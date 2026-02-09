Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शरीरातील कोलेजन आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे! कोरडी फळे म्हणजे उत्तम पर्याय

आजच्या धावपळीच्या जीवनात शरीरातील कोलेजन आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वय, ताणतणाव आणि चुकीच्या आहारामुळे कोलेजनचे नैसर्गिक उत्पादन कमी होत जाते.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:03 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत त्वचा, हाडे आणि एकूण आरोग्य टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. यामध्ये शरीरातील कोलेजनची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. कोलेजन हे शरीरातील एक प्रमुख प्रथिन असून ते त्वचा तजेलदार ठेवण्यासोबतच हाडे, सांधे, स्नायू आणि संयोजी ऊती मजबूत ठेवण्यास मदत करते. मात्र वय वाढल्यावर, ताणतणाव, अपुरी झोप आणि अयोग्य आहारामुळे शरीरातील नैसर्गिक कोलेजनचे उत्पादन हळूहळू कमी होत जाते.

दहावीचा नवा पॅटर्न दिलासादायक! १० गुणांचे पर्यायी प्रश्न, ३५ टक्के उत्तीर्णतेची टक्केवारी

कोलेजन कमी झाल्यामुळे त्वचेवर सुरकुत्या, सांधेदुखी, थकवा आणि हाडांची कमजोरी यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. यावर उपाय म्हणून अनेकजण महागडी सौंदर्यउत्पादने किंवा सप्लिमेंट्स वापरतात. मात्र नैसर्गिक आणि सुरक्षित पर्याय म्हणून काही कोरड्या फळांचा आहारात समावेश करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. शरीरातील कोलेजनवर सर्वात जास्त परिणाम ऑक्सिडेटिव्ह ताणाचा होतो. हा ताण वाढल्यास शरीरातील विद्यमान कोलेजनचे नुकसान होते. विशेषतः रक्तातील साखरेचे प्रमाण जास्त असल्यास हा ताण अधिक वाढतो. त्यामुळे कोलेजन वाढवण्यासाठी केवळ त्वचेची काळजी पुरेशी नसून ब्लड शुगर नियंत्रणात ठेवणेही तितकेच आवश्यक असते.

कोरडी फळे यासाठी उत्तम पर्याय मानली जातात. उदाहरणार्थ, काजूमध्ये तांब्याचे प्रमाण जास्त असते. तांबे हे कोलेजन तयार करणाऱ्या एंझाइम्सच्या कार्यासाठी अत्यावश्यक घटक आहे. काजूचे योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास शरीराला ऊर्जा मिळते, स्नायू बळकट होतात आणि रक्तातील साखरेचे संतुलन राखण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे बदाम हे आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त मानले जातात. बदामांमध्ये व्हिटॅमिन ई आणि झिंक आढळते. हे घटक शरीरातील कोलेजनचे ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान कमी करण्यास मदत करतात. तसेच त्वचेचे पोषण करून तिला नैसर्गिक चमक देतात. मेटाबॉलिक आरोग्यासाठीही बदाम फायदेशीर ठरतात, ज्याचा थेट परिणाम ब्लड शुगर नियंत्रणावर होतो.

परीक्षा म्हणजे आयुष्याच्या एका सुंदर प्रवासाची सुरुवात! शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा

कोलेजन केवळ सौंदर्यासाठीच महत्त्वाचे नसून ते शरीराच्या अंतर्गत मजबुतीसाठीही गरजेचे आहे. हाडांची घनता टिकवून ठेवणे, सांधांची लवचिकता राखणे आणि हालचाली सुरळीत ठेवण्यासाठी कोलेजन आवश्यक असते. वयानुसार त्याचे उत्पादन कमी होत असल्याने आहारातून त्याला आधार देणे महत्त्वाचे ठरते. दररोज मर्यादित प्रमाणात कोरडी फळे आहारात समाविष्ट केल्यास शरीरातील कोलेजन निर्मितीस नैसर्गिक चालना मिळू शकते. यासोबतच रक्तातील साखर संतुलित राहण्यास मदत होते. त्यामुळे महागड्या उपायांऐवजी संतुलित आहार आणि नैसर्गिक घटकांचा वापर करून दीर्घकाळ आरोग्य टिकवून ठेवणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते.

