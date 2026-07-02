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लाज काढली! ‘गंभीर अहंकारी तर श्रेयसला तो अजिबात…’; Vaibhav Sooryvanshi वरून गंभीर-अय्यर प्रचंड ट्रोल

Updated On: Jul 02, 2026 | 09:02 AM IST
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सारांश

आयर्लंडविरुद्ध संजू सॅमसन पहिल्या सामन्यात 1 , दुसऱ्या सामन्यात 5 रन्स करू शकला. तर इंग्लंