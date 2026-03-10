Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ahilyanagar News: उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महापौर ज्योती गाडे संतापल्या; विभागप्रमुखांनाही सवाल

अहिल्यानगरच्या महापौर ज्योती गाडी यांनी उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहे. यावेळी विभागप्रमुख नेमके करताय काय? असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 08:24 PM
उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महापौर ज्योती गाडे संतापल्या

उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महापौर ज्योती गाडे संतापल्या

Follow Us:
Follow Us:

अहिल्यानगर शहरातील महापालिका प्रशासनातील शिस्तीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अहिल्यानगरच्या महापौर ज्योतीताई गाडे यांनी सोमवारी सकाळी मनपा प्रशासकीय इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर उभे राहून उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. या तपासणीत सुमारे १५० कर्मचाऱ्यांपैकी ४१ कर्मचारी नियोजित वेळेनंतर कार्यालयात पोहोचल्याचे आढळून आले. यापुढे उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

महापौरपदाची सूत्रे ६ फेब्रुवारी रोजी स्वीकारल्यानंतर ज्योतीताई गाडे यांनी तातडीने प्रशासनाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्व कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर कामावर हजर राहावे, गळ्यात ओळखपत्र असावे आणि नागरिकांची कामे प्रामाणिकपणे पार पाडावीत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र अनेक कर्मचारी या सूचनांचे पालन करत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या.

Pune LPG Shortage: पुण्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा: इराण-इस्रायल युद्धाचा पुणेकरांच्या स्वयंपाकघरावर परिणाम

या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी स्वतः खातरजमा करण्यासाठी तपासणी मोहीम राबवली. सोमवारी सकाळी सुमारे साडेनऊ वाजता त्या स्वीय सहायक श्रीधर देशपांडे यांच्यासह महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचल्या. उन्हात उभे राहून त्यांनी कार्यालयात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नोंद घेतली. या तपासणीत ४१ कर्मचारी उशिरा आल्याचे स्पष्ट झाले.

महापौर गाडे म्हणाल्या की, कर्मचाऱ्यांच्या उशिरामुळे नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागतात आणि त्यांचा रोष पदाधिकाऱ्यांवर व्यक्त होतो. त्यामुळे यापुढे कामचुकारपणा अजिबात सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जे कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करतील त्यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे राहू; मात्र कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई केली जाईल आणि कोणाचीही गई केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

Latur Municipal Corporation: लातूर मनपात स्वीकृत नगरसेवकांचा सस्पेन्स संपला; अधिकृत निवड आज होणार

विभागप्रमुख नेमके करतात काय?

कामावर येण्याची वेळ न पाळणे ही मनपा कर्मचाऱ्यांची जुनी समस्या असल्याचे बोलले जाते. महापौर काही वेळ गेटवर उभ्या राहिल्या असत्या तर उशिरा येणाऱ्यांची संख्या आणखी वाढली असती, अशीही चर्चा आहे.

मुख्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली असतानाही तिचा प्रभावी वापर होतो का? प्रत्येक कर्मचाऱ्याची वेळ नोंदली जात असताना उशिरा येणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? तसेच विभागप्रमुख आणि आस्थापना विभाग नेमके काय करत आहेत? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. महापौर ज्योतीताई गाडे यांनी याबाबत विभागप्रमुख आणि आस्थापना विभागाला जाब विचारल्यास प्रशासनातील शिस्त सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Ahilyanagar mayor jyoti gade gets angry at employees coming late

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 08:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी
1

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Sangali News : शिक्षण घ्यावं तरी कसं ? 42 शिक्षक पदं रिक्त; दोन-तीन तुकड्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल
2

Sangali News : शिक्षण घ्यावं तरी कसं ? 42 शिक्षक पदं रिक्त; दोन-तीन तुकड्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल

Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200
3

Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

रहस्य, थरार आणि भव्य कथा; ‘घबाडकुंड’ चित्रपटातून मराठीत ‘युनिव्हर्स’ची सुरुवात
4

रहस्य, थरार आणि भव्य कथा; ‘घबाडकुंड’ चित्रपटातून मराठीत ‘युनिव्हर्स’ची सुरुवात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 विश्वविजेतेपदानंतर आता मिशन ODI World Cup 2027! प्रशिक्षक गौतम गंभीरने स्पष्ट केला मास्टरप्लॅन…

T20 विश्वविजेतेपदानंतर आता मिशन ODI World Cup 2027! प्रशिक्षक गौतम गंभीरने स्पष्ट केला मास्टरप्लॅन…

Mar 10, 2026 | 09:08 PM
IIRS विविध अभ्यासक्रम संधी उपलब्ध! अर्जप्रक्रिया सुरु, घडवा उत्तम करिअर

IIRS विविध अभ्यासक्रम संधी उपलब्ध! अर्जप्रक्रिया सुरु, घडवा उत्तम करिअर

Mar 10, 2026 | 09:00 PM
Crime News: मुंबई विमानतळावर कस्टम्सची धडक कारवाई! १२ कोटींचे ड्रग्ज आणि लाखांचे सोने जप्त; ५ प्रवाशांना बेड्या

Crime News: मुंबई विमानतळावर कस्टम्सची धडक कारवाई! १२ कोटींचे ड्रग्ज आणि लाखांचे सोने जप्त; ५ प्रवाशांना बेड्या

Mar 10, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Weather Alert: सनस्क्रीन लावूनच घराबाहेर जा अन्यथा…; ‘या’ शहरात येणार उष्णतेची लाट

Maharashtra Weather Alert: सनस्क्रीन लावूनच घराबाहेर जा अन्यथा…; ‘या’ शहरात येणार उष्णतेची लाट

Mar 10, 2026 | 08:33 PM
Ahilyanagar News: उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महापौर ज्योती गाडे संतापल्या; विभागप्रमुखांनाही सवाल

Ahilyanagar News: उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महापौर ज्योती गाडे संतापल्या; विभागप्रमुखांनाही सवाल

Mar 10, 2026 | 08:24 PM
US Iran Tension : ट्रम्प यांची उडाली झोप! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचे स्लीपर सेल सक्रिय? अमेरिकेत हाय अर्लट जारी

US Iran Tension : ट्रम्प यांची उडाली झोप! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचे स्लीपर सेल सक्रिय? अमेरिकेत हाय अर्लट जारी

Mar 10, 2026 | 08:20 PM
परीक्षा जवळ आल्या? मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी वापरा या सोप्या स्टडी टिप्स

परीक्षा जवळ आल्या? मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी वापरा या सोप्या स्टडी टिप्स

Mar 10, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM