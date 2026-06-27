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IND vs IRE: एक मोठी चूक आणि भारताचा लज्जास्पद पराभव! आयर्लंडमध्ये केली नाचक्की

Updated On: Jun 27, 2026 | 11:27 AM IST
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सारांश

क्रिकेटच्या कोणत्याही प्रकारात भारताला आयर्लंडकडून पहिल्यांदाच पराभव पत्करावा लागला आहे. आयर्लंडने दोन वेळच्या विश्वविजेत्या भारतीय संघाला ३४ धावांनी पराभूत करून इतिहास रचला.

भारताची टीम का हरली (फोटो सौजन्य - Instagram)

भारताची टीम का हरली (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • भारताच्या अडीज वर्षांच्या विजयाला आयर्लंडने चाप लावला
  • भारताचा पराभव नक्की का झाला
  • कोणत्या चुका ठरल्या नाचक्कीसाठी कारणीभूत
क्रिकेट म्हणजे केवळ फलंदाजी नव्हे, तर खेळपट्टीचा अंदाज घेणे, क्षेत्ररक्षणाची रचना समजून घेणे आणि योग्य फटका निवडणे हे देखील आहे. जे याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांची अवस्था काल रात्री टीम इंडियासारखीच होते. दोन वेळच्या टी-२० विश्वचषक विजेत्या संघाला, खूपच कमकुवत असलेल्या आयर्लंडकडून ३४ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. हा पराभव धक्कादायक आहे, पण त्याचे कारणही तितकेच धक्कादायक आहे. भारतीय फलंदाज तीच चूक कशी करत राहिले आणि आयर्लंडकडून पहिल्यांदाच कसे हरले, हे आम्ही तुम्हाला समजावून सांगतो.

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आयर्लंडने ‘व्ही’ (V) आकारात भारतापेक्षा २३ धावा जास्त केल्या

‘वॅगन व्हील’ (wagon wheel) आकृतीकडे पाहिल्यास याचे कारण स्पष्ट होईल. बेलफास्टमधील स्टॉर्मोंट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लबची खेळपट्टी संथ होती आणि तिला लांब चौकोनी सीमा होत्या, आणि नेमकी हीच चूक भारताने केली जी आयर्लंडने केली नाही. आयर्लंडने ‘व्ही’ (V) आकारात (मैदानाच्या पुढच्या भागाकडे) भारतापेक्षा २३ धावा जास्त केल्या. केवळ पुढची सीमाच लहान नव्हती, तर भारताला अशा संथ खेळपट्टीवर खेळण्याची सवयही नव्हती. एकूणच, दोन्ही संघांमधील फरक हा फटका निवडीमुळे पडला.

भारतीय फलंदाज स्क्वेअर शॉट्सवर बाद होत राहिले

संपूर्ण सामन्यादरम्यान, बहुतेक विकेट्स यष्टीच्या बाजूला पडल्या. बहुतेक फलंदाज डीप पॉइंट ते डीप स्क्वेअर लेग आणि डीप मिडविकेट या क्षेत्रांत बाद झाले. भारताने शानदार गोलंदाजी करत आयर्लंडला ३० धावांवर ३ गडी बाद केले, पण नंतर आयर्लंडला समोरून फटके खेळण्याची संधी दिली. आमच्या गोलंदाजांनी पुढे चेंडू टाकून आयर्लंडसाठी गोष्टी सोप्या केल्या. दुसरीकडे, आयर्लंडने सातत्याने चांगल्या लांबीच्या जवळ आणि शरीरापासून दूर चेंडू टाकला, ज्यामुळे भारतीय फलंदाजांना स्क्वेअर शॉट्स (बाजूला) खेळण्यास भाग पडले आणि ते सीमारेषेवर झेलबाद झाले.

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भारताची अवस्था 

आयर्लंडच्या १८२ धावांच्या प्रत्युत्तरात, भारत १४८ धावांवर सर्वबाद झाला. नाणेफेक हरल्यानंतर आणि भारताने फलंदाजीसाठी आमंत्रित केल्यावर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, आयर्लंडने खराब सुरुवातीनंतर सावरत १८२ धावांवर नऊ गडी बाद केले. हर्षित राणा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्याने चार षटकांत २४ धावा देऊन तीन बळी घेतले. प्रसिद्ध कृष्णा महागडा ठरला आणि एकही बळी न घेता त्याने ५७ धावा दिल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय फलंदाज खेळपट्टीवर टिकू शकले नाहीत आणि संघ १८.५ षटकांत १४८ धावांवर सर्वबाद झाला. अभिषेक शर्माने २० चेंडूंत ५० धावा करून भारतीय संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या.

Web Title: India vs ireland 1st t20 team india biggest mistake and weakness wrong shots selections

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Published On: Jun 27, 2026 | 11:27 AM

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