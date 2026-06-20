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IND Vs AFG Live: जयस्वालचे ‘यशस्वी’ शतक अन् रोहितचे आक्रमक…; भारताने अफगणिस्तान लोळवलं, मालिका खिशात

Updated On: Jun 20, 2026 | 07:53 PM IST
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सारांश

अफगणिस्तानच्या गोलंदाजांची भारतीय फलंदाजांनी अक्षरश: धुलाई केली. 219 रन्सचा पाठलाग करताना अफगणिस्तानच्या गोलंदाजांना 171 रन्सवर पहिली विकेट मिळवण्यात यश आले.

IND Vs AFG Live: जयस्वालचे ‘यशस्वी’ शतक अन् रोहितचे आक्रमक…; भारताने अफगणिस्तान लोळवलं, मालिका खिशात

भारताचा अफगणिस्तानवर मालिका विजय (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • रोहित अन् यशस्वीची पहिल्या विकेटसाठी शानदार भागीदारी 
  • दोघांनी लगावले खणखणीत अर्धशतक  
  • भारताने 3-0 ने जिंकली मालिका 
India Vs Afghanistan Live Updates: आज चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर भारत विरुद्ध अफगणिस्तान यांच्यात शेवटचा एकदिवसीय सामना पार पडला. अफगणिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. अफगणिस्तानने भारताला 219 रन्सचे टार्गेट दिले होते. अखेर या सामन्यात भारताने अफगणिस्तानवर विजय मिळवला आहे. रोहित शर्मा आणि यशस्वी जयस्वालने शानदार खेळी करत भारताला विजय प्राप्त करून दिला आहे. या विजयासह भारताने अफगणिस्तानविरुद्ध 3-0 अशी मालिका देखील जिंकली आहे. भारताने अफगणिस्तानला व्हाईट वॉश दिला आहे.

भारताची फलंदाजी
अफगणिस्तानने दिलेल्या 219 रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून रोहित शर्मा आणि यशस्वी जयस्वालने सुरुवात केली. पॉवर प्लेमध्येच दोन्ही फलंदाजांनी स्फोटक खेळी केली. दोन्ही फलंदाजांनी स्फोटक खेळी करत 171 रन्सची अभेद्य भागीदारी रचली. रोहित शर्माने आज आक्रमक खेळ केला. तो 79 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर उपकर्णधार श्रेयस अय्यर मैदानात आला.

अफगणिस्तानमपग गोलंदाजी

अफगणिस्तानच्या गोलंदाजांची भारतीय फलंदाजांनी अक्षरश: धुलाई केली. 219 रन्सचा पाठलाग करताना अफगणिस्तानच्या गोलंदाजांना 171 रन्सवर पहिली विकेट मिळवण्यात यश आले. मोहम्मद नबीने अफगणिस्तानला पहिली विकेट मिळवून दिली. त्याने रोहित शर्माला आउट केले. आजच्या सामन्यात अफगणिस्तानच्या गोलंदाजांनी सर्वसाधारण खेळ केला. तसेच फिल्डिंगमध्ये देखील मोठ्या चुका अफगणिस्तानच्या खेळाडूनी केल्या. त्यामुळे त्यांना तिसऱ्या सामन्यात देखील पराभवाचा सामना करावा लागला.

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प्रसिद्ध कृष्णाने एकूण 5 ओव्हर्स टाकल्या. त्यामध्ये प्रसिद्ध कृष्णाने 2 मेडन ओव्हर टाकल्या. तर त्याने 3 ओव्हर्समध्ये अफगणिस्तानच्या पहिल्या चारही फलंदाजांची दांडी गूल केली. प्रसिद्ध कृष्णाने अफगणिस्तानची अक्षरक्ष वाट लावली. प्रसिद्ध कृष्णाने आज भेदक आणि अचूक गोलंदाजी केली. त्याने एकूण 5 ओव्हर्स टाकल्या. त्यातील 2 ओव्हर्स त्याने मेडन टाकल्या. उरवीरत तीन ओव्हर्समध्ये त्याने 4 विकेट्स घेत 6 रन्स दिले. आता पॉवर प्ले मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेण्याच्या यादीत प्रसिद्ध कृष्णाचा समावेश झाला आहे.

भारत: यशस्वी जैस्वाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), इशान किशन, नितीश रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, प्रसिध कृष्णा, प्रिन्स यादव.

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अफगाणिस्तान: रहमानउल्ला गुरबाज, इब्राहिम झदरन, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी, दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमरझाई, राशिद खान, अल्लाह गझनफर, फरीद अहमद, झिया-उर-रहमान.

 

Web Title: Indian cricket team rohit sharma and yashsvi jaiswal beat afghanistan by 9 wickets and win the series

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Published On: Jun 20, 2026 | 07:53 PM

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