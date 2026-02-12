SL vs OMA : 6,6,6,6,6… दासुन शनाकाने फलंदाजीने केला कहर, तुफानी अर्धशतक झळकावून रचला इतिहास

Dasun Shanaka’s fastest fifty : आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये श्रीलंका आणि ओमान यांच्यातील सामन्यात, दासुन शनाकाने आपल्या बॅटने धुमाकूळ घातला आणि सर्वांनाच चकित केले. शनाकाने ओमानच्या गोलंदाजांना चिरडून टाकले आणि केवळ १९ चेंडूत अर्धशतक झळकावून इतिहास रचला. हे त्याचे कारकिर्दीतील ७ वे आणि टी२० विश्वचषकातील पहिले अर्धशतक होते. यासह, शनाका टी२० क्रिकेट इतिहासात श्रीलंकेसाठी सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारा फलंदाज बनला. त्याने या बाबतीत स्वतःचाच मागील विक्रम मोडला.
ओमानविरुद्ध पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना, दासुन शनाकाने २० चेंडूत ५० धावांची धमाकेदार खेळी केली. त्याने दोन चौकार आणि पाच उत्तुंग षटकार मारले. ओमानविरुद्ध शनाकाच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे त्याने फक्त १९ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. यासह, तो टी२० मध्ये सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण करणारा श्रीलंकेचा फलंदाज बनला आणि त्याचा स्वतःचाच मागील विक्रम मोडला. त्याने २०२३ मध्ये भारताविरुद्ध २० चेंडूत टी२० मध्ये अर्धशतक झळकावले होते.
टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक (१२ चेंडू) करण्याचा विक्रम युवराज सिंगच्या नावावर आहे. त्याच्यानंतर स्टीफन मायबर्ग, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मॅक्सवेल, केएल राहुल, शोएब मलिक आणि रोहित शर्मा यांचा क्रमांक लागतो. आता, दासुन शनाका १९ चेंडूत अर्धशतक करून या यादीत सामील झाला आहे.