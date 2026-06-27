IND vs IRE: संजू सॅमसनची एक चूक पडणार ठरणार भारी! Vaibhav Sooryavanshi करणार ओपनिंग?

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संजू सॅमसनला संघाबाहेर बसावे लागू शकते
टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये ‘प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट’ ठरलेल्या संजू सॅमसनसाठी हा सामना अत्यंत निराशाजनक ठरला, तो ४ चेंडूंमध्ये केवळ ५ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. या खराब कामगिरीनंतर, माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि प्रसिद्ध समालोचक संजय मांजरेकर यांनी वरिष्ठ सलामीवीरांना कडक संदेश दिला आहे. मांजरेकर यांनी इशारा दिला आहे की, आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी ७७६ धावा करणारा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बेंचवर बसलेला असताना, प्लेइंग इलेव्हनमधील कोणाचेही स्थान कायमचे नाही.
संजू सॅमसनला सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे
संजय मांजरेकर यांनी संजू आणि अभिषेकला इशारा दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “संजू सॅमसनला आता आपल्या स्थानाबद्दल खूप सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे, कारण वैभव सूर्यवंशी त्याच्यासाठी आणि अभिषेक शर्मासाठी एक मोठे आव्हान आहे. तो संघात असताना कोणीही आपले स्थान गृहीत धरू नये.”
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वैभव सूर्यवंशीबद्दल हे विधान
तथापि, मांजरेकर यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, सूर्यवंशी पहिल्या सामन्यात खेळला असता तरी, निकालात कदाचित फारसा फरक पडला नसता. त्यांच्या मते, १८३ धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, पॉवरप्लेच्या पहिल्या सहा षटकांमध्ये आवश्यक असलेला आक्रमक वेग संपूर्ण सामन्यात टिकवून ठेवणे गरजेचे होते. मांजरेकर यांचा विश्वास आहे की, सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची मागणी वाढत असली तरी, सध्या सलामीची जागा फक्त अभिषेक आणि सॅमसन यांच्यासाठीच आहे आणि वरच्या फळीत कोणतीही जागा रिक्त नाही. वैभव सूर्यवंशीला न खेळवल्यामुळे चाहत्यांची मात्र नक्कीच निराशा झाली आहे.