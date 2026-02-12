Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Shivendrasinh Rajes Suggestive Statement About The Guardian Minister Will There Be A Change Of Power In The Zilla Parishad

‘हात काय, आम्ही मिठी मारायला तयार…’, शिवेंद्रसिंहराजेंचे पालकमंत्र्यांबाबत सूचक विधान; जिल्हा परिषदेत सत्तांतर होणार?

सातारा जिल्हा परिषद सत्ता स्थापनेसाठी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पालकमंत्र्यांबाबत मिश्किल टिप्पणी करत युतीचे संकेत दिले आहेत. 'आम्ही मिठी मारायला तयार' या विधानामुळे साताऱ्याच्या राजकारणात खळबळ.

Updated On: Feb 12, 2026 | 04:57 PM
शिवेंद्रसिंहराजेंचे पालकमंत्र्यांबाबत सूचक विधान; जिल्हा परिषदेत सत्तांतर होणार?

शिवेंद्रसिंहराजेंचे पालकमंत्र्यांबाबत सूचक विधान; जिल्हा परिषदेत सत्तांतर होणार?

Follow Us:
Follow Us:

 

  • ‘हात काय, आम्ही मिठी मारायला तयार…’,
  • शिवेंद्रसिंहराजेंचे पालकमंत्र्यांबाबत सूचक विधान
  • जिल्हा परिषदेत भाजप-शिवसेना एकत्र येणार?
सातारा/प्रतिनिधी: पालकमंत्री म्हणाले आम्ही हात पुढे केला तर तो तुम्ही घेतला नाही अहो हातच काय आम्ही पालकमंत्र्यांना मिठी मारायला तयार आहोत अशी मिश्किल राजकीय कोटी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी करत जिल्हा परिषद सत्ता स्थापनेच्या विषयावर सूचक भाष्य केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘हास्यविनोद’ अन् राजकीय चर्चा

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई हे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीसाठी एकत्र आले होते. या बैठकीनंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत विरोधात लढलेल्या दोन मुख्य पक्षांची निवडणूक प्रमुख एकत्र हास्यविनोद करताना दिसल्याने राजकीय विश्लेषकांच्या भुवया उंचावल्या.

शिवेंद्रसिंहराजेंचे सूचक वक्तव्य

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दरवाजातच प्रसारमाध्यमांनी दोन्ही मंत्र्यांना बोलते करण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः शिवेंद्रसिंह राजे यांना प्रसार माध्यमांनी जिल्हा परिषदेच्या सत्ते संदर्भातील प्रश्न विचारले तेव्हा ते म्हणाले पालकमंत्र्यांनी पुढे केलेला हातच काय आम्ही पालकमंत्र्यांना मिठी मारायला तयार आहोत त्यांची तयारी आहे का असे सूचक वक्तव्य केले.

Satara Zilla Parishad: सातारा नगरपरिषद विषय समित्यांच्या निवडी जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी

सत्ता स्थापनेचा चेंडू पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात?

जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी भाजप शिवसेना एकत्र येणार का या प्रश्नावर शिवेंद्रसिंह राजे म्हणाले जिल्ह्याच्या विकासासाठी आम्ही स्थानिक नेते म्हणून कायम एकत्र आहोत आणि जिल्हा परिषदेचे पुढचे पुढे बघू असे म्हणत शिवेंद्रसिंह राजे यांनी एका वाक्यात विषय संपवला. शंभूराज देसाई हे मोठे आहेत त्यांनी मला बैठकीला कधी थेट पणे बोलवले आणि मी आलो नाही असे कधीही घडले नाही. नगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी परिस्थिती वेगळी होती त्यावेळी हस्ते पर हस्ते निरोप आल्याने जरा घोटाळा झाला. जिल्हा परिषद निवडणूक मध्ये भाजपप संख्येने मोठा आहे पण शंभूराज देसाई हे सुद्धा मोठे आहेत तेव्हा ते ठरवतील त्यावेळी बघू असे शिवेंद्रसिंह राजे भोसले म्हणाले.

दोन वेळा बैठक बोलावून आम्ही तोंडावर पडलो असे वक्तव्य पालकमंत्री देसाई यांनी केले होते या प्रश्नावरही बोलताना शिवेंद्रसिंह राजे म्हणाले असे काही नाही तेव्हाची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती वेगळी आहे . सत्ता स्थापनेच्या चर्चे संदर्भात शंभूराज देसाई यांनी सांगावे अशी अपेक्षा शिवेंद्रसिंहराजे यांनी व्यक्त केली .

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Web Title: Shivendrasinh rajes suggestive statement about the guardian minister will there be a change of power in the zilla parishad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 04:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Zilla Parishad: सातारा नगरपरिषद विषय समित्यांच्या निवडी जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी
1

Satara Zilla Parishad: सातारा नगरपरिषद विषय समित्यांच्या निवडी जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी
2

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई
3

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

माण-खटाव मतदारसंघात प्रभाकर देशमुखांचा जयकुमार गोरेंना धक्का; 5 गटांवर राष्ट्रवादीचा विजय
4

माण-खटाव मतदारसंघात प्रभाकर देशमुखांचा जयकुमार गोरेंना धक्का; 5 गटांवर राष्ट्रवादीचा विजय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
 PSL-11 : पाकिस्तानला झटक्यांवर झटके! PSL-11 मधून अफगाण खेळाडूंनी घेतली माघार; नेमकं कारण काय? 

 PSL-11 : पाकिस्तानला झटक्यांवर झटके! PSL-11 मधून अफगाण खेळाडूंनी घेतली माघार; नेमकं कारण काय? 

Feb 12, 2026 | 05:36 PM
13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक

13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक

Feb 12, 2026 | 05:32 PM
ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला ‘मेगा प्लॅन’; म्हणाला…

ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला ‘मेगा प्लॅन’; म्हणाला…

Feb 12, 2026 | 05:28 PM
National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ

National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ

Feb 12, 2026 | 05:25 PM
‘Dhurandhar’च्या तूफानानंतर आदित्य धर – रणवीर सिंह पुन्हा एकत्र? चाहत्यांना दिली हिंट

‘Dhurandhar’च्या तूफानानंतर आदित्य धर – रणवीर सिंह पुन्हा एकत्र? चाहत्यांना दिली हिंट

Feb 12, 2026 | 05:16 PM
Panasonic AC: उन्हाच्या तडाख्यापासून आरामाची गॅरंटी! म्हणाल ‘अजून हिवाळा संपला नाय वाटतं!’

Panasonic AC: उन्हाच्या तडाख्यापासून आरामाची गॅरंटी! म्हणाल ‘अजून हिवाळा संपला नाय वाटतं!’

Feb 12, 2026 | 05:12 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: राखी-रुचितामध्ये झाला वाद! “मी एकटी नल्ली” राखीने उडवली रुचिताची खिल्ली

Bigg Boss Marathi Season 6: राखी-रुचितामध्ये झाला वाद! “मी एकटी नल्ली” राखीने उडवली रुचिताची खिल्ली

Feb 12, 2026 | 05:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM