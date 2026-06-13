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IND vs AFG: शतकवीर रहमनुल्लाह गुरबाजचा सुपरडुपर कारनामा, 55 वर्षात ODI मध्ये न रचलेला इतिहास; कोहलीला सोडले मागे

Updated On: Jun 13, 2026 | 08:48 PM IST
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सारांश

रहमानुल्ला गुरबाजची त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत आतापर्यंतची एकदिवसीय सरासरी फारशी प्रभावी राहिलेली नाही, पण त्याची आताची आकडेवारी आश्चर्यकारक आहे. नक्की काय आहे आकडेवारी?

रहमनुल्लाह गुरबाझचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

रहमनुल्लाह गुरबाझचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान एकदिवसीय सामना 
  • रहमानुल्ला गुरबाजचा अनोखा कारनामा 
  • ५५ वर्षातील एकदिवसीय सामन्यातील इतिहास 
शनिवारी धर्मशाळा येथे सुरू झालेल्या भारत विरूद्ध अफगाणिस्तान यांच्या तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, प्रथम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानावर मुसळधार पाऊस कोसळला आणि मग, भारताने आमंत्रित केल्यानंतर, अफगाण यष्टीरक्षक रहमानुल्ला गुरबाज मैदानात उतरला. गुरबाज कधीतरीच तुफान खेळतो आणि यासाठी त्याने चक्क शनिवारचीच निवड केली. त्याने ४८ चेंडूंमध्ये ८ चौकार आणि तितक्याच षटकारांसह १०२ धावांची वादळी खेळी केली. रहमानुल्लाच्या बॅटने अनेक विक्रम मोडले आहेत, परंतु या खेळीने एक असा आकडा समोर आणला, जो सचिन तेंडुलकर आणि वीरेंद्र सेहवागसारखे फलंदाजही त्यांच्या कारकिर्दीत गाठू शकले नाहीत.

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हा अर्धशतकाचा दर खूप खास आहे

पहिला एकदिवसीय सामना १९७१ मध्ये खेळला गेला होता. आणि तेव्हापासून जवळपास ५५ वर्षांत, सर्वोत्तम सरासरीने अर्धशतकाचे शतकात रूपांतर करण्याच्या बाबतीत रहमानुल्ला गुरबाजची बरोबरी कोणीही करू शकलेले नाही. या फॉरमॅटमधील विक्रम पाहता, किमान ७ शतकांच्या आधारावर, गुरबाजचा ५० वरून १०० धावांपर्यंतचा रूपांतरण दर, किंवा सरासरी, सर्वोत्तम आहे. एक नजर गुरबाझच्या खेळावर आपण टाकूया. 

एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ५० वरून १०० धावांपर्यंतचा सर्वोत्तम रूपांतरण दर

फलंदाजानुसार सरासरी

  • ५६.२५ रहमुल्ला गुरबाज (९ शतके)
  • ४३.४८ कॅलम मॅकलॉड (१० शतके)
  • ४२.८६ डॅरिल मिचेल (९ शतके)
  • ४१.८२ क्विंटन डी कॉक (२३ शतके)
  • ४१.२२ विराट कोहली (५४ शतके)
रहमुल्लाने ४८ चेंडूंमध्ये शतक झळकावल्याने, तो भारताविरुद्ध शतक करणारा इतिहासातील सर्वात वेगवान फलंदाजही ठरला. यापूर्वीचा विक्रम शाहिद आफ्रिदीच्या नावावर होता.

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भारताविरुद्ध सर्वात जलद शतके करणारे अव्वल ५ फलंदाज

  • ४५ – शाहिद आफ्रिदी – कानपूर (२००५)
  • ४८ – रहमनुल्लाह गुरबाज – धर्मशाळा (२०२६)
  • ५७ – जेम्स फॉकनर – बंगळूरू (२०१३)
  • ५७ – एबीडी व्हिलियर्स – मुंबई वानखेडे (२०१५)
  • ५७ – मायकल ब्रेसवेल – हैदराबाद (२०२३)
४८ चेंडूंमध्ये शतक, तरीही आफ्रिदीचा विक्रम अबाधित 

पावसामुळे बराच वेळ वाया गेल्याने, पंचांनी सामना ५० षटकांवरून प्रत्येकी २५ षटकांचा केला. षटकांची संख्या कमी झाल्यामुळे, रहमानुल्ला गुरबाजने मैदानात उतरताच पूर्णपणे टी-२० मोड स्वीकारला. त्याने एकदिवसीय सामन्यातही टी-२० शैलीत आक्रमक फलंदाजी करत भारतीय भूमीवर आपले नववे शतक पूर्ण केले. गुरबाजने अवघ्या ४८ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताविरुद्धचे हे दुसरे सर्वात वेगवान शतक आहे. या यादीत आफ्रिदीचे नाव अजूनही अव्वल आहे, ज्याने भारताविरुद्ध ४५ चेंडूंमध्ये शतक झळकावले होते.

Web Title: India vs afghanistan rahmanullah gurbaz record left virat kohli behind

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Published On: Jun 13, 2026 | 08:48 PM

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