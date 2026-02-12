बाजारात मिळणारे मऊ आणि चविष्ट व्हेज मोमोज आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारा पदार्थ

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे बऱ्याचदा जेवण बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. काम आणि इतर धावपळींमध्ये खाण्यापिण्याकडे खूप जास्त दुर्लक्ष होते. कायमच विकतच्या पदार्थांचा आहारात समावेश केला जातो. पिझ्झा, बर्गर, मोमोज, वडापाव यांसारखे यांसारखे असंख्य पदार्थ खाल्ले जाते. पण जंक फूडचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. जंक फूड चवीला जितके चांगले लागते तितकेच शरीरासाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे विकत मिळणाऱ्या तेलकट आणि तिखट पदार्थांचे कमीत कमी प्रमाणात सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये व्हेज मोमोज बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. व्हेज मोमोज किंवा इतर मोमोजचे प्रकार सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. बऱ्याचदा विकतचे मोमोज बनवताना त्यात कोणत्याही भाज्या किंवा मैद्याचा अतिप्रमाणात वापर केला जातो.त्यामुळे विकतचे पदार्थ कायमच आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया मऊ चविष्ट व्हेज मोमोज बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
