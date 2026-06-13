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IND Vs AFG Live: टीम इंडियात ‘या’ दोन नव्या चेहऱ्यांची एन्ट्री; अफगणिस्तानविरुद्ध करणार पदार्पण

Updated On: Jun 13, 2026 | 06:53 PM IST
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सारांश

आजचा सामना सुरू होण्यास पावसामुळे उशीर झाला आहे. दोन्ही संघांमध्ये आज २५-२५ ओव्हर्सचा सामना होणार आहे. दरम्यान आज भारताकडून प्लेइंग ११ मध्ये दोन खेळाडूनी इंटरनॅशनल डेब्यू केले आहे.

IND Vs AFG Live: टीम इंडियात ‘या’ दोन नव्या चेहऱ्यांची एन्ट्री; अफगणिस्तानविरुद्ध करणार पदार्पण

हर्ष दुबे अन् गुरनूर ब्रारची भारतीय संघात एंट्री (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार

हर्ष दुबे अन् गुरनूर बरार यांनी केले भारतीय संघात डेब्यू
भारतीय संघाने घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 
इशान किशनची ३ वर्षांनी संघात एंट्री

Harsh Dubey & Gurnur Brar: आजपासून भारत आणि अफगणिस्तान यांच्यात तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू झाली आहे. पावसामुळे आजचा सामना सुरू होण्यास विलंब झाला आहे. दरम्यान टॉस जिंकून भारताने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. २५ ओव्हर्सचा सामना होणार आहे दरम्यान आज भारतीय संघात आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हर्ष दुबे आणि गुरनूर बरारने डेब्यू केले आहे.

आजचा सामना सुरू होण्यास पावसामुळे उशीर झाला आहे. दोन्ही संघांमध्ये आज २५-२५ ओव्हर्सचा सामना होणार आहे. दरम्यान आज भारताकडून प्लेइंग ११ मध्ये दोन खेळाडूनी इंटरनॅशनल डेब्यू केले आहे. हर्ष दुबे आणि गुरनूर ब्रार हे दोन खेळाडू भारतीय संघात सामील झाले आहेत. हर्ष दुबेने आयपीएल २०२६ मध्ये शानदार कामगिरी केली आहे.

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये हर्ष दुबे विदर्भकडून खेळत होता. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये एकूण ३१ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच फलंदाजी करताना त्याने २९६ रन्स केल्या आहेत. तर दुसरीकडे पंजाबच्या संघाकडून खेलाऱ्या गुरनूर ब्रारचे देखील भारतीय संघात एंट्री झाली आहे. दोन्ही खेळाडू आपला पहिला इंटरनॅशनल सामना खेळणार आहे.

इशान किशन संघात परतला

डावखुरा फलंदाज इशान किशन तब्बल तीन वर्षांनी भारतीय संघात परतला आहे. इशान किशन आज विकेट किपरची जबाबदारी सांभाळणार आहे. २०२३ नंतर इशान किशन आज पुन्हा संघात परतला आहे. केएल राहुलला देखील आज भारतीय संघात संधी मिळाली आहे.

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भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव.

अफगाणिस्तान : रहमानउल्ला गुरबाज, इब्राहिम झदरन, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), रहमत शाह, इक्रम अलीखिल (यष्टीरक्षक), अजमातुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गझनफर, बिलाल सामी, दरविश अहमद शरीफ, फरिद अहमद शरीफ, फरिद अहमद रसोली.

Web Title: Gurnur brar and harsh dubey debut indian cricket team against afghanistaan

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Published On: Jun 13, 2026 | 06:39 PM

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