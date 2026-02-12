Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 What Does Indias Record Say On The Delhi Ground

 T20 World Cup 2026 : आज नामिबिया आणि भारत आमनेसामने! दिल्लीच्या  मैदानावर सूर्याआर्मीचा रेकॉर्ड काय सांगतो? वाचा सविस्तर 

आज टी२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत भारत आपला दुसरा दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाविरुद्ध खेळणार आहे.या मैदानावर भारतीय संघाची या मैदानावर कामगिरी कशी आहे? जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 12, 2026 | 03:22 PM
T20 World Cup 2026: Namibia and India face off today! What does Surya Army's record say on the Delhi ground? Read in detail

आज नामिबिया आणि भारत आमनेसामने(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

IND vs NAM, T20 World Cup 2026: भारतीय संघ आज टी२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आपला दुसरा सामना खेळणार आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाविरुद्ध भारत दूसरा सामना खेळणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाने या स्पर्धेची आमरिकेला पराभूत करत विजयी सुरुवात केली. आजच्या सामन्यात देखील भारतीय संघ तीच लय कायम ठेवून नामीबियाला देखील पराभूत करण्याचे लक्ष्य ठेवणार आहे. दरम्यान, ज्या मैदानावर भारत आणि नामीबिया संघ आमनेसामने येणार आहेत, त्या मैदानावर भारतीय संघाचा रेकॉर्ड कसा आहे? याबद्दल आपण जाणून घेऊया,

हेही वाचा : IND vs PAK, T20 World Cup 2026 : ‘भारताविरुद्ध वेगळ्या मानसिकतेने….’ पाकिस्तानच्या साहीबजादा फरहानचे विधान

दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारताची कामगिरी

दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारतीय संघाच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय विक्रमावर नजर टाकल्यास सजमते की, संघाने आतापर्यंत तेथे चार सामने खेळले असून यापैकी भारताने दोन सामन्यात विजय मिळवला आहे तर दोन सामन्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. भारताने २०१७ मध्ये येथे न्यूझीलंडविरुद्ध पहिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता, ज्यामध्ये संघाने ५३ धावांनी विजय मिळवला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघाला ७ विकेटने पराभव स्वीकारावा लागला होता.

२०२२ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात देखील भारताला ७ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला होता. या मैदानावर भारताचा शेवटचा सामना २०२४ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध खेळला गेला होता, जिथे ब्लु आर्मीने ८६ धावांनी दमदार विजय मिळवला होता. त्यामुळे, या मैदानावर विजयाची टक्केवारी सुधारण्यासाठी भारतीय संघ प्रयत्न करणार आहे.

नाणेफेक आणि दव महत्त्वाची भूमिका बजावतात

दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या संध्याकाळी सामन्यांमध्ये दव महत्त्वाची भूमिका बाजवणार आहे.  म्हणूनच टॉस जिंकणारे संघ नंतर फलंदाजी करताना दवाचा फायदा घेण्यासाठी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडत असतात. या मैदानावर आतापर्यंत एकूण ९ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळवण्यात आले आहेत. त्यापैकी प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ४ सामन्यात विजय मिळवला आहे.  तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने ५ सामने जिंकले आहेत. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की या मैदानावर धावांचा पाठलाग करणे तुलनेने सोपे जाते.

हेही वाचा : NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : इटलीसमोर इंग्लंडला झुलवणाऱ्या नेपाळचे आव्हान! TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय

दोन्ही संभाव्य संघ खालीलप्रमाणे

भारतीय संभाव्य इलेव्हन :  संजू सॅमसन, इशान किशन, टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग

नेपाळ संभाव्य इलेव्हन: लॉरेन स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लोफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (सी), जेजे स्मित, झेन ग्रीन (विकेटकीपर), डायलन लीचर, रुबेन ट्रम्पेलमन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शॉल्ट्झ, मॅक्स हेंगो

Web Title: T20 world cup 2026 what does indias record say on the delhi ground

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 03:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानने सामना गमावला आता माजी कर्णधाराच्या अडचणी वाढल्या! मोहम्मद नबीला आयसीसीने ठोठावला दंड
1

T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानने सामना गमावला आता माजी कर्णधाराच्या अडचणी वाढल्या! मोहम्मद नबीला आयसीसीने ठोठावला दंड

SL vs OMA : 6,6,6,6,6… दासुन शनाकाने फलंदाजीने केला कहर, तुफानी अर्धशतक झळकावून रचला इतिहास
2

SL vs OMA : 6,6,6,6,6… दासुन शनाकाने फलंदाजीने केला कहर, तुफानी अर्धशतक झळकावून रचला इतिहास

राजीव शुक्ला संतापले, पाकिस्तान टीव्हीच्या बनावट व्हिडिओवर केली टीका! ‘AI युक्तीला’ दिले चोख प्रत्युत्तर
3

राजीव शुक्ला संतापले, पाकिस्तान टीव्हीच्या बनावट व्हिडिओवर केली टीका! ‘AI युक्तीला’ दिले चोख प्रत्युत्तर

IND vs PAK, T20 World Cup 2026 : ‘भारताविरुद्ध वेगळ्या मानसिकतेने….’ पाकिस्तानच्या साहीबजादा फरहानचे विधान 
4

IND vs PAK, T20 World Cup 2026 : ‘भारताविरुद्ध वेगळ्या मानसिकतेने….’ पाकिस्तानच्या साहीबजादा फरहानचे विधान 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
 T20 World Cup 2026 : आज नामिबिया आणि भारत आमनेसामने! दिल्लीच्या  मैदानावर सूर्याआर्मीचा रेकॉर्ड काय सांगतो? वाचा सविस्तर 

 T20 World Cup 2026 : आज नामिबिया आणि भारत आमनेसामने! दिल्लीच्या  मैदानावर सूर्याआर्मीचा रेकॉर्ड काय सांगतो? वाचा सविस्तर 

Feb 12, 2026 | 03:22 PM
‘द केरल स्टोरी’ सीक्वलवर चर्चा; निर्मात्याने कडक सुरक्षेत केले शूटिंग, धमक्यांबद्दलही उघड केले सत्य

‘द केरल स्टोरी’ सीक्वलवर चर्चा; निर्मात्याने कडक सुरक्षेत केले शूटिंग, धमक्यांबद्दलही उघड केले सत्य

Feb 12, 2026 | 03:21 PM
Vande Bharat Sleeper Quota Update: रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासा; अमृत भारत, वंदे भारतमध्ये आपत्कालीन कोट्यातून मिळेल तिकीट

Vande Bharat Sleeper Quota Update: रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासा; अमृत भारत, वंदे भारतमध्ये आपत्कालीन कोट्यातून मिळेल तिकीट

Feb 12, 2026 | 03:16 PM
‘२४ वर्षांपूर्वी आपल्या मनात…’ व्हॅलेंटाईन वीकमध्येच रितेश पडला जिनिलीयाच्या प्रेमात; शेअर केल्या आठवणी

‘२४ वर्षांपूर्वी आपल्या मनात…’ व्हॅलेंटाईन वीकमध्येच रितेश पडला जिनिलीयाच्या प्रेमात; शेअर केल्या आठवणी

Feb 12, 2026 | 03:11 PM
Portronics ची हाय-परफॉर्मन्स पोर्टोनिक्स पॉवर बँक लाँच; अनेक बेस्ट फीचर्सही मिळणार

Portronics ची हाय-परफॉर्मन्स पोर्टोनिक्स पॉवर बँक लाँच; अनेक बेस्ट फीचर्सही मिळणार

Feb 12, 2026 | 03:11 PM
आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी

आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी

Feb 12, 2026 | 03:09 PM
Donald Trump वरुन पेटला वाद ; रागातून पोटच्या मुलीच्या छातीत थेट झाडली गोळी

Donald Trump वरुन पेटला वाद ; रागातून पोटच्या मुलीच्या छातीत थेट झाडली गोळी

Feb 12, 2026 | 03:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM