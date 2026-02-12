Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बाजारात मिळणारे मऊ आणि चविष्ट व्हेज मोमोज आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारा पदार्थ

आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारे व्हेज मोमोज बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चवीला सुद्धा सुंदर लागतो.

Updated On: Feb 12, 2026 | 02:30 PM
धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे बऱ्याचदा जेवण बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. काम आणि इतर धावपळींमध्ये खाण्यापिण्याकडे खूप जास्त दुर्लक्ष होते. कायमच विकतच्या पदार्थांचा आहारात समावेश केला जातो. पिझ्झा, बर्गर, मोमोज, वडापाव यांसारखे यांसारखे असंख्य पदार्थ खाल्ले जाते. पण जंक फूडचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. जंक फूड चवीला जितके चांगले लागते तितकेच शरीरासाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे विकत मिळणाऱ्या तेलकट आणि तिखट पदार्थांचे कमीत कमी प्रमाणात सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये व्हेज मोमोज बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. व्हेज मोमोज किंवा इतर मोमोजचे प्रकार सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. बऱ्याचदा विकतचे मोमोज बनवताना त्यात कोणत्याही भाज्या किंवा मैद्याचा अतिप्रमाणात वापर केला जातो.त्यामुळे विकतचे पदार्थ कायमच आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया मऊ चविष्ट व्हेज मोमोज बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • मैदा
  • तेल
  • पाणी
  • कोबी
  • शिमला मिरची
  • कांद्याची पात
  • कांदा
  • आलं लसूण
  • काळीमिरी पावडर
  • सोया सॉस
  • मीठ
कृती:

  • व्हेज मोमोज बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ताटात मैदा, चवीनुसार मीठ आणि पाणी घालून एकत्र पीठ व्यवस्थित मळून घ्या.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला आलं लसूण, कांदा, कोबी, गाजर, कांद्याची पात, शिमला मिरची घालून मंद आचेवर शिजवून घ्या.
  • शिजल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, सोया सॉस, काळीमिरी पावडर आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थत मिक्स करा.
  • मैद्याच्या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून त्याची पुरी लाटून घ्या. त्यानंतर त्यात तयार केलेले मिश्रण भरून मोमोजचा आकार द्या.
  • मोमोज चाळणीला चिकटू नये म्हणून तेल लावा. त्यानंतर त्यात तयार केलेले मोमोज ठेवून १५ ते २० मिनिटं व्यवस्थित वाफ काढून शिजवा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मऊ चविष्ट व्हेज मोमोज.

Feb 12, 2026 | 02:30 PM

