Rohit Sharma: रोहितच क्रिकेटचा ‘बादशाह’! एक सिक्स अन् १६ हजार रन्सचा टप्पा पूर्ण, सचिन तेंडुलकर….

रोहित शर्माने पूर्ण केल्या १६००० रन्स
सचिन तेंडुलकर आणि विरेन्द्र सेहवागचा मोडला रेकॉर्ड
पूल शॉट मारत नावावर केला नव्या विक्रम
India Vs Afghanistan Live: सध्या भारत आणि अफगणिस्तानमध्ये पहिला एकदिवसीय सामना सुरू आहे. अफगणिस्तानने भारताला १९५ रन्सचे टार्गेट दिले होते. दरम्यान आजच्या सामन्यात भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने एक नवा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. रोहित शर्माने आपल्या १६००० रन्सचा टप्पा पूर्ण केला आहे. असा विक्रम करणारा तो दूसरा भारतीय फलंदाज बनला आहे.
सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक रन्स करण्याचा विक्रम विरेन्द्र सेहवागच्या नावावर आहे. सेहवागने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये १६,११९ रन्स केल्या आहेत. १६ हजार रन्स पूर्ण करण्याच्या यादीत रोहित शर्माचा देखील समावेश झाला आहे. आपला आवडता पूल शॉट मारून त्याने हा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.
इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक रन्स सलामीवीर म्हणून करण्याचा रेकॉर्ड श्रीलंकेचे माजी क्रिकेटपटू सनथ जयसूर्या यांच्या नावावर आहे.
१. सनथ जयसूर्या – १९,२९८
२. ख्रिस गेल – १८,८६७
३. डेव्हिड वॉर्नर – १८,७४४
४. ग्रॅम स्मिथ – १६,९५०
५. वीरेंद्र सेहवाग – १६,११९
६. रोहित शर्मा – १६,०००
७. सचिन तेंडुलकर – १५,३३५
IND vs AFG: कोण आहे Gurnoor Brar? अफगाणिस्तानविरूद्ध पदार्पणात पहिल्याच ओव्हरमध्ये घेतली विकेट, भारतासमोर 195 धावांंचं आव्हान
कोण आहे Gurnoor Brar?
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू झाली आहे. पहिला सामना आज, १३ जून रोजी, धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जात आहे. भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पदार्पण करणाऱ्या गुरनूर ब्रारने आपल्या पहिल्याच षटकात बळी घेतला.
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दरम्यान पावसामुळे केवळ २५ ओव्हर्सचा हा सामना खेळविण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानच्या संघाने २४.९ षटकात भारतासमोर १९५ धावांचे आव्हान ठेवले आहे. अफगाणिस्तानचा संघ पूर्ण २५ ओव्हर्सदेखील मैदानात टिकू शकला नाही. आता भारत नक्की कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. रहमानुल्ला गुरबाजच्या ५१ चेंडूंतील १०२ धावा करूनही, अफगाणिस्तानला केवळ १९४ धावाच करता आल्या. भारतासाठी पदार्पण करणाऱ्या गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले. अर्शदीप सिंग आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनीही प्रत्येकी दोन बळी घेतले.