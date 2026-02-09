Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Central Minister Murlidhar Mohol Statement About Zp And Panchayat Samiti Bjp Victory Maharashtra Politics

जिल्हा परिषदेच्या विजयावर मंत्री Murlidhar Mohol यांचे भाष्य; म्हणाले, “… या निकालातून अधोरेखित”

पुणे महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या नगरसेविका मंजुषा नागपुरे व उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यानंतर मोहोळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:20 PM
जिल्हा परिषदेच्या विजयावर मंत्री Murlidhar Mohol यांचे भाष्य; म्हणाले, “… या निकालातून अधोरेखित”

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

राज्यात महायुतीचा मोठा विजय
भाजप राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष
पुण्यात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने राखला गड 

पुणे: आज राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. राज्यात महायुतीने मोठे यश प्राप्त केला आहे. राज्यात भाजप पुन्हा एकदा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये भाजपच मोठा पक्ष ठरला आहे. यावर आता केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

“राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक निकालाने भारतीय जनता पक्ष हाच राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर पुणेकरांसह महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वास या निकालातून अधोरेखित होत आहे”, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

Maharashtra Politics: “उबाठामध्ये आणि मविआमध्ये…”; सिंधदुर्गमधील विजायवर नितेश राणेंचा टोला

“पुणे महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या नगरसेविका मंजुषा नागपुरे व उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यानंतर मोहोळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील बारा जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश मिळविले. हे भाजपच्या भक्कम जनाधाराचे प्रतीक असल्याचे”, मोहोळ म्हणाले.

“पुणे शहराने आपली वेगळी राजकीय संस्कृती जपली आहे. स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांच्या प्रति संवेदना व्यक्त सर्वपक्षीय नेत्यांनी महापौर-उपमहापौर पदाची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. शहराच्या राजकीय संस्कृतीचे हे उदाहरण आहे,” असे मोहोळ म्हणाले.

“… हे स्पष्ट झाले आहे”; जिल्हा परिषदेच्या निकालावर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांचे भाष्य

“पुणेकरांनी भाजपला पुन्हा लोकसेवेची संधी दिली असून, महापालिका प्रशासन व जनतेतील दुवा असलेले नगरसेवक नागरिकांचे दैनंदिन प्रश्न सोडवतील; तसेच शहराच्या भविष्याचा विचार करत धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील. पुणे हे देशातील सर्वोत्तम शहर घडवायचे आहे. त्यासाठी पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून पायाभूत सुविधा व विकास प्रकल्प साकारले जातील. महापालिका निवडणुकीतील विजय ही जबाबदारी असून, पुणेकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम महापालिकेतील भाजपचे सर्व नगरसेवक करतील,” असा विश्वासही मोहोळ यानी व्यक्त केला.

Web Title: Central minister murlidhar mohol statement about zp and panchayat samiti bjp victory maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ZP Election 2026: अटीतटीच्या आखाड्यात विक्रम खुटवड ठरले सिंघम; दुरंगी ऐवजी पंचरंगी…
1

ZP Election 2026: अटीतटीच्या आखाड्यात विक्रम खुटवड ठरले सिंघम; दुरंगी ऐवजी पंचरंगी…

Dharashiv Panchayat Samiti Result 2026: धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ फुलले! सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग
2

Dharashiv Panchayat Samiti Result 2026: धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ फुलले! सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग

Dharashiv ZP Election Result 2026: धाराशिव जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा जलवा! भाजप प्रथम तर शिंदे गट दुसऱ्या क्रमांकावर
3

Dharashiv ZP Election Result 2026: धाराशिव जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा जलवा! भाजप प्रथम तर शिंदे गट दुसऱ्या क्रमांकावर

Dharashiv Election : धाराशिव जिल्ह्यात निवडणूक निकालांचे चित्र स्पष्ट; तेर व जवळा गटात मोठे उलटफेर
4

Dharashiv Election : धाराशिव जिल्ह्यात निवडणूक निकालांचे चित्र स्पष्ट; तेर व जवळा गटात मोठे उलटफेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक नाही थांबणार! ‘या’ बाईक्स देतात 80 KM चा जोरदार मायलेज

चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक नाही थांबणार! ‘या’ बाईक्स देतात 80 KM चा जोरदार मायलेज

Feb 09, 2026 | 09:42 PM
Nalasopara News: नालासोपाऱ्यात खळबळ! बंद फ्लॅटमध्ये तरुणाचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह; दुर्गंधी सुटल्याने धक्कादायक घटना उघड

Nalasopara News: नालासोपाऱ्यात खळबळ! बंद फ्लॅटमध्ये तरुणाचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह; दुर्गंधी सुटल्याने धक्कादायक घटना उघड

Feb 09, 2026 | 09:32 PM
SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेचा नवख्या कॅनडासमोर 214 धावांचा डोंगर! मार्कराम- स्टब्स चमकले 

SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेचा नवख्या कॅनडासमोर 214 धावांचा डोंगर! मार्कराम- स्टब्स चमकले 

Feb 09, 2026 | 09:30 PM
“माझे ८ आणि मोठ्या भावाचे १६ मुले”, “तर हिंदूनी १४ मुलं…”, AIMIM प्रदेशाध्यक्षांचा लोकसंख्या वाढीवर वादग्रस्त विधान

“माझे ८ आणि मोठ्या भावाचे १६ मुले”, “तर हिंदूनी १४ मुलं…”, AIMIM प्रदेशाध्यक्षांचा लोकसंख्या वाढीवर वादग्रस्त विधान

Feb 09, 2026 | 09:05 PM
शरीरातील कोलेजन आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे! कोरडी फळे म्हणजे उत्तम पर्याय

शरीरातील कोलेजन आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे! कोरडी फळे म्हणजे उत्तम पर्याय

Feb 09, 2026 | 09:02 PM
BCCI’s annual contract announcement ! ‘रो-को’ला बसला आर्थिक फटका; बोर्डाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर यादी 

BCCI’s annual contract announcement ! ‘रो-को’ला बसला आर्थिक फटका; बोर्डाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर यादी 

Feb 09, 2026 | 08:47 PM
9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार निर्मिती! तामिळनाडूत Tata Motors ‘या’ खास कारचे उत्पादन करणार सुरु

9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार निर्मिती! तामिळनाडूत Tata Motors ‘या’ खास कारचे उत्पादन करणार सुरु

Feb 09, 2026 | 08:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM