भारतात बांगलादेशी खेळाडूंच्या असुरक्षिततेचे दावे झाले उघड, या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी येणार प्लेयर्स

Bangladeshi shooters will travel to India : सुरक्षेच्या कारणास्तव २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सहभागी होण्यासाठी बांगलादेश सरकारने आपल्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघाला भारतात पाठवण्यास नकार दिल्यानंतर काही दिवसांनीच, पुढील महिन्यात होणाऱ्या आशियाई रायफल आणि पिस्तूल चॅम्पियनशिपसाठी बांगलादेश सरकारने आपल्या नेमबाजांना भारतात जाण्याची परवानगी दिली आहे.
टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धा ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान भारत आणि श्रीलंकेतील विविध ठिकाणी आयोजित केली जाईल. शूटिंग स्पर्धा २ ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान दिल्लीतील डॉ. करणी सिंग शूटिंग रेंजमध्ये आयोजित केल्या जातील, ज्यामध्ये १७ देशांतील ३०० हून अधिक नेमबाज सहभागी होतील. बांगलादेश दोन रायफल शूटर पाठवेल, जे एकूण तीन स्पर्धांमध्ये भाग घेतील.
बांगलादेशने टी-२० क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेतून माघार घेतल्यानंतर, त्यांची नेमबाजी टीम देखील “सुरक्षेच्या कारणास्तव” माघार घेऊ शकते अशी अटकळ होती. तथापि, राष्ट्रीय रायफल असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय) ने बुधवारी, २८ जानेवारी रोजी पीटीआयला सांगितले की, शेजारच्या देशातील खेळाडू स्पर्धा करण्यास तयार आहेत.
एनआरएआयचे सचिव राजीव भाटिया म्हणाले, “आतापर्यंत बांगलादेश संघ येत नसल्याचे कोणतेही वृत्त नाही. त्यांची टीम येत आहे, यात काही शंका नाही. एनआरएआयमध्ये आम्ही त्यांच्याशी (बांगलादेश फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांशी) नियमित संपर्कात आहोत. परराष्ट्र मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे आणि आम्ही ते व्हिसा प्रक्रियेसाठी (भारतीय) दूतावासाकडे पाठवले आहे.”
बांगलादेशचे प्रतिनिधित्व २१ वर्षीय महिला रायफल शूटर आरेफिन शायरा आणि २६ वर्षीय ऑलिंपियन मोहम्मद रोबीएल इस्लाम करतील. हे दोन १० मीटर एअर रायफल शूटर वैयक्तिक स्पर्धांमध्ये भाग घेतील आणि नंतर मिश्र सांघिक स्पर्धेत सहभागी होतील. बुधवार, २८ जानेवारी रोजी ढाका येथील डेली सनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका वृत्तात असे म्हटले आहे की बांगलादेश सरकारने नेमबाजी संघाच्या भारत दौऱ्याला मान्यता दिली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, “युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाने बुधवारी एक अधिकृत सरकारी आदेश जारी केला, ज्यामुळे संघाला २ ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या चॅम्पियनशिपमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आली.
सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशने यापूर्वी टी२० विश्वचषकासाठी राष्ट्रीय क्रिकेट संघाचा भारत दौरा रद्द केला होता तरीही हा निर्णय घेण्यात आला आहे.” अहवालानुसार, बांगलादेश सरकारचा असा विश्वास आहे की शूटिंग चॅम्पियनशिप “मोठा सुरक्षा धोका निर्माण करणार नाही, कारण हा कार्यक्रम सुरक्षित ठिकाणी (डॉ. करणी सिंग रेंज) घरामध्ये आयोजित केला जाईल.”