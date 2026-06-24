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फाटलं! लखनौचा संघ सोडताच Rishabh Pant ची पोस्ट व्हायरल; केवळ 3 शब्दांमध्ये दिली प्रतिक्रिया

Updated On: Jun 24, 2026 | 04:30 PM IST
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सारांश

ऋषभ पंतने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामध्ये त्याने थॅंक यू टीम असे म्हटले आहे. ही पोस्ट सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे.

फाटलं! लखनौचा संघ सोडताच Rishabh Pant ची पोस्ट व्हायरल; केवळ 3 शब्दांमध्ये दिली प्रतिक्रिया

ऋषभ पंतची पोस्ट व्हायरल (फोटो -सोशल मीडिया)

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विस्तार

लखनौचा संघ सोडताच ऋषभ पंतची प्रतिक्रिया व्हायरल
instagram स्टोरी वर तीन शब्दांमध्ये केले भाष्य 
ऋषभ पंत पुढीलवर्षी दिल्लीकडून खेळणार

LSG/Rishabh Pant: आयपीएल 2027 ची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. पुढील वर्षी आयपीएलमध्ये ऋषभ पंत दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दिसणार आहे. त्याने लखनौच्या संघाला रामराम ठोकला आहे. त्याने काही दिवस आधी लखनौचे कर्णधारपद देखील सोडले होते. त्याने आता लखनौचा संघ सोडल्यावर तीन शब्दांमध्ये आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

आयपीएल 2027 साठी एक मेगा ट्रेड झाल्याचे समोर आले आहे. ऋषभ पंत पुढील वर्षी दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणार आहे. तर कुलदीप यादव लखनौच्या संघातून  खेळताना दिसणार आहे. या ट्रेडनन्यत्र ऋषभ पंतची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्याने केवळ तीन शब्दांमध्ये लखनौच्या संघाला रामराम ठोकला आहे. ”

ऋषभ पंतने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामध्ये त्याने थॅंक यू टीम असे म्हटले आहे. ही पोस्ट सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे. पुढील वर्षी ऋषभ पंत दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दिसणार आहे. लखनौच्या संघात असताना त्याने संघाचे नेतृत्व केले होते.

आयपीएल 2026 मध्ये ऋषभ पंत लखनौचा कर्णधार होता. मात्र यंदाच्या हंगामात ऋषभ पंतच्या नेतृत्वात लखनौचा संघ सपशेल अपयशी ठरला होता. केवळ 2 ते 3 सामने लखनौला जिंकता आले होते. पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावर होता. त्यामुळे त्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अखेर त्याने कर्णधारपद सोडले. त्यानंतर तो आता दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दिसणार आहे.

दिल्ली-लखनौमध्ये मोठी डील? IPL 2027 Rishabh Pant ला 12 कोटींचे नुकसान? कुलदीप कुठून खेळणार?

दिल्ली-लखनौमध्ये मोठी डील?

2025 मध्ये ऋषभ पंतचे नाव चर्चेत आले होते. तो आयपीएलमधील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला होता. एलएसजीने ऋषभ पंतला 27 कोटींमध्ये खरेदी केले होते. आता एलएसजीने दिल्ली कॅपिटल्ससोबत ट्रेड करून ऋषभ पंतला रिलीज केल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आता ऋषभ पंत दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दिसणार आहे.

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आयपीएल 2027 ची तयारी आतापासूनच सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. आयपीएल ट्रेड सुरू झाला असल्याचे म्हटले जात आहे. दिल्ली कॅपिटल्स आणि एलएसजीच्या संघात ट्रेड डिल झाल्याचे म्हटले जात आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी 1-1 खेळाडूची अदलाबदल केल्याचे म्हटले जात आहे. ऋषभ पंत आणि कुलदीप यादव यांची अदलाबदल झाल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

 

Web Title: Rishabh pant instagram post thank you team after leave lucknow super giants

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Published On: Jun 24, 2026 | 04:21 PM

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