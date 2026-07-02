IPL ट्रेडमध्ये मोठा ट्विस्ट! हार्दिक पांड्या CSK मध्ये जाणार? चेन्नई सुपर किंग्सने भूमिका केली स्पष्ट

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चेन्नई सुपर किंग्सने पांड्याला ट्रेड करण्याचा कोणताही प्रस्ताव असल्याचे स्पष्टपणे नाकारले. सीएसकेचे सीईओ काशी विश्वनाथन यांनी सांगितले की, ‘अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि या विषयावर चर्चाही झालेली नाही. त्यांनी सांगितले की, कोणते खेळाडू ट्रेडसाठी उपलब्ध आहेत हे त्यांना माहीत आहे आणि हंगामाचा आढावा पूर्ण झाल्यानंतरच त्यावर चर्चा केली जाईल. हा आढावा एमएलसीनंतरच घेतला जाईल आणि त्यासाठी अजून बराच वेळ आहे. दरम्यान, मुंबई इंडियन्सच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ते सध्या खेळाडूंच्या ट्रेडवर चर्चा करत नाहीत. हे केवळ आढाव्यानंतरच होऊ शकते.’
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फ्रँचायझीने त्यांची मूळ कंपनी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभे (AGM) नंतर लगेचच आपल्या हंगामाचा गंभीर आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती, तरी यावरून असे सूचित होते की फ्रँचायझीला पांड्याला ट्रेड करण्याची कोणतीही घाई नाही. रिपोर्ट्सनुसार, पांड्या आणि MI व्यवस्थापनामध्ये काही चर्चा झाली आहे, परंतु हे स्पष्ट आहे की फ्रँचायझी या प्रकरणी प्रशिक्षकांचे मत देखील घेईल. सध्याच्या सपोर्ट स्टाफच्या प्रत्येक सदस्याला, विशेषतः प्रशिक्षकांना, नुकत्याच संपलेल्या हंगामावर एक अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्या अहवालांचा सध्या आढावा घेतला जात आहे आणि प्रत्येक प्रशिक्षकाच्या कामगिरीचेही मूल्यांकन केले जाईल.
मुंबई इंडियन्सकडे निश्चितच अनेक पर्याय आहेत. वृत्तानुसार, सात फ्रँचायझींनी पांड्यामध्ये रस दाखवला आहे. कोलकाता नाईट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद हे संघही त्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी उत्सुक आहेत.
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