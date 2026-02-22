अरेरे…T20 World Cup 2026 मध्ये जगातील सर्वात दोन उंच गोलंदाज! चक्क अँकरला खुर्चीवर उभे घ्यावी लागली मुलाखत

मुझारबानी आणि रिचर्ड नगारावा यांचा खुर्चीवर उभे राहून अँकरने घेतला इंटरव्हू : क्रिकेटमध्ये, आपण अनेकदा खेळाडूंच्या कामगिरी आणि विक्रमांबद्दल बोलतो, परंतु आज आपण खेळाडूच्या अंतर्निहित प्रतिभेवर प्रकाश टाकू. तुम्हाला माहिती आहे का की जगातील सर्वात उंच गोलंदाज कोण आहे, जो सध्या २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात खेळत आहे?
आयसीसीच्या मते, ब्लेसिंग मुझारबानी आणि रिचर्ड नगारावा हे सध्या जगातील सर्वात उंच गोलंदाज आहेत. मुझारबानी ६ फूट ८ इंच आणि नगारावा ६ फूट ६ इंच उंचीचे आहेत. मनोरंजक म्हणजे, दोन्ही क्रिकेटपटू झिम्बाब्वे संघाचा भाग आहेत आणि सध्या सुरू असलेल्या टी-२० विश्वचषकात ते चांगली कामगिरी करत आहेत.
९ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वे-ओमान सामन्यानंतर, क्रीडा सूत्रसंचालक क्रिस्टल अर्नोल्डने दोन्ही खेळाडूंची मुलाखत घेतली. मनोरंजक म्हणजे, प्रस्तुतकर्त्याने खुर्चीवर उभे राहून प्रश्न विचारले. क्रिस्टल म्हणाली, “मी सध्या जगातील दोन सर्वात उंच गोलंदाजांसोबत उभी आहे. जेव्हा मी ‘बाउन्स’ म्हणतो तेव्हा ते काय म्हणतात?” ज्यावर खेळाडूंनी उत्तर दिले, “किती उंच?”
जेव्हा अँकरने आज गोलंदाजी कशी झाली असे विचारले तेव्हा रिचर्ड नगारावा म्हणाले, ‘हा एक उत्तम सामना होता, तुम्हाला माहिती आहेच की आम्ही तिथे गेलो आणि आमच्या संघासाठी सूर निश्चित केला आणि पॉवरप्लेमध्ये जास्तीत जास्त विकेट्स मिळवल्या याची खात्री केली, आमच्या मनात फक्त हाच विचार होता, तो खूप चांगला होता.’
जेव्हा अँकरने विचारले की विकेट कशी उसळी घेऊ शकली, तेव्हा ब्लेसिंग मुझारबानी म्हणाले, “ते खूप छान होते. जेव्हा मी रिचर्डला चांगला उसळी घेताना पाहिले तेव्हा मला जाणवले की येथे खेळण्यासाठी काहीतरी आहे. आम्ही परिस्थिती बदलली याचा मला खरोखर आनंद आहे.” क्रिस्टल अर्नोल्डने विचारले, “तू चांगल्या गतीने सुरुवात केलीस, जी पाहणे खूप छान होते आणि ब्रायन बेनेटचा तो झेल कसा होता?” मुझारबानीने उत्तर दिले, “ते उत्कृष्ट होते, तो खूप दूर होता आणि त्याने ती विकेट घेतली याचा मला खरोखर आनंद आहे.”
जेव्हा अँकरने नागरवाला विचारले की सामन्यातील त्याचा सर्वात मोठा क्षण कोणता होता, तेव्हा तो खेळाडू म्हणाला, ‘हा झेल त्यापैकी एक होता, खरे सांगायचे तर, माझ्या सामन्यातील सर्वात मोठा क्षण म्हणजे जेव्हा ब्लेसिंगने उजवीकडे डायव्ह मारला, त्याने असे काही केले जे तो सहसा करत नाही, परंतु हे पाहणे चांगले होते की जर एखादा वेगवान गोलंदाज अशा प्रकारे डायव्ह मारतो, तर तो काही धावा वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतो, तो माझ्यासाठी खूप मोठा क्षण होता.’
मग क्रिस्टल अर्नोल्ड म्हणाला, “काय दिवस होता, काय सामना होता, झिम्बाब्वे जिंकला. मित्रांनो, तुम्हाला ते गाणे गाणे आवडते, ‘काश मी थोडा उंच असतो.'” यावर, नगारवा म्हणाला, “हे आमच्यासाठी खरोखर सामान्य आहे. आम्ही लोकांची उंची पाहतो आणि सर्वकाही सामान्य करतो. आम्हाला काही सांगायचे नाही. कदाचित आम्ही उंच असतो (हसतो), पण आम्ही आरामदायी असतो आणि आम्ही जिथे जातो तिथे आनंद घेतो.” शेवटी, अँकरने विनोदाने म्हटले, “तुम्ही माझ्या डोळ्यात पाहू शकता का, आणि मी तुमच्या डोळ्यात पाहू शकतो… बरं, नाही.”