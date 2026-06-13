IND vs AFG ODI Live: धर्मशाळेत पावसाने घातला खोळंबा, टॉसला विलंब; सामना रद्द होणार?

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान पहिला वनडे
पावासाने घातला खोळंबा
टॉसला विलंब
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना आज (१३ जून) धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (HPCA) स्टेडियमवर होणार आहे. पहिल्याच एकदिवसीय सामन्यात पावसामुळे व्यत्यय आला आहे. नाणेफेकीसाठी दोन्ही कर्णधार शुभमन गिल आणि हशमतुल्लाह शाहिदी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १:०० वाजता मैदानात उतरणार होते. परंतु, धर्मशाळा येथे पाऊस पडत असल्याने, नियोजित वेळेनुसार नाणेफेक होऊ शकलेली नाही. धर्मशाळामध्ये पावसाचा जोर आता वाढला आहे. यामुळे, खेळपट्टी सध्या कव्हर्सने झाकलेली आहे.
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शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा डावाची सुरुवात करू शकतात. विराट कोहलीच्या अनुपस्थितीत, ईशान किशन किंवा यशस्वी जैस्वाल यांना तिसऱ्या क्रमांकावर संधी दिली जाऊ शकते. श्रेयस अय्यर चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, तर केएल राहुल मधली फळी सांभाळू शकतो. नितीश कुमार रेड्डी यांना सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीची संधी मिळू शकते. या मालिकेत विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्या खेळताना दिसणार नाहीत. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे कोहली संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला आहे.
🚨 Update from Dharamshala 🚨 Toss for the 1️⃣st #INDvAFG ODI has been delayed due to rain. Stay tuned for more updates ▶️ https://t.co/lCuohEZYAl#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/cMPZs6Kj8r — BCCI (@BCCI) June 13, 2026
धर्मशाळेची खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांसाठी नेहमीच उपयुक्त मानली जाते. उंचावर असलेल्या या मैदानावर सुरुवातीच्या षटकांमध्ये चेंडूला चांगला बाउन्स आणि स्विंग मिळतो. त्यामुळे फलंदाजांना सुरुवातीला सावध खेळावे लागते. पण या मैदानावर मोठ्या धावा देखील झाल्या आहेत; मात्र एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वोत्तम संघही येथे २०० पेक्षा कमी धावसंख्येवर गारद झाले आहेत. मात्र एकदा खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर मोठे फटके खेळणे तुलनेने सोपे होते. त्यामुळे चाहत्यांना चुरशीच्या सामन्याची अपेक्षा आहे.
या मैदानावर खेळला गेलेला शेवटचा एकदिवसीय सामना २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषकादरम्यान झाला होता. त्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडने मिळून एकूण ७७१ धावा केल्या होत्या. या मैदानावर पाठलाग करताना सर्वोच्च धावसंख्या २७४ आहे, जे भारताने २०२३ च्या विश्वचषकात न्यूझीलंडविरुद्ध केला होता.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आतापर्यंत चार एकदिवसीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी भारताने तीन सामने जिंकले असून, एक सामना ड्रॉ राहिला आहे.
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव.
अफगाणिस्तान : रहमानउल्ला गुरबाज, इब्राहिम झदरन, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), रहमत शाह, इक्रम अलीखिल (यष्टीरक्षक), अजमातुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गझनफर, बिलाल सामी, दरविश अहमद शरीफ, फरिद अहमद शरीफ, फरिद अहमद रसोली.
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