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IND A vs SL A: भारतीय युवा ब्रिगेडचा धमाका! फायनलमध्ये श्रीलंकेला लोळवले; ६६ धावांनी फायनल जिंकत तिरंगी मालिकेचे विजेतेपद पटकावले

Updated On: Jun 21, 2026 | 06:25 PM IST
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सारांश

'इंडिया अ' संघाने अंतिम सामन्यात 'श्रीलंका अ' संघाचा धुव्वा उडवला. या शानदार विजयासह भारताने तिरंगी मालिकेचे विजेतेपद पटकावले. या सामन्यातील सर्वात प्रभावी खेळाडू ठरला तो १५ वर्षांचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी; त्याने श्रीलंकेच्या गोलंदाजीचा समाचार घेत केवळ २९ चेंडूत ९४ धावांची अविश्वसनीय खेळी साकारली.

भारतीय युवा ब्रिगेडचा धमाका! फायनलमध्ये श्रीलंकेला लोळवले (Photo Credit- X)

भारतीय युवा ब्रिगेडचा धमाका! फायनलमध्ये श्रीलंकेला लोळवले (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • भारतीय युवा ब्रिगेडचा धमाका!
  • फायनलमध्ये श्रीलंकेला लोळवले
  • ६६ धावांनी फायनल जिंकत तिरंगी मालिकेचे विजेतेपद पटकावले
IND A vs SL A Highlights: बेबी बाॅस स्टार वैभव सूर्यवंशीची (Vaibhav Sooryavanshi) वादळी खेळी आणि गोलंदाजांची दमदार कामगिरी यांच्या जोरावर, ‘इंडिया अ’ संघाने अंतिम सामन्यात ‘श्रीलंका अ’ संघाचा धुव्वा उडवला. या शानदार विजयासह भारताने तिरंगी मालिकेचे विजेतेपद पटकावले. या सामन्यातील सर्वात प्रभावी खेळाडू ठरला तो १५ वर्षांचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी; त्याने श्रीलंकेच्या गोलंदाजीचा समाचार घेत केवळ २९ चेंडूत ९४ धावांची अविश्वसनीय खेळी साकारली. त्याच्या या स्फोटक फलंदाजीच्या बळावर, भारताने एकतर्फी ठरलेल्या सामन्यात श्रीलंकेचा ६६ धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभव केला.

वैभव आणि प्रभसिमरन यांचा कहर

विजेतेपदाच्या या लढतीत, ‘श्रीलंका अ’च्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु भारतीय सलामीवीरांनी तो निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे सिद्ध केले. मैदानात उतरताच वैभव सूर्यवंशी आणि प्रभसिमरन सिंग या भारतीय सलामीच्या जोडीने चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडला. स्फोटक फलंदाजी करत त्यांनी केवळ ५३ चेंडूत १३२ धावांची विक्रमी सलामीची भागीदारी रचली.

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या दरम्यान, वैभवने ‘लिस्ट-ए’ (List-A) क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतक केवळ ११ चेंडूत पूर्ण केले आणि पुढे जाऊन एकूण ९४ धावांची खेळी केली. सलामीवीरांनी दिलेल्या या स्वप्नवत सुरुवातीमुळे, ‘इंडिया अ’ संघाने निर्धारित ५० षटकांत ९ बाद ३७७ धावांचा प्रचंड डोंगर उभारला.

३७८ धावांच्या डोंगराएवढ्या आव्हानासमोर श्रीलंकेचा संघ कोलमडला

प्रत्युत्तरात, ३७८ धावांचे कठीण आव्हान पेलताना ‘श्रीलंका अ’ संघाला प्रचंड दबावाचा सामना करावा लागला. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच सामन्यावर आपली पकड घट्ट ठेवली आणि नियमित अंतराने बळी टिपले. भारतीय गोलंदाजांच्या घातक माऱ्यासमोर श्रीलंकेचा संघ पूर्णपणे कोलमडला आणि विजयाच्या लक्ष्यापासून खूप दूर राहिला; ‘इंडिया ए’ने त्यांना ३११ धावांत सर्वबाद केले.

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Web Title: India a beats sri lanka a by 66 runs to win tri series final

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Published On: Jun 21, 2026 | 06:25 PM

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