गिल, अय्यर आणि हार्दिक यांच्यासह अनेक क्रिकेटपटूंवर NADA चे लक्ष! RCB चा हा गोलंदाज डोप टेस्टमध्ये ठरला अपयशी

२०२६ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थेच्या नोंदणीकृत चाचणी गटात भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृती मानधना आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज यांचा समावेश आहे, ११८ नावांपैकी बहुतेक नावांमध्ये अ‍ॅथलेटिक्सचा समावेश होता.

Updated On: Jan 06, 2026 | 12:01 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Shubman Gill and Shreyas Iyer on NADA watchlist : राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थेने १४ क्रिकेटपटूंची यादी केली आहे, ज्यामध्ये भारतीय टी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि संजू सॅमसन यांच्या जागी स्मृती मानधना आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सूर्या आणि सॅमसन दोघेही पुढील महिन्यात भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकात खेळताना दिसतील. क्रिकेटमधील उर्वरित नावे तीच राहिली आहेत, ज्यामध्ये कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार शुभमन गिल, एकदिवसीय उपकर्णधार श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयस्वाल, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, अर्शदीप सिंग आणि तिलक वर्मा यांचा समावेश आहे.

२०२६ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थेच्या नोंदणीकृत चाचणी गटात भारतीय महिला क्रिकेट स्टार स्मृती मानधना आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज यांचा समावेश आहे, परंतु ३४७ सदस्यांच्या यादीतील ११८ नावांपैकी बहुतेक नावांमध्ये अ‍ॅथलेटिक्सचा समावेश होता. मागील आरटीपीमध्ये समाविष्ट असलेल्या २२७ खेळाडूंमध्ये एकूण १२० नावे जोडण्यात आली. रेणुका सिंग ठाकूरसह अष्टपैलू दीप्ती शर्मा आणि शफाली वर्मा या यादीत कायम आहेत.

बांगलादेशमध्ये IPL चे थेट प्रक्षेपण आणि स्ट्रीमिंगवर बंदी…बीसीसीआयला मोठे नुकसान होईल का? वाद चिघळला

या वर्षीच्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि अधिक कडक चाचणी लागू करण्याच्या भारताच्या पुढाकारामुळे चाचणीमध्ये ही लक्षणीय वाढ झाली आहे. RTP वर सूचीबद्ध असलेल्या खेळाडूंना त्यांची स्थिती एजन्सीसोबत शेअर करणे आणि दररोज एका विशिष्ट विंडोमध्ये चाचणीसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.  त्यांचे घालण्यायोग्य कपडे तीन वेळा शेअर करण्यात अयशस्वी होणे हे डोपिंग उल्लंघन मानले जाते. महिला T20 क्रिकेटचाही या वर्षीच्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत समावेश करण्यात आला आहे.

मागील NADA RTP मध्ये 68 नावांसह समाविष्ट असलेल्या अॅथलेटिक्सची उपस्थिती नवीन नोंदणीकृत चाचणी गटात लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामध्ये पहिल्या तिमाहीसाठी स्टीपलचेसर अविनाश साबळे, अडथळा धावपटू ज्योती याराजी, डेकॅथलीट तेजस्विन शंकर आणि धावपटू अनिमेश कुजूर यांचा समावेश आहे. जागतिक डोपिंग विरोधी संस्थेच्या RTP मधून वगळण्यात आल्यानंतर साबळे पुन्हा NADA यादीत परतत आहेत, ज्यामध्ये आता फक्त भालाफेक जोडी नीरज चोप्रा आणि सचिन यादव यांचा समावेश आहे.

हॉकीमधील ज्येष्ठ स्टार खेळाडू मनप्रीत सिंग, कर्णधार हरमनप्रीत सिंग, अमित रोहिदास आणि हार्दिक सिंग उपस्थित आहेत, तसेच महिला संघाच्या कर्णधार सलीमा टेटे, सविता पुनिया आणि नवनीत कौर उपस्थित आहेत. नोंदणीकृत खेळाडूंमध्ये कुस्तीगीरांची संख्याही लक्षणीय आहे, ज्यामध्ये ऑलिंपिक कांस्यपदक विजेता अमन सहारावतसह २९ नावे आहेत.

उत्तराखंडचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज राजन कुमार डोप चाचणीत अपयशी ठरला आहे आणि त्याला राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थेने तात्पुरते निलंबित केले आहे, हा क्रिकेटपटूशी संबंधित दुर्मिळ प्रकार आहे. २९ वर्षीय राजनच्या डोप नमुन्यात अ‍ॅनाबॉलिक स्टिरॉइड्स ड्रोस्टॅनोलोन आणि मेथेनोलोन तसेच क्लोमिफेन आढळले, जे सामान्यतः महिलांमध्ये वंध्यत्वावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते परंतु पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉनची पातळी पुनर्संचयित करते असे मानले जाते. या क्रिकेटपटूने शेवटचा सामना ८ डिसेंबर २०२५ रोजी उत्तराखंडच्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप डी सामन्यात दिल्लीविरुद्ध अहमदाबाद येथे खेळला होता. तो आयपीएलच्या आरसीबी संघाचा देखील भाग होता, जरी त्याला रोख रकमेच्या लीगमध्ये एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही.

Published On: Jan 06, 2026 | 12:01 PM

