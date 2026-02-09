Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
“माझे ८ आणि मोठ्या भावाचे १६ मुले”, “तर हिंदूनी १४ मुलं…”, AIMIM प्रदेशाध्यक्षांचा लोकसंख्या वाढीवर वादग्रस्त विधान

AIMIM चे यूपी प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली यांनी लोकसंख्या वाढीवरून खळबळजनक विधान केले आहे. 'हम दो हमारे दोन डझन' असा नारा देत त्यांनी मुस्लिमांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:05 PM
AIMIM प्रदेशाध्यक्षांचा लोकसंख्या वाढीवर वादग्रस्त विधान (Photo Credit- X)

AIMIM प्रदेशाध्यक्षांचा लोकसंख्या वाढीवर वादग्रस्त विधान (Photo Credit- X)

Shaukat Ali AIMIM Statement Marathi News: AIMIM चे उत्तर प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली यांनी एक अत्यंत वादग्रस्त विधान केले आहे. मुरादाबाद येथील एका जाहीर सभेत बोलताना त्यांनी मुस्लिमांना जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन करत “हम दो, हमारे दो दर्जन” असा नवा नारा दिला आहे.

“माझे ८ आणि भावाचे १६ मुले”; स्वतःच्या कुटुंबाचा दिला दाखला

सभेत उपस्थितांना संबोधित करताना शौकत अली यांनी आपल्या कुटुंबातील मुलांच्या संख्येचा पाढाच वाचला. ते म्हणाले, “मला स्वतःला ८ मुले आहेत. माझ्या थोरल्या भावाचे निधन झाले, त्यांना १६ मुले होती. माझ्या ९७ वर्षीय आईला आज ७२ नातवंडे आहेत आणि ती सर्व ६-६ फुटांची तरुण मुले आहेत. मग आमच्या लोकसंख्येची एवढी भीती कशाला वाटते?”

अल्लाहचा प्रसाद

“ज्यांना मुले होत नाहीत, ते अनेक ठिकाणी माथा टेकतात. अल्लाह जेव्हा स्वतःहून मुले देत आहे, तर ती आनंदाने स्वीकारली पाहिजेत. जोपर्यंत अल्लाह देतोय, तोपर्यंत घेत राहा,” असे अजब तर्क अली यांनी मांडले.

Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा उफाळला हिंसाचार; संतप्त जमावाची जाळपोळ, पोलिसांकडून शांतीचे प्रयत्न सुरु

लोकसंख्या म्हणजे ताकद

“काही लोक आमच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे घाबरले आहेत. पण जितकी लोकसंख्या जास्त, तितका देश मजबूत होतो. चीनची लोकसंख्या जास्त आहे, म्हणूनच तो देश आज जगातील एक महासत्ता आहे,” असा दावा त्यांनी केला.

हिंदूंनाही दिला अजब सल्ला

भाजप नेत्यांवर टीका करताना ते म्हणाले, “जे लोक स्वतः लग्न करत नाहीत, तेच हिंदूंना ४ मुले जन्माला घालण्याचे ज्ञान देतात. मी तर म्हणेन की हिंदू बांधवांनी ४ नाही तर १४ मुले जन्माला घालावीत, जेणेकरून देश अधिक शक्तिशाली होईल.”

काँग्रेसवर दंगलींचा आरोप

लोकसंख्येसोबतच शौकत अली यांनी राजकीय आरोपही केले. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या दंग्यांचा उल्लेख करत त्यांनी काँग्रेसवर हल्ला चढवला. “देशात झालेल्या ५० हजार दंगलींमध्ये ९० टक्के मुस्लिम मारले गेले. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत २ लाख २५ हजार मुस्लिमांचे प्राण गेले असून, त्यावेळी काँग्रेसचीच सत्ता होती,” असा आरोप त्यांनी केला.

Kanpur Lamborghini Accident: 10 कोटींच्या लॅम्बोर्गिनीने 6 जणांना चिरडले, कोण आहे शिवम मिश्रा?

Published On: Feb 09, 2026 | 09:05 PM

