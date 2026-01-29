Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

१४ कोटींहून अधिक युजर्सचे पासवर्ड लीक, तुमचे Gmail अकाउंट धोक्यात? सुरक्षेसाठी फॉलो करा या स्टेप्स

गेल्या काही दिवसांपासून डेटा लीकच्या बातम्या वाचायला मिळत आहे. युजर्संना भेडसावणाऱ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे त्यांचा डेटा लीक झाला आहे की नाही हे कसे ठरवायचे. त्यासाठी जाणून घ्या सोपा मार्ग....

Updated On: Jan 29, 2026 | 02:34 PM
  • १४ कोटींहून अधिक युजर्सचे पासवर्ड लीक
  • तुमचे Gmail अकाउंट धोक्यात?
  • सुरक्षेसाठी फॉलो करा या स्टेप्स
गेल्या काही दिवसांपासून तंत्रज्ञान जगात डेटा लिकच्या बातम्या वाऱ्यासारख्या फिरत आहे. आतापर्यंत सुमारे १४९ दशलक्ष ईमेल आणि पासवर्ड ऑनलाइन लीक झाले आहेत. अर्थात डेटा लीक होणं म्हणजे आपला खासगी गोष्टींची माहिती लीक होणं. यासाठी तुम्ही कोणती काळजी घेतली पाहिजे ते जाणून घ्या…

अहवालांनुसार, हा डेटा एकाच कंपनीच्या सर्व्हरमध्ये घुसून चोरीला गेला नाही. उलट, गेल्या काही वर्षांत विविध वेबसाइट्स आणि अॅप्समधून मागील डेटा लीक एकत्र करून एक नवीन, मोठा डेटाबेस तयार करण्यात आला. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, यादीत जुन्या चोरी जोडून एक नवीन यादी तयार करण्यात आली. म्हणूनच जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स आणि पेपल सारख्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांना काळजी वाटते की त्यांचा डेटा देखील समाविष्ट होऊ शकतो.

एआयद्वारे वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवा! मोबाईल- लॅपटॉप कधीच होणार नाही हॅक

खरा धोका काय आहे?

जर तुमचा ईमेल आणि पासवर्ड मागील डेटा लीकमध्ये आधीच लीक झाला असेल आणि तुम्ही तोच पासवर्ड अनेक वेळा वापरला असेल, तर हॅकर्स इतर खात्यांवरही तो वापरून पाहू शकतात. याला क्रेडेन्शियल शिफ्टिंग अटॅक म्हणतात. याचा अर्थ समस्या फक्त एका वेबसाइटची नाही तर तुमच्या पासवर्ड सवयींची आहे.

तुमचा डेटा लीक झाला आहे की नाही हे कसे शोधायचे?

येथेच Have I Been Pwned नावाची एक विश्वासार्ह वेबसाइट कामी येते. ही वेबसाइट जागतिक सायबरसुरक्षा तज्ञ ट्रॉय हंट यांनी तयार केली आहे आणि जगभरातील प्रमुख कंपन्यांद्वारे तिच्यावर विश्वास ठेवला जातो. ही वेबसाइट भूतकाळात अनेक वेळा डेटा उल्लंघनादरम्यान खूप लोकप्रिय झाली आहे.

या साइटवर, तुम्ही फक्त तुमचा ईमेल पत्ता प्रविष्ट करा. जर तुमचा ईमेल पत्ता मोठ्या डेटा लीकमध्ये आढळला तर साइट तुम्हाला ताबडतोब सूचित करते. ही वेबसाइट वापरण्यास सोपी आणि विनामूल्य आहे.

डेटा कोणत्या वेबसाइटवरून लीक झाला होता?

फक्त ईमेल पत्ता लीक झाला होता, किंवा पासवर्ड देखील समाविष्ट होते?

तुमचा डेटा लीक झाल्यास तुम्ही काय करावे?

घाबरण्याची गरज नाही. या चार गोष्टी ताबडतोब करा.

ज्या साइटवर लीक झाला त्या साइटवरील पासवर्ड त्वरित बदला.

जर तुमचा इतर साइटवर समान पासवर्ड असेल तर ते देखील बदला.

आतापासून, प्रत्येक प्रमुख साइटवर वेगळा पासवर्ड वापरा.

पडताळणी ताबडतोब चालू करा.

पासवर्ड व्यवस्थापनासाठी तुम्ही सशुल्क पासवर्ड टूल्स वापरू शकता. १पास सारखी साधने खूप लोकप्रिय आहेत, जी तुम्हाला तुमचे पासवर्ड व्यवस्थापित करण्यास आणि अद्वितीय पासवर्ड जनरेट करण्यास अनुमती देतात.

Published On: Jan 29, 2026 | 02:34 PM

