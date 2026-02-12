Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : नेपाळने इटलीसमोर टेकले गुडघे! पौडेल आर्मी 123 धावांवर गारद

आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जात असेलल्या १७ व्या सामन्यात नेपाळने प्रथम फलंदाजी करत इटलीसमोर १२४ धावांचे लक्ष्य दिले आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 05:06 PM
NEP vs ITA, T20 World Cup 2026: Nepal bows down to Italy! Poudel Army bowled out for 123 runs

नेपाळचे इटलीसमोर124 धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज १७ व्या सामन्यात नेपाळ आणि इटली आमनेसामने आले आहेत. मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या या सामन्यात टॉस गमावणारा नेपाळ संघ १९.३ ओव्हरमध्येच १२३ धावांवर गारद झाला. इटलीच्या गोलंदाजांनी नेपाळच्या फलंदाजीला सुरुंग लावला.  इटलीला विजयासाठी १२४ धावा कराव्या लागणार आहेत. इटलीकडून क्रिशन कलुगामागेने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : आज नामिबिया आणि भारत आमनेसामने! दिल्लीच्या मैदानावर सूर्याआर्मीचा रेकॉर्ड काय सांगतो? वाचा सविस्तर

मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर नेपाळ आणि इटली यांच्यात सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात इटली संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर नेपाळ संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आले. नेपाळच्या डावाची सुरुवात चांगली झाली नाही.  या सामन्यात दुसऱ्याच षटकात ८ धावांवर कुशल भुर्तेल ५ धावा करून बाद झाला.  त्यानंतर आसिफ शेख आणि कर्णधार रोहित पौडेल यांनी सावध खेळ करत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. या दोघांनी ४१ धावांची भागीदारी रचली. परंतु, कर्णधार रोहित पौडेल २३ धावा करून बाद झाला.

कर्णधार बाद झाल्यावर, आसिफ शेख देखील २० धावा करून माघारी परतले.  त्यानंतर मात्र नेपाळची फलंदाजी कोसळली.  दीपेंद्र सिंग आयरी १७, आरिफ शेख २७ धावा, लोकेश बाम ३ धावा, गुलसन झा ३ धावा, करण केसी १८ धावा, नंदन यादव ० धावा आणि  संदीप लामिछाने ५  धावा करून माघारी गेले तर ललित राजबंशी ० धावेवर नाबाद राहिला. नेपाळ संघ १९.३ षटकात १२३ धावांवर सर्वबाद आणि इटलीसमोर १२४ धावांचे लक्ष्य देण्यात आले. इटलीकडून क्रिशन कलुगामागेने सर्वाधिक ३ विकेट्स, तर बेन मॅनेन्टीने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच, अली हसन, जेजे स्मट्स आणि जसप्रीत सिंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.

हेही वाचा : IND vs PAK, T20 World Cup 2026 : ‘भारताविरुद्ध वेगळ्या मानसिकतेने….’ पाकिस्तानच्या साहीबजादा फरहानचे विधान

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे 

इटली प्लेइंग इलेव्हन : अँथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, जेजे स्मट्स, हॅरी मॅनेन्टी (कर्णधार), बेन मॅनेन्टी, मार्कस कॅम्पोपियानो, ग्रँट स्टीवर्ट, जियान मीड (डब्ल्यू), जसप्रीत सिंग, क्रिशन कलुगामागे, अली हसन

नेपाळ प्लेइंग इलेव्हन : कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख (w), रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंग आयरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी

Published On: Feb 12, 2026 | 04:42 PM

