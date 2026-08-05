बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

World Cup 2027: मोठी अपडेट! क्वालिफायरची तारीख आली समोर, कोणत्या टीम भिडणार

Updated On: Aug 05, 2026 | 05:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

World Cup 2027: २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेत कोणते संघ खेळणार हे निश्चित करणाऱ्या पात्रता फेरीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत, मात्र ठिकाणांची घोषणा अद्याप व्हायची आहे.

World Cup 2027: वर्ल्ड कपबाबत मोठी अपडेट (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

World Cup 2027: वर्ल्ड कपबाबत मोठी अपडेट (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विश्वचषक २०२७ च्या क्वालिफायर तारखांची घोषणा 
  • कुठे खेळवले जाणार याची घोषणा अद्याप बाकी 
  • पात्रता फेरीसाठी महत्त्वाची माहिती 
पुढील वर्षी World Cup 2027 खेळला जाणार आहे, परंतु आयसीसी सतत तयारीमध्ये व्यस्त आहे. आता, विश्वचषकात सहभागी होणाऱ्या संघांसह पात्रता फेरीच्या तारखा जाहीर झाल्याची बातमी समोर आली आहे. आयसीसीने पुष्टी केली आहे की हे सामने फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान खेळले जातील. आयसीसीने स्पर्धेचे स्वरूप आधीच जाहीर केले आहे, जे खूपच रंजक आहे. तथापि, पात्रता फेरीचे ठिकाण अद्याप निश्चित झालेले नाही.

२०२७ एकदिवसीय विश्वचषक पात्रता फेरी पुढील वर्षी २२ फेब्रुवारी ते २३ मार्च दरम्यान आयोजित केली जाईल. २०२७ एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी जोरात सुरू आहे. असे समजले आहे की पात्रता फेरी २२ फेब्रुवारी ते २३ मार्च या अंदाजे एक महिन्याच्या कालावधीत खेळवली जाईल. यानंतर, विश्वचषकात कोणते संघ सहभागी होतील हे कळेल. विश्वचषकाच्या तारखा अद्याप जाहीर झाल्या नसल्या तरी, ही स्पर्धा ४ ऑक्टोबर ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान खेळवली जाईल असा विश्वास आहे. या वर्षीचा विश्वचषक दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यांच्याद्वारे संयुक्तपणे आयोजित केला जाईल. सामने एकूण १२ स्टेडियममध्ये खेळले जातील.

World Cup 2027: 3 देश, 12 स्टेडियम आणि 57 सामने; 2027 च्या एकदिवसीय वर्ल्ड कपची योजना, होणार घमासान! नामिबिया रचणार इतिहास

पात्रता फेरीचे स्वरूप काय असेल?

पात्रता फेरीच्या स्वरूपानुसार, एकूण १० संघ सहभागी होतील. जे संघ जिंकतील ते १४-देशीय एकदिवसीय विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरतील. दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील संघ प्रथम सुपर सिरीजमध्ये खेळतील. अव्वल संघ १२-संघांच्या गटात असेल आणि विश्वचषकासाठी पात्र ठरेल. तथापि, सुपर सिरीज विश्वचषकाचाच एक भाग असेल.

३० सप्टेंबर, २०२६ ही आयसीसी रँकिंगची अंतिम तारीख

आता प्रश्न असा आहे की १०-संघांच्या पात्रता फेरीत कोण खेळेल. आयसीसीने ठरवले आहे की ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत आयसीसी एकदिवसीय रँकिंगमध्ये अव्वल ८ मध्ये राहिलेले संघ थेट पात्र ठरतील. तळाच्या दोन संघांना पात्रता फेरीत खेळावे लागेल. यजमान म्हणून दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांनी आपले स्थान आधीच निश्चित केले आहे. याचा अर्थ क्रमवारीत तळाचे दोन संघ, क्रिकेट विश्वचषक लीग २ च्या गुणतालिकेतील अव्वल चार संघ आणि विश्वचषक पात्रता प्लेऑफमधील चार संघ, असे एकूण १० संघ येथे खेळतील.

पात्रता प्लेऑफमध्ये कोणते संघ खेळतील?

