6,6,6,4,6,6…रेकाॅर्ड मोडता मोडता राहिला! एका षटकात सहा षटकार मारण्यापासून थोडक्यात बचावला केशव महाराज, जॉनी बेअरस्टोचा कहर

The most expensive over in the SA20 league : दक्षिण आफ्रिकेच्या SA20 लीगमधील सर्वात महागडा षटक सोमवार, ५ जानेवारी रोजी पाहायला मिळाला, जेव्हा एका गोलंदाजाने एकाच षटकात ३४ धावा दिल्या. हा गोलंदाज दुसरा तिसरा कोणी नसून प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा कर्णधार आणि दिग्गज फिरकी गोलंदाज केशव महाराज होता. जॉनी बेअरस्टोने केशव महाराजांविरुद्ध एकाच षटकात ५ षटकार आणि एका चौकाराच्या मदतीने ३४ धावा फटकावल्या, जे दक्षिण आफ्रिकेच्या या टी२० लीगमध्ये एका षटकात सर्वाधिक धावा आहेत. एका षटकात ६ षटकार लागले नाहीत हे भाग्यवान होते. दरम्यान एक चौकार लागला, ज्यामुळे केशव महाराज एका षटकात ६ षटकार मारण्याच्या लज्जास्पद विक्रमापासून वाचले.
खरंतर, दक्षिण आफ्रिकेच्या SA20 लीगचा १४ वा लीग सामना सेंच्युरियनमध्ये प्रिटोरिया कॅपिटल्स आणि सनरायझर्स ईस्टर्न कॅप्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात, जेव्हा सनरायझर्स ईस्टर्न कॅप्स १७७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत होते, तेव्हा संघाला दमदार सुरुवात मिळाली. ११ षटकांत ११६ धावा झाल्या. त्यानंतर, पुढचा षटक कर्णधार केशव महाराजने टाकला, जो सामन्यातील त्याचा तिसरा षटक होता. या षटकापूर्वी, त्याने दोन षटकांत १६ धावा दिल्या होत्या, परंतु त्याच्या तिसऱ्या षटकात केशव महाराजांनी ३४ धावा दिल्या. केशव महाराजांनी ३ षटकांत एकूण ५० धावा दिल्या. संपूर्ण संघ विकेटसाठी आसुसलेला दिसत होता.
जॉनी बेअरस्टोने पहिल्या तीन चेंडूत तीन षटकार मारले. त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर जाड इनसाईड एज लागला आणि तो डीप स्क्वेअर लेगवर गेला. बेअरस्टोने या चेंडूवर स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला. षटकारांच्या या हॅटट्रिकनंतर, त्याने एक चौकार मारला आणि त्यानंतरच्या दोन चेंडूंवर बेअरस्टोने पुन्हा षटकार मारले. धावसंख्या १५० पर्यंत पोहोचली, त्यानंतर ईस्टर्न केप्सने विजय पाहिला असेल. या डावात जॉनी बेअरस्टोने ४५ चेंडूत ८५ धावा केल्या, तर त्याचा सहकारी सलामीवीर क्विंटन डी कॉकने ४१ चेंडूत ७९ धावांची खेळी खेळली, ज्यामुळे संघाला १० विकेटनी मोठा विजय मिळाला.
Quinton de Kock and Jonny Bairstow – Destruction Boys 🚧#BetwaySA20 #PCvSEC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/ugaHuXRrgT — Betway SA20 (@SA20_League) January 5, 2026
प्रिटोरिया कॅपिटल्सवर १० विकेट्सने विजय मिळवत, ट्रिस्टन स्टब्सच्या नेतृत्वाखालील सनरायझर्स ईस्टर्न केपने १७ गुणांसह पॉइंट टेबलमध्ये पुन्हा अव्वल स्थान पटकावले आहे. सनरायझर्स ईस्टर्न केपने आतापर्यंत पाच सामने खेळले आहेत, त्यापैकी तीन जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. संघाचा नेट रन रेट सध्या +२.९५३ आहे. दरम्यान, प्रिटोरिया कॅपिटल्स सात गुणांसह पॉइंट टेबलमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे.