IND vs AFG: तिसऱ्या सामन्यात भारताच्या संघात धडाकेबाज बॉलरची Surprise Entry, BCCI ने केली घोषणा

IND Vs AFG Live: भारताची अफगाणिस्तानविरूद्ध ‘शुभ’मन सुरूवात, राहुलची खंबीर साथ; विजयी घोडदौड
हर्षित राणा भारतीय संघात सामील
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आज, १९ जून रोजी, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) अधिकृतपणे जाहीर केले की, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अंतिम एकदिवसीय सामन्यासाठी हर्षित राणाचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पुनर्वसन उपचारानंतर या वेगवान गोलंदाजाने पुन्हा तंदुरुस्ती मिळवली आहे. भारताने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एक सराव सामना खेळला होता. यादरम्यान हर्षितला गुडघ्याची दुखापत झाली होती, ज्यामुळे तो विजेत्या संघाचा भाग होऊ शकला नाही. तो आयपीएल २०२६ मधूनही बाहेर पडला होता.
त्याला अंतिम ११ मध्ये थेट स्थान मिळेल का?
तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्याच्या संघात हर्षित राणाचा अचानक समावेश झाल्याने, तो चेन्नईमध्ये अंतिम ११ मध्ये असू शकतो असे संकेत मिळत आहेत. संघ व्यवस्थापन कोणत्या खेळाडूला वगळते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. गुरनूर ब्रारने दोन सामन्यांमध्ये सहा बळी घेतले आहेत. पहिल्या सामन्यात प्रिन्स यादवने दोन बळी घेतले, तर अर्शदीप सिंगनेही दोन बळी घेतले.
भारतीय संघाने मालिका जिंकली आहे, परंतु २०२७ च्या विश्वचषकासाठी संघ संयोजन शोधण्याच्या आणि खेळाडूंना संधी देण्याच्या दृष्टीने तिसरा एकदिवसीय सामना महत्त्वाचा ठरेल. सध्या भारतीय टीममध्ये अनेक चांगले बॉलर्स आहेत आणि अशा परिस्थितीत हर्षित राणाला खेळविण्यात येणार का? हाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
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अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेसाठी संघ:
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे, यशस्वी जयसवाल, हर्षित राणा