दरम्यान, पात्रता प्लेऑफमध्ये कोणते आणि किती संघ असतील हे देखील जाणून घ्या. येथे आठ संघ स्पर्धा करतील. क्रिकेट विश्वचषक लीग २ मधील तळाचे चार संघ, म्हणजेच गुणतालिकेत ५ व्या ते ८ व्या क्रमांकावर असलेले संघ, आणि चॅलेंजर्स लीगमधील चार संघ सहभागी होतील. या आठ संघांपैकी चार संघ विश्वचषक पात्रता फेरीसाठी पात्र ठरतील.

World Cup 2027: ऋषभ पंत, संजू सॅमसन आणि मोहम्मद शमी बाहेर…R Ashwin ने निवडला भारतीय संघ

Web Title: World cup 2027 big update qualifier dates announced

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 05:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

३ कोटी की त्याहूनही जास्त? Team India चा चीफ सिलेक्टर झाल्यास VVS Laxman यांना किती पगार मिळणार?
1

३ कोटी की त्याहूनही जास्त? Team India चा चीफ सिलेक्टर झाल्यास VVS Laxman यांना किती पगार मिळणार?

वाट लावली अन् खापर दुसऱ्यांवर! Gautam Gambhir ची खुर्ची धोक्यात? श्रीलंका दौरा ठरवणार भविष्य
2

वाट लावली अन् खापर दुसऱ्यांवर! Gautam Gambhir ची खुर्ची धोक्यात? श्रीलंका दौरा ठरवणार भविष्य

अहो गौतमराव जरा ‘गंभीर’ होणार का? Team India तर स्थान मिळवण्यासाठी Kuldeep Yadav चा संघर्ष, आता तरी…
3

अहो गौतमराव जरा ‘गंभीर’ होणार का? Team India तर स्थान मिळवण्यासाठी Kuldeep Yadav चा संघर्ष, आता तरी…

World Cup 2027: 3 देश, 12 स्टेडियम आणि 57 सामने; 2027 च्या एकदिवसीय वर्ल्ड कपची योजना, होणार घमासान! नामिबिया रचणार इतिहास
4

World Cup 2027: 3 देश, 12 स्टेडियम आणि 57 सामने; 2027 च्या एकदिवसीय वर्ल्ड कपची योजना, होणार घमासान! नामिबिया रचणार इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Cup 2027: मोठी अपडेट! क्वालिफायरची तारीख आली समोर, कोणत्या टीम भिडणार

World Cup 2027: मोठी अपडेट! क्वालिफायरची तारीख आली समोर, कोणत्या टीम भिडणार

Aug 05, 2026 | 05:31 PM
WWE मध्ये एका युगाचा अंत! ‘द बीस्ट’ ब्रॉक लेसनरची रेसलिंगमधून अधिकृत निवृत्ती

WWE मध्ये एका युगाचा अंत! ‘द बीस्ट’ ब्रॉक लेसनरची रेसलिंगमधून अधिकृत निवृत्ती

Aug 05, 2026 | 05:25 PM
Baramati Politics: विकासाला विरोध नाही, शेती वाचवा; मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर बारामतीत वाद

Baramati Politics: विकासाला विरोध नाही, शेती वाचवा; मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर बारामतीत वाद

Aug 05, 2026 | 05:15 PM
Student Protests: “शांततापूर्ण आंदोलनांवर प्रशासनाने..”; सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले?

Student Protests: “शांततापूर्ण आंदोलनांवर प्रशासनाने..”; सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले?

Aug 05, 2026 | 05:13 PM
Buldhana News: ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ, प्रवाशांना मिळणार आधुनिक व सुरक्षित प्रवास

Buldhana News: ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ, प्रवाशांना मिळणार आधुनिक व सुरक्षित प्रवास

Aug 05, 2026 | 05:07 PM
Israel-Gaza conflict :इस्रायलचा नकार ;अमेरिकेच्या पाठिंब्याच्या गाझा योजनेला सहमती नाही

Israel-Gaza conflict :इस्रायलचा नकार ;अमेरिकेच्या पाठिंब्याच्या गाझा योजनेला सहमती नाही

Aug 05, 2026 | 05:04 PM
Aaditya Thackeray: ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून आदित्य ठाकरेंचा काँग्रेसला डोस; ‘महिलांचा अपमान’ म्हणत भाजपलाही खेचले!

Aaditya Thackeray: ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून आदित्य ठाकरेंचा काँग्रेसला डोस; ‘महिलांचा अपमान’ म्हणत भाजपलाही खेचले!

Aug 05, 2026 | 05:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा