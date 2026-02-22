Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sl Vs Eng 1st Innings Sri Lanka Bowl Out England For 146 Runs Sl Set A Target Of 147 Runs Who Will Win First

SL vs ENG 1st inning : श्रीलंकेने इंग्लंडला 146 धावांवर गुंडाळलं! SL समोर 147 धांवांचे लक्ष, कोणाच्या हाती लागणार पहिला विजय

श्रीलंका विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या सामन्यामध्येे इंग्लंडचे फलंदाज पुर्णपणे फेल झाले. त्यामुळे मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरले. आजचा सामना श्रीलंकेला जिंकायला 147 धावांची गरज आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 04:56 PM
फोटो सौजन्य - Sri Lanka Cricket

फोटो सौजन्य - Sri Lanka Cricket

Follow Us:
Follow Us:

Sri Lanka vs England 1st inning : श्रीलंका विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सध्या सुपर 8 चा दुसरा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यांमध्ये श्रीलंकेच्या कर्णधारांना नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचे निर्णय घेतला होता. पहिले फलंदाजी करत इंग्लंडच्या संघाने श्रीलंकेसमोर 147 धावांचे लक्ष उभे केले आहे. आजच्या सामन्यात इंग्लंडची फलंदाजी पूर्णपणे फेल झाली. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांसमोर इंग्लंडचे फलंदाज पूर्णपणे खचले आणि मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरले. आजचा सामना श्रीलंकेला जिंकायला 147 धावांची गरज आहे.

इंग्लंडच्या फलंदाजी बद्दल सांगायचे झाले तर फिल्ल सॉल्ट आणि विल जॅक्सला वगळता इतर कोणताही खेळाडू हा 20 चा आकडा पार करू शकला नाही.  फिल्ल सॉल्ट याने पहिला इनिंगमध्ये फलंदाजी करत 40 चेंडूंमध्ये 62 धावा केल्या यामध्ये त्याने दोन षटकार आणि सहा चौकार मारले. तर इंग्लंडचा सलामीवीर फलंदाज जॉस बटलर याने 6 धावा केल्या आणि दूनित वेल्लालागे याने त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला. जॅकब बेथल याने 3 धावा केल्या तर टॉम बॅनटोन हा 6 धावा करून पवेलियनमध्ये परतला. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुक याने 14 धावा केल्या तर सॅम करन याने 11 धावा.

विल जॅक्स देखील फार काही करू शकला नाही त्यांनी 21 धावा केल्या आणि दिलशान मधुशंका याने त्याला बाद केले. श्रीलंकेच्या गोलंदाजी बद्दल सांगायचं झाले तर दुनीत वेल्लालागे कमालीची गोलंदाजी केली. दुनीत वेल्लालागे संघासाठी तीन विकेट्स नावावर केले. तर महेश तीक्ष्णा याच्या हाती 2 विकेट्स लागले. दुशांत चमीरा याने संघाला एक विकेट मिळवून दिला. दिलशांत मधुशंका याला आज प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळाले होते त्यांनी संघाला दोन विकेट्स मिळवून दिले.

Web Title: Sl vs eng 1st innings sri lanka bowl out england for 146 runs sl set a target of 147 runs who will win first

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 04:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shikhar Dhawan-Sophie Reception: ‘बिन तेरे क्या जीना…’, गब्बरचे त्याची पत्नी सोफी शाइनसह खास क्षण! PHOTOS
1

Shikhar Dhawan-Sophie Reception: ‘बिन तेरे क्या जीना…’, गब्बरचे त्याची पत्नी सोफी शाइनसह खास क्षण! PHOTOS

IND W vs BAN W : बदला पूर्ण…भारताच्या हाती आणखी एक विजेतेपद! बांगलादेशला हरवून बनले चॅम्पियन बनले
2

IND W vs BAN W : बदला पूर्ण…भारताच्या हाती आणखी एक विजेतेपद! बांगलादेशला हरवून बनले चॅम्पियन बनले

Ind vs SA : अभिषेक शर्माच्या फॉर्मबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही…टीम इंडियाच्या माजी प्रशिक्षकांनी केले स्पष्ट
3

Ind vs SA : अभिषेक शर्माच्या फॉर्मबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही…टीम इंडियाच्या माजी प्रशिक्षकांनी केले स्पष्ट

SL vs ENG : दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकले, श्रीलंका गोलंदाजी करणार! नजर टाका Playing 11 वर
4

SL vs ENG : दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकले, श्रीलंका गोलंदाजी करणार! नजर टाका Playing 11 वर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SL vs ENG 1st inning : श्रीलंकेने इंग्लंडला 146 धावांवर गुंडाळलं! SL समोर 147 धांवांचे लक्ष, कोणाच्या हाती लागणार पहिला विजय

SL vs ENG 1st inning : श्रीलंकेने इंग्लंडला 146 धावांवर गुंडाळलं! SL समोर 147 धांवांचे लक्ष, कोणाच्या हाती लागणार पहिला विजय

Feb 22, 2026 | 04:56 PM
नवीन आणि आकर्षक अवतारात येतेय Maruti Suzuki Brezza, जाणून घ्या इंटिरिअर आणि डिझाइनमधील बदल

नवीन आणि आकर्षक अवतारात येतेय Maruti Suzuki Brezza, जाणून घ्या इंटिरिअर आणि डिझाइनमधील बदल

Feb 22, 2026 | 04:54 PM
दप्तराच्या ओझ्याखाली कोमेजतेय बालपण; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर!

दप्तराच्या ओझ्याखाली कोमेजतेय बालपण; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर!

Feb 22, 2026 | 04:41 PM
महापालिकेचा शंभर दिवसांचा कसोटी सामना; महापौरांच्या कामावर नांदेड शहराचा सर्वांगीण विकास अवलंबून

महापालिकेचा शंभर दिवसांचा कसोटी सामना; महापौरांच्या कामावर नांदेड शहराचा सर्वांगीण विकास अवलंबून

Feb 22, 2026 | 04:34 PM
Greenland खरेदीचा नवा फंडा? ट्रम्प यांनी पाठवलं अत्याधुनिक हॉस्पिटल शिप; जगात खळबळ

Greenland खरेदीचा नवा फंडा? ट्रम्प यांनी पाठवलं अत्याधुनिक हॉस्पिटल शिप; जगात खळबळ

Feb 22, 2026 | 04:29 PM
Maharashtra Student Picnic Tragedy: चेन्नईतील ‘गोल्डन बीच’वर मोठी दुर्घटना; सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्याचा बुडून मृत्यू

Maharashtra Student Picnic Tragedy: चेन्नईतील ‘गोल्डन बीच’वर मोठी दुर्घटना; सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्याचा बुडून मृत्यू

Feb 22, 2026 | 04:26 PM
अप्सरेला दिला ऋषिंनी श्राप अन्….; महिषासुराचा जन्म कसा झाला? असुरांच्या राजाची चित्तथरारक कथा

अप्सरेला दिला ऋषिंनी श्राप अन्….; महिषासुराचा जन्म कसा झाला? असुरांच्या राजाची चित्तथरारक कथा

Feb 22, 2026 | 04:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM
Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 03:06 PM
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM