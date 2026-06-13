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IND Vs AFG Live: भारताची अफगाणिस्तानविरूद्ध ‘शुभ’मन सुरूवात, राहुलची खंबीर साथ; विजयी घोडदौड

Updated On: Jun 13, 2026 | 10:18 PM IST
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सारांश

अफगणिस्तानने दिलेल्या १९५ रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा मैदानात उतरले. दोघांनी भारताला सावध पण चांगली सुरुवात करून दिली.

IND Vs AFG Live: भारताची अफगाणिस्तानविरूद्ध ‘शुभ’मन सुरूवात, राहुलची खंबीर साथ; विजयी घोडदौड

भारताचा अफगणिस्तानव विजय (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • अफगणिस्तानने भारताला दिलेले १९५ रन्सचे टार्गेट
  • शुभमन गिल अन् रोहित शर्माने केली शानदार सुरुवात
  • कर्णधार शुभमन गिल, इशान किशन आणि के. एल. राहुलची शानदार भागीदारी 
India Vs Afghanistan ODI Live Updates: आज हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाळा येथे भारत अन् अफगणिस्तामध्ये पहिला एकदिवसीय सामना पार पडला. पाऊस पडल्यामुळे आजचा सामना ५० ऐवजी केवळ २५ ओव्हर्सचा खेळवण्यात आला. भारताने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता.  दरम्यान रहमनुल्लाहच्या शतकाच्या जोरावर अफगाणिस्तानने भारताला १९५ रन्सचे टार्गेट दिले होते. हे टारगेट केवळ २३.५ ओव्हर्समध्ये भारताच्या संघाने पूर्ण करत अफगाणिस्तानला धूळ चारली.

शुभमन गिलने शानदार अर्धशतकी खेळत ६६ बॉल्समध्ये ८४ धावा केल्या. अखेर या सामन्यात पुन्हा एकदा शुभमनने आपले वर्चस्व दाखवून दिले आणि एकहाती सामना भारताच्या नावे केला. इशानची शुभमनला चांगली साथ मिळाली. याशिवाय तिसरी विकेट गेल्यानंतर शेवटपर्यंत के एल राहुल मैदानावर टिकून राहिला. केवळ १९ बॉल्समध्ये राहुलने ३९ धावा केल्या. यामध्ये ३ सिक्स आणि ४ चौकारांचा समावेश आहे. याआधीही आयपीएलमध्ये धर्मशाळाच्या मैदानावर राहुल धावांच्या रुपाने बरसला आहे आणि आजच्या सामन्यातही त्याने तोच धमाका केला.

भारताची फलंदाजी

 

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A post shared by Team India (@indiancricketteam)

अफगणिस्तानने दिलेल्या १९५ रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा मैदानात उतरले. दोघांनी भारताला सावध पण चांगली सुरुवात करून दिली. शुभमन गिल आक्रमकपणे खेळताना दिसून आला. रोहित शर्माने या सामन्यात आपले १६००० रन्स पूर्ण केले. १६ धावांवर असताना शुभमनच्या एका चुकीमुळे रोहित रन आउट झाला आणि इशान किशन खेळण्यासाठी आला. कर्णधार शुभमन गिलने शानदार अर्धशतक लगावले. इशान किशनने देखील आक्रमक खेळी केली. इशान किशन ३४ रन्स करून आउट झाला. श्रेयस अय्यर १२ रन्स करून आउट झाला. यावेळी श्रेयस अय्यरच्या बॅटने कोणतीही जादू दाखवली नाही. संपूर्ण सामना हा एकहाती शुभमनने खेचून आणलेला दिसला.

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अफगणिस्तानची गोलंदाजी

अफगणिस्तानने आजच्या सामन्यात चांगली गोलंदाजी केल्याचे पाहायला मिळाले. २५ ओव्हर्सचा सामना असल्याने आज ५ ओव्हर्सचा पॉवर प्ले खेळवण्यात आला. पॉवर प्ले मध्ये अफगणिस्तानच्या गोलंदाजांना विकेट मिळाली नाही. मात्र एएम गझनफरच्या बॉलवर रन्सचा कॉल चुकल्यामुळे रोहित शर्मा आउट झाला. दरम्यान शुभमन गिलचा एक कॅचदेखील सोडल्याचे पाहायला मिळाले. राशिद खानने ईशान किशनची विकेट घेतली तर रहमान शरीफीने श्रेयस अय्यरला आउट केले.

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कसे आहेत दोन्ही संघः

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव.

अफगाणिस्तान : रहमानउल्ला गुरबाज, इब्राहिम झदरन, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), रहमत शाह, इक्रम अलीखिल (यष्टीरक्षक), अजमातुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गझनफर, बिलाल सामी, दरविश अहमद शरीफ, फरिद अहमद शरीफ, फरिद अहमद रसोली.

Web Title: India vs afghanistan 1st odi live scorecard indian team won by 7 wickets only in 24 overs shubman gill played amazing

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Published On: Jun 13, 2026 | 10:12 PM

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