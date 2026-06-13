IND vs AFG: कोण आहे Gurnoor Brar? अफगामिस्तानविरूद्ध पदार्पणात पहिल्याच ओव्हरमध्ये घेतली विकेट, भारतासमोर 195 धावांंचं आव्हान

दरम्यान पावसामुळे केवळ २५ ओव्हर्सचा हा सामना खेळविण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानच्या संघाने २४.९ षटकात भारतासमोर १९५ धावांचे आव्हान ठेवले आहे. अफगाणिस्तानचा संघ पूर्ण २५ ओव्हर्सदेखील मैदानात टिकू शकला नाही. आता भारत नक्की कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. रहमानुल्ला गुरबाजच्या ५१ चेंडूंतील १०२ धावा करूनही, अफगाणिस्तानला केवळ १९४ धावाच करता आल्या. भारतासाठी पदार्पण करणाऱ्या गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले. अर्शदीप सिंग आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनीही प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
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गुरनूर ब्रारचे स्वप्नवत पदार्पण
गुरनूर ब्रारचे आंतरराष्ट्रीय पदार्पण हे स्वप्नापेक्षा कमी नाही. आपल्या पहिल्याच षटकात त्याने इब्राहिम झद्रानच्या रूपाने अफगाणिस्तानला पहिला धक्का दिला. तो डावाच्या दुसऱ्या षटकात गोलंदाजीसाठी आला. पाचव्या चेंडूवर त्याने एक आखूड चेंडू टाकला, ज्यावर फलंदाजाने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चेंडू मिड-ऑफला उभ्या असलेल्या शुभमन गिलच्या हातात विसावला, ज्याने कोणतीही चूक न करता झेल घेतला.
आपल्या कारकिर्दीत फक्त एकच आयपीएल सामना खेळला
असे दिसून आले आहे की, आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना निवडीमध्ये प्राधान्य दिले जाते. मात्र, गुरनूर ब्रारच्या बाबतीत असे नाही. तो २०२३ मध्ये फक्त एकच आयपीएल सामना खेळला. त्याने पंजाब किंग्ससाठी तीन षटकांच्या स्पेलमध्ये ४२ धावा दिल्या. या वेगवान गोलंदाजाची देशांतर्गत कामगिरी प्रभावी असून, त्याने १८ प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये ५२ बळी मिळवले आहेत. तसेच, लिस्ट ए आणि टी२० सामन्यांमध्ये अनुक्रमे १२ आणि १० बळी त्याच्या नावावर आहेत. आता, आंतरराष्ट्रीय पदार्पणातच आपल्या पहिल्याच षटकात बळी घेतल्यानंतर, तो एका उज्ज्वल कारकिर्दीची अपेक्षा करू शकतो.
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दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हन
भारत – शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, प्रसीद कृष्णा
अफगाणिस्तान – इब्राहिम झदरन, रहमानउल्ला गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), अजमतुल्ला उमरझाई, इक्रम अलीखिल (यष्टीरक्षक), रशीद खान, मोहम्मद सलीम साफी, एएम गझनफर, झिया-उर-रहमान शरीफी