विजेतेपदाच्या या लढतीत, ‘श्रीलंका अ’च्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु भारतीय सलामीवीरांनी तो निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे सिद्ध केले. मैदानात उतरताच वैभव सूर्यवंशी आणि प्रभसिमरन सिंग या भारतीय सलामीच्या जोडीने चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडला. स्फोटक फलंदाजी करत त्यांनी केवळ ५३ चेंडूत १३२ धावांची विक्रमी सलामीची भागीदारी रचली.
🚨 INDIA A TRIUMPH! Tilak Varma & Co. beat Sri Lanka A by 66 runs to clinch the tri-series 🏆#INDAvsSLA pic.twitter.com/wXi4fzuWBD — Cricbuzz (@cricbuzz) June 21, 2026
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या दरम्यान, वैभवने ‘लिस्ट-ए’ (List-A) क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतक केवळ ११ चेंडूत पूर्ण केले आणि पुढे जाऊन एकूण ९४ धावांची खेळी केली. सलामीवीरांनी दिलेल्या या स्वप्नवत सुरुवातीमुळे, ‘इंडिया अ’ संघाने निर्धारित ५० षटकांत ९ बाद ३७७ धावांचा प्रचंड डोंगर उभारला.
प्रत्युत्तरात, ३७८ धावांचे कठीण आव्हान पेलताना ‘श्रीलंका अ’ संघाला प्रचंड दबावाचा सामना करावा लागला. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच सामन्यावर आपली पकड घट्ट ठेवली आणि नियमित अंतराने बळी टिपले. भारतीय गोलंदाजांच्या घातक माऱ्यासमोर श्रीलंकेचा संघ पूर्णपणे कोलमडला आणि विजयाच्या लक्ष्यापासून खूप दूर राहिला; ‘इंडिया ए’ने त्यांना ३११ धावांत सर्वबाद केले.
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