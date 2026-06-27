IND vs IRE: एक मोठी चूक आणि भारताचा लज्जास्पद पराभव! आयर्लंडमध्ये केली नाचक्की

कर्णधार Shreyas Iyer फ्लॉप! वैभव सूर्यवंशीला न घेणं पडलं महागात? आयर्लंडने भारताला लोळवलं
आयर्लंडने ‘व्ही’ (V) आकारात भारतापेक्षा २३ धावा जास्त केल्या
‘वॅगन व्हील’ (wagon wheel) आकृतीकडे पाहिल्यास याचे कारण स्पष्ट होईल. बेलफास्टमधील स्टॉर्मोंट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लबची खेळपट्टी संथ होती आणि तिला लांब चौकोनी सीमा होत्या, आणि नेमकी हीच चूक भारताने केली जी आयर्लंडने केली नाही. आयर्लंडने ‘व्ही’ (V) आकारात (मैदानाच्या पुढच्या भागाकडे) भारतापेक्षा २३ धावा जास्त केल्या. केवळ पुढची सीमाच लहान नव्हती, तर भारताला अशा संथ खेळपट्टीवर खेळण्याची सवयही नव्हती. एकूणच, दोन्ही संघांमधील फरक हा फटका निवडीमुळे पडला.
भारतीय फलंदाज स्क्वेअर शॉट्सवर बाद होत राहिले
संपूर्ण सामन्यादरम्यान, बहुतेक विकेट्स यष्टीच्या बाजूला पडल्या. बहुतेक फलंदाज डीप पॉइंट ते डीप स्क्वेअर लेग आणि डीप मिडविकेट या क्षेत्रांत बाद झाले. भारताने शानदार गोलंदाजी करत आयर्लंडला ३० धावांवर ३ गडी बाद केले, पण नंतर आयर्लंडला समोरून फटके खेळण्याची संधी दिली. आमच्या गोलंदाजांनी पुढे चेंडू टाकून आयर्लंडसाठी गोष्टी सोप्या केल्या. दुसरीकडे, आयर्लंडने सातत्याने चांगल्या लांबीच्या जवळ आणि शरीरापासून दूर चेंडू टाकला, ज्यामुळे भारतीय फलंदाजांना स्क्वेअर शॉट्स (बाजूला) खेळण्यास भाग पडले आणि ते सीमारेषेवर झेलबाद झाले.
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भारताची अवस्था
आयर्लंडच्या १८२ धावांच्या प्रत्युत्तरात, भारत १४८ धावांवर सर्वबाद झाला. नाणेफेक हरल्यानंतर आणि भारताने फलंदाजीसाठी आमंत्रित केल्यावर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, आयर्लंडने खराब सुरुवातीनंतर सावरत १८२ धावांवर नऊ गडी बाद केले. हर्षित राणा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्याने चार षटकांत २४ धावा देऊन तीन बळी घेतले. प्रसिद्ध कृष्णा महागडा ठरला आणि एकही बळी न घेता त्याने ५७ धावा दिल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय फलंदाज खेळपट्टीवर टिकू शकले नाहीत आणि संघ १८.५ षटकांत १४८ धावांवर सर्वबाद झाला. अभिषेक शर्माने २० चेंडूंत ५० धावा करून भारतीय संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या.