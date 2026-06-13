IND vs AFG: शतकवीर रहमनुल्लाह गुरबाजचा सुपरडुपर कारनामा, 55 वर्षात ODI मध्ये न रचलेला इतिहास; कोहलीला सोडले मागे

IND vs AFG: कोण आहे Gurnoor Brar? अफगामिस्तानविरूद्ध पदार्पणात पहिल्याच ओव्हरमध्ये घेतली विकेट, भारतासमोर 195 धावांंचं आव्हान
हा अर्धशतकाचा दर खूप खास आहे
पहिला एकदिवसीय सामना १९७१ मध्ये खेळला गेला होता. आणि तेव्हापासून जवळपास ५५ वर्षांत, सर्वोत्तम सरासरीने अर्धशतकाचे शतकात रूपांतर करण्याच्या बाबतीत रहमानुल्ला गुरबाजची बरोबरी कोणीही करू शकलेले नाही. या फॉरमॅटमधील विक्रम पाहता, किमान ७ शतकांच्या आधारावर, गुरबाजचा ५० वरून १०० धावांपर्यंतचा रूपांतरण दर, किंवा सरासरी, सर्वोत्तम आहे. एक नजर गुरबाझच्या खेळावर आपण टाकूया.
एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ५० वरून १०० धावांपर्यंतचा सर्वोत्तम रूपांतरण दर
फलंदाजानुसार सरासरी
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भारताविरुद्ध सर्वात जलद शतके करणारे अव्वल ५ फलंदाज
पावसामुळे बराच वेळ वाया गेल्याने, पंचांनी सामना ५० षटकांवरून प्रत्येकी २५ षटकांचा केला. षटकांची संख्या कमी झाल्यामुळे, रहमानुल्ला गुरबाजने मैदानात उतरताच पूर्णपणे टी-२० मोड स्वीकारला. त्याने एकदिवसीय सामन्यातही टी-२० शैलीत आक्रमक फलंदाजी करत भारतीय भूमीवर आपले नववे शतक पूर्ण केले. गुरबाजने अवघ्या ४८ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताविरुद्धचे हे दुसरे सर्वात वेगवान शतक आहे. या यादीत आफ्रिदीचे नाव अजूनही अव्वल आहे, ज्याने भारताविरुद्ध ४५ चेंडूंमध्ये शतक झळकावले होते.