Vaibhav Sooryavanshi: ‘प्रत्येक वेळेस तो खेळण्यासाठी…’; अभिषेक शर्माचे वैभवबाबत मोठे विधान

भारत अन् आयर्लंडच्या सामन्यात भारताचा पराभव झाला आहे. कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरला पहिल्याच सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला आहे. वैभव सूर्यवंशीला संघात स्थान न दिल्याने चाहते नाराज झाले आहेत. सोशल मिडियावर नेटकऱ्यांनी अय्यर आणि गंभीरवर टीकेची झोड उठवली आहे. त्यातच आता अभिषेक शर्माने वैभव सूर्यवंशीवर भाष्य केले आहे.
काय म्हणाले अभिषेक शर्मा?
सामना संपल्यावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अभिषेक शर्माला वैभसव सूर्यवंशीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. वैभवला या संघात मिसळता यावे, त्याला चांगले वातावरण मिळावे ही आमची जबाबदारी आहे. तो युवा आहे. प्रत्येक वेळेस तो खेळण्यासाठी उत्सुक असतो. तो एकसारखे अनेक प्रश्न विचारत असतो, यावरून त्याला शिकण्याची किती ओढ आहे हे समजून येते.
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Vaibhav Sooryavanshi ला बाहेर का बसवलं?
काल बेलफास्टमध्ये भारत अन् आयर्लंडमध्ये पहिला टी 20 सामना पार पडला. या सामन्यात सर्वांच्या नजरा वैभव सूर्यवंशीवर खिळल्या होत्या. मात्र श्रेयस अय्यर आणि गौतम गंभीर यांनी त्याला संधी दिली नसल्याचे पहायला मिळाले. आयपीएल 2026 आणि ट्राय सिरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशीने शानदार कामगिरी केली होती. तरी देखील त्यांना संधी देण्यात न आल्याने चाहते आणि क्रिकेटमधील अनेक दिग्गज नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे. २८ जून रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या आणि अंतिम टी-२० सामन्यात आता टीम इंडियाला मालिका वाचवण्यासाठी विजय अनिवार्य आहे. पराभवानंतर संघात काही बदल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
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