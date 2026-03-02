IND vs AFG : विश्वचषकानंतर भारताच्या संघासमोर अफगाणिस्तानचे आव्हान, BCCI ने शेअर केले वेळापत्रक

Team India’s Test and ODI series against Afghanistan : भारतीय संघ सध्या २०२६ च्या विश्वचषकात सहभागी होत आहे. २०२६ च्या विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत भारतीय संघ इंग्लंडशी सामना करेल. विश्वचषकानंतर, टीम इंडिया घरच्या मैदानावर एकदिवसीय आणि कसोटी सामने खेळेल. भारत आणि अफगाणिस्तान एक कसोटी आणि तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळतील, ज्याचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. बीसीसीआयने २ मार्च रोजी वेळापत्रक देखील जाहीर केले.
अफगाणिस्तान एक कसोटी सामना आणि तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे. पहिला कसोटी सामना ६ जून ते १० जून दरम्यान खेळला जाईल आणि त्यानंतर तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका होईल. एकदिवसीय मालिकेचा पहिला सामना १ जून रोजी धर्मशाला येथे, तर दुसरा सामना २ जून रोजी लखनौ येथे खेळला जाईल. तिसरा सामना २० जून रोजी चेन्नई येथे खेळला जाईल. तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली देखील भारतीय संघाचा भाग असतील. हे दोन्ही खेळाडू भारतासाठी फक्त एकदिवसीय सामने खेळतील.
बीसीसीआयने आता एकदिवसीय मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली शेवटचे न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत एकत्र दिसले होते. या मालिकेत विराट कोहलीची बॅट पूर्ण जोमात होती. त्याने पहिल्या सामन्यात ९३, दुसऱ्या सामन्यात २३ आणि तिसऱ्या सामन्यात १२४ धावा केल्या. तथापि, रोहित शर्माची बॅट या मालिकेत फॉर्ममध्ये नव्हती. त्याने २६, २४ आणि ११ धावा केल्या. हिटमॅन अफगाणिस्तानविरुद्ध दमदार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल.
