Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sa Vs Can T20 World Cup 2026 South Africa Sets A Target Of 214 Runs Against Newcomers Canada

SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेचा नवख्या कॅनडासमोर 214 धावांचा डोंगर! मार्कराम- स्टब्स चमकले 

टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेतील ९ व्या  सामन्यात अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या जात असलेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करत कॅनडासमऑर २१4 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:30 PM
SA vs CAN, T20 World Cup 2026: South Africa sets a massive target of 214 runs against newcomers Canada! Markram and Stubbs shine.

दक्षिण आफ्रिकेचा नवख्या कॅनडासमोर 214 धावांचा डोंगर(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक   २०२६ स्पर्धेतील ९ व्या  सामन्यात  दक्षिण आफ्रिका आणि कॅनडा आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. या सामन्यात टॉस गामवणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना एडन मार्करामच्या अर्धशतकाच्या जोरावर कॅनडाविरुद्ध ४ विकेट गमावून २१३ धावा उभ्या केल्या आहेत. नाणेफेक जिंकल्यानंतर, कॅनडाच्या कर्णधाराने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी हा निर्णय चुकीचा ठरवून कॅनडासमोर आता जिंकण्यासाठी २१४ धावांचे विशाल लक्ष्य ठेवले आहे, जे कॅनडा संघासाठी हे लक्ष्य साध्य करणे सोपे असणार नाही.

हेही वाचा : BCCI’s annual contract announcement ! ‘रो-को’ला बसला आर्थिक फटका; बोर्डाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर यादी

एडेन मार्करामचे शानदार अर्धशतक

प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेकडून एडन मार्करामने कप्तानी पारी खेळली. त्याने ३२ चेंडूत ५९ धावांची शानदार खेळी खेळली. या डावात मार्करामने १० चौकार आणि १ षटकार मारला. त्याच्या खेळीने संघाला मजबूत स्थितीत पोहचवले. त्याने सुरुवातीपासूनच कॅनडाच्या गोलंदाजीवर चांगलेच आक्रमन चढवले.

मिलर, रिकेल्टन आणि स्टब्स यांची फटकेबाजी

कर्णधार मार्कराम व्यतिरिक्त, इतर फलंदाजांनी देखील  महत्त्वपूर्ण खेळीने संघाची धावसंख्या पुढे नेली. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या रायन रिकेल्टनने २१ चेंडूत ३ चौकार आणि १ षटकाराच्या मदतीने ३३ धावा करत संघाच्या डावाला आकार दिला. तसेच डेव्हिड मिलरने २३ चेंडूत ३९ धावा करून महत्वपूर्ण योगदान दिले. ज्यामध्ये एक चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. ट्रिस्टन स्टब्सने जोरदार फटकेबाजी करत १९ चेंडूत ३४ धावा करत संघाला २०० धावांच्या पार घेऊन गेला.कॅनडाकडून अंश पटेलने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या तर कर्णधार दिलप्रीत बाजवाने १ विकेट घेतली.

कॅनडासमोर मोठे आव्हान

२१३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, कॅनडा आता फलंदाजीला मैदानात  उतरला आहे. इतके मोठे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, संघाला मजबूत सुरुवात आणि सातत्यपूर्ण भागीदारी करणे आवश्यक असणार आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : PCB सह BCB ने तर आता लाजच सोडली! ICC समोर नको त्या अटींचा घातला रतीब; हायब्रिड मॉडेलवर केले भाष्य…

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

कॅनडा प्लेइंग इलेव्हन: युवराज समरा, दिलप्रीत बाजवा (कर्णधार), नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा (डब्ल्यू), हर्ष ठाकरे, साद बिन जफर, जसकरण सिंग, दिलोन हेलिगर, कलीम सना, अंश पटेल

दक्षिण आफ्रिका  प्लेइंग इलेव्हन: एडन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (डब्ल्यू), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅनसेन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी

Web Title: Sa vs can t20 world cup 2026 south africa sets a target of 214 runs against newcomers canada

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 09:30 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेचा नवख्या कॅनडासमोर 214 धावांचा डोंगर! मार्कराम- स्टब्स चमकले 

SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेचा नवख्या कॅनडासमोर 214 धावांचा डोंगर! मार्कराम- स्टब्स चमकले 

Feb 09, 2026 | 09:30 PM
“माझे ८ आणि मोठ्या भावाचे १६ मुले”, “तर हिंदूनी १४ मुलं…”, AIMIM प्रदेशाध्यक्षांचा लोकसंख्या वाढीवर वादग्रस्त विधान

“माझे ८ आणि मोठ्या भावाचे १६ मुले”, “तर हिंदूनी १४ मुलं…”, AIMIM प्रदेशाध्यक्षांचा लोकसंख्या वाढीवर वादग्रस्त विधान

Feb 09, 2026 | 09:05 PM
शरीरातील कोलेजन आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे! कोरडी फळे म्हणजे उत्तम पर्याय

शरीरातील कोलेजन आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे! कोरडी फळे म्हणजे उत्तम पर्याय

Feb 09, 2026 | 09:02 PM
BCCI’s annual contract announcement ! ‘रो-को’ला बसला आर्थिक फटका; बोर्डाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर यादी 

BCCI’s annual contract announcement ! ‘रो-को’ला बसला आर्थिक फटका; बोर्डाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर यादी 

Feb 09, 2026 | 08:47 PM
9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार निर्मिती! तामिळनाडूत Tata Motors ‘या’ खास कारचे उत्पादन करणार सुरु

9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार निर्मिती! तामिळनाडूत Tata Motors ‘या’ खास कारचे उत्पादन करणार सुरु

Feb 09, 2026 | 08:25 PM
राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी दिलासादायक निर्णय! ७० हजार पदांची नोकरभरती नव्या पद्धतीने केली जाणार

राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी दिलासादायक निर्णय! ७० हजार पदांची नोकरभरती नव्या पद्धतीने केली जाणार

Feb 09, 2026 | 08:21 PM
जिल्हा परिषदेच्या विजयावर मंत्री Murlidhar Mohol यांचे भाष्य; म्हणाले, “… या निकालातून अधोरेखित”

जिल्हा परिषदेच्या विजयावर मंत्री Murlidhar Mohol यांचे भाष्य; म्हणाले, “… या निकालातून अधोरेखित”

Feb 09, 2026 | 08:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM