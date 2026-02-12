Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs PAK, T20 World Cup 2026 : ‘भारताविरुद्ध वेगळ्या मानसिकतेने….’ पाकिस्तानच्या साहीबजादा फरहानचे विधान 

टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली. या स्पर्धेत १५ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. या दरम्यान साहिबजादा फरहानने भारतीय संघाविरुद्धच्या सामन्याबाबत भाष्य केले आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 02:07 PM
साहिबजादा फरहानचे भारतीय संघाविरुद्धच्या सामान्याबाबत भाष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

IND vs PAK, T20T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेत आतापर्यंत १६ सामने खेळून झाले आत. संपूर्ण स्पर्धेत  १५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागून आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचा सलामीवीर साहिबजादा फरहानने रविवारी होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकाच्या कट्टर प्रतिस्पर्धी भारताविरुद्धच्या सामन्याचे वर्णन सामान्य सामना असे केले, परंतु यावेळी त्यांचा संघ वेगळ्या मानसिकतेने सामना करेल असेही तो म्हणाला.

हेही वाचा : IND vs NAM : बुमराहच्या यॉर्करमुळे इशान किशन जखमी! मोठी अपडेट आली समोर, आजच्या सामन्यात खेळेल का?

नेदरलँड आणि अमेरिकेला पराभूत केल्यानंतर पाकिस्तानने ग्रुप अ मध्ये अव्वल स्थान मिळवले आहे. नेदरलँडला पराभूत करण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला, परंतु अमेरिकेला ३२ धावांनी सहज पराभूत केले, फरहानने ४१ चेंडूत ७३ धावा केल्या. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत, भारताविरुद्धच्या फरहानला सामन्याबद्दल विचारण्यात आले, जो पाकिस्तान सरकारने बहिष्काराचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर १५ फेब्रुवारी रोजी वेळापत्रकानुसार खेळला जाईल.

नेमकं काय म्हणाला साहीबजादा फरहान?

पाकिस्तानचा स्फोटक फलंदाज साहीबजादा फरहान म्हणाला, सलग दोन सामने जिंकणे आणि टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर राहणे आत्मविश्वास देते. पुढचा सामना इतर कोणत्याही सामन्यासारखाच असेल. आम्ही त्यांच्याविरुद्ध खेळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आम्ही याआधी त्यांच्याविरुद्ध खेळलो आहोत, पण यावेळी आमची मानसिकता वेगळी असेल. तुम्ही शादाब (खान) धावा काढताना आणि (मोहम्मद) नवाज धावा काढताना पाहिले असेल. आशा आहे की, तुम्हाला त्यांच्याविरुद्धचा आमचा खेळ आवडेल. हा एक सामान्य सामना असेल आणि आम्ही तो इतर कोणत्याही सामन्यासारखा हाताळू. आम्हाला हा भारत-पाकिस्तान सामना वाटणार नाही.

हेही वाचा : BCB ने मारली पलटी… विधानाने खळबळ! म्हटले – बांगलादेशचा T20 World Cup 2026 वर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय

भारताचा पाकविरुद्ध शानदार रेकॉर्ड भारताचा पाकिस्तानविरुद्धचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. त्यांनी अलिकडेच आशिया कपमध्ये त्यांच्या सर्व सामन्यांमध्ये पाकिस्तानला हरवले. भारताचा टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव तेव्हा म्हणाला होता की अलिकडच्या काळात त्यांच्या संघाचे वर्चस्व पाहता, तो आता पाकिस्तानविरुद्धच्या प्रतिस्पर्ध्याला समान मानत नाही. फरहान मात्र असहमत आहे. मला ते वाटत नाही. आशिया कपमध्ये आम्ही ज्या पद्धतीने कामगिरी केली ते पाहता, सामने एकतर्फी नव्हते.

Published On: Feb 12, 2026 | 02:05 PM

