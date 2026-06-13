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IND W vs PAK W: Women’s T20 World Cup 2026 मध्ये भिडणार भारत – पाकिस्तान, पिचवर कोण राहणार वरचढ

Updated On: Jun 13, 2026 | 08:02 PM IST
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सारांश

भारतीय संघ १४ जून रोजी पाकिस्तानविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळणार आहे. या सामन्यात भारतालाच पसंती दिली जात आहे. खेळपट्टीवर कशी असू शकते आणि कोणाचा वरचष्मा राहणार जाणून घ्या

भारत आणि पाकिस्तान भिडणार (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

भारत आणि पाकिस्तान भिडणार (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • महिला संघ भिडणार 
  • महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये रंगणार भारत – पाकिस्तान सामना 
  • कोणाचा राहणार वरचष्मा 
महिला टी२० विश्वचषक २०२६ ला १२ जून रोजी सुरुवात झाली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघ खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. उद्या, १४ जून रोजी, भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळेल. या सामन्यात भारताला फेव्हरिट मानले जाऊ शकते. हा सामना बर्मिंगहॅमच्या एडजबॅस्टन येथे खेळला जाईल. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघापमध्ये नेहमीच भारताला झुकलेले माप चाहतेही देतात. हा सामना चर्चेचा विषय आहे, त्यामुळे चला जाणून घेऊया की खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाजांसाठी अनुकूल असेल.

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खेळपट्टी कशी असेल?

बर्मिंगहॅमच्या एडजबॅस्टन येथील खेळपट्टी साधारणपणे अनुकूल मानली जाते. खेळपट्टीवर चांगला बाऊन्स आणि वेग मिळतो, ज्यामुळे मोठे फटके मारणे सोपे होते. इंग्लंडमधील परिस्थितीमुळे, वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला मूव्हमेंट आणि स्विंग मिळतो. येथे फिरकी गोलंदाजांची भूमिका फारशी महत्त्वाची नसते. तथापि, चेंडू जुना झाल्यावर त्याला काही प्रमाणात टर्न आणि ग्रिप मिळू शकते. महिला क्रिकेटमध्ये, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाची सरासरी धावसंख्या १४५ आहे, जी लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघासाठी अनुकूल ठरू शकते.

आमनेसामने असलेल्या संघांची आकडेवारी काय सांगते?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामने नेहमीच रोमांचक असतात. दोन्ही देशांमध्ये क्रिकेट प्रचंड लोकप्रिय आहे. तथापि, जागतिक स्तरावर भारतीय संघाची कामगिरी अतुलनीय आहे. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये १६ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. भारताने १३ वेळा विजय मिळवला आहे, तर पाकिस्तानने केवळ ३ वेळा विजय मिळवला आहे. गेल्या ५ सामन्यांमध्ये भारतीय संघाने ४ वेळा विजय मिळवला आहे.

महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी दोन्ही संघ 

भारत – हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मंधाना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), श्री चरानी, ​​यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक), नंदनी शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, श्रेयंका पाटील, राधा यादव.

पाकिस्तान – फातिमा सना (कर्णधार), गुल फिरोजा, आयेशा जफर, इरम जावेद, इमान फातिमा, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तोबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इक्बाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब

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Web Title: Womens t20 world cup 2026 indw vs pakw edgbaston birmingham pitch report

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Published On: Jun 13, 2026 | 08:02 PM

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