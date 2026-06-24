फाटलं! लखनौचा संघ सोडताच Rishabh Pant ची पोस्ट व्हायरल; केवळ 3 शब्दांमध्ये दिली प्रतिक्रिया

लखनौचा संघ सोडताच ऋषभ पंतची प्रतिक्रिया व्हायरल
instagram स्टोरी वर तीन शब्दांमध्ये केले भाष्य
ऋषभ पंत पुढीलवर्षी दिल्लीकडून खेळणार
LSG/Rishabh Pant: आयपीएल 2027 ची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. पुढील वर्षी आयपीएलमध्ये ऋषभ पंत दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दिसणार आहे. त्याने लखनौच्या संघाला रामराम ठोकला आहे. त्याने काही दिवस आधी लखनौचे कर्णधारपद देखील सोडले होते. त्याने आता लखनौचा संघ सोडल्यावर तीन शब्दांमध्ये आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
आयपीएल 2027 साठी एक मेगा ट्रेड झाल्याचे समोर आले आहे. ऋषभ पंत पुढील वर्षी दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणार आहे. तर कुलदीप यादव लखनौच्या संघातून खेळताना दिसणार आहे. या ट्रेडनन्यत्र ऋषभ पंतची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्याने केवळ तीन शब्दांमध्ये लखनौच्या संघाला रामराम ठोकला आहे. ”
ऋषभ पंतने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामध्ये त्याने थॅंक यू टीम असे म्हटले आहे. ही पोस्ट सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे. पुढील वर्षी ऋषभ पंत दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दिसणार आहे. लखनौच्या संघात असताना त्याने संघाचे नेतृत्व केले होते.
आयपीएल 2026 मध्ये ऋषभ पंत लखनौचा कर्णधार होता. मात्र यंदाच्या हंगामात ऋषभ पंतच्या नेतृत्वात लखनौचा संघ सपशेल अपयशी ठरला होता. केवळ 2 ते 3 सामने लखनौला जिंकता आले होते. पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावर होता. त्यामुळे त्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अखेर त्याने कर्णधारपद सोडले. त्यानंतर तो आता दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दिसणार आहे.
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2025 मध्ये ऋषभ पंतचे नाव चर्चेत आले होते. तो आयपीएलमधील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला होता. एलएसजीने ऋषभ पंतला 27 कोटींमध्ये खरेदी केले होते. आता एलएसजीने दिल्ली कॅपिटल्ससोबत ट्रेड करून ऋषभ पंतला रिलीज केल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आता ऋषभ पंत दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दिसणार आहे.
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