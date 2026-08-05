World Cup 2027: मोठी अपडेट! क्वालिफायरची तारीख आली समोर, कोणत्या टीम भिडणार

२०२७ एकदिवसीय विश्वचषक पात्रता फेरी पुढील वर्षी २२ फेब्रुवारी ते २३ मार्च दरम्यान आयोजित केली जाईल. २०२७ एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी जोरात सुरू आहे. असे समजले आहे की पात्रता फेरी २२ फेब्रुवारी ते २३ मार्च या अंदाजे एक महिन्याच्या कालावधीत खेळवली जाईल. यानंतर, विश्वचषकात कोणते संघ सहभागी होतील हे कळेल. विश्वचषकाच्या तारखा अद्याप जाहीर झाल्या नसल्या तरी, ही स्पर्धा ४ ऑक्टोबर ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान खेळवली जाईल असा विश्वास आहे. या वर्षीचा विश्वचषक दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यांच्याद्वारे संयुक्तपणे आयोजित केला जाईल. सामने एकूण १२ स्टेडियममध्ये खेळले जातील.
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पात्रता फेरीच्या स्वरूपानुसार, एकूण १० संघ सहभागी होतील. जे संघ जिंकतील ते १४-देशीय एकदिवसीय विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरतील. दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील संघ प्रथम सुपर सिरीजमध्ये खेळतील. अव्वल संघ १२-संघांच्या गटात असेल आणि विश्वचषकासाठी पात्र ठरेल. तथापि, सुपर सिरीज विश्वचषकाचाच एक भाग असेल.
आता प्रश्न असा आहे की १०-संघांच्या पात्रता फेरीत कोण खेळेल. आयसीसीने ठरवले आहे की ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत आयसीसी एकदिवसीय रँकिंगमध्ये अव्वल ८ मध्ये राहिलेले संघ थेट पात्र ठरतील. तळाच्या दोन संघांना पात्रता फेरीत खेळावे लागेल. यजमान म्हणून दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांनी आपले स्थान आधीच निश्चित केले आहे. याचा अर्थ क्रमवारीत तळाचे दोन संघ, क्रिकेट विश्वचषक लीग २ च्या गुणतालिकेतील अव्वल चार संघ आणि विश्वचषक पात्रता प्लेऑफमधील चार संघ, असे एकूण १० संघ येथे खेळतील.
दरम्यान, पात्रता प्लेऑफमध्ये कोणते आणि किती संघ असतील हे देखील जाणून घ्या. येथे आठ संघ स्पर्धा करतील. क्रिकेट विश्वचषक लीग २ मधील तळाचे चार संघ, म्हणजेच गुणतालिकेत ५ व्या ते ८ व्या क्रमांकावर असलेले संघ, आणि चॅलेंजर्स लीगमधील चार संघ सहभागी होतील. या आठ संघांपैकी चार संघ विश्वचषक पात्रता फेरीसाठी पात्र ठरतील.
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