. त्यामुळे, संघात कोणतेही बदल होणार नाहीत आणि तोच संघ खेळेल.

भारतीय संघाने आतापर्यंत टी-२० विश्वचषकात एकूण पाच सामने खेळले आहेत, त्यापैकी चार सामने गट टप्प्यात आणि एक सुपर ८ टप्प्यात होता. भारताने गट टप्प्यात अमेरिका, नामिबिया, पाकिस्तान आणि नेदरलँड्सविरुद्ध विजय मिळवला, परंतु त्यांच्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. आता भारत २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेशी सामना करेल, हा सामना संघासाठी महत्त्वाचा असेल.

कोणत्या संघाचा नेट रनरेट किती आहे? (सुपर ८ गट १)

वेस्ट इंडिज: +५.३५०

दक्षिण आफ्रिका: +३.८००

भारत: -३.८००

झिम्बाब्वे: -५.३५०

सुपर ८ गट-२

इंग्लंड: +२.५५०

पाकिस्तान: ०.०००

न्यूझीलंड: ०.०००

श्रीलंका: -२.५५०

Published On: Feb 24, 2026 | 01:20 PM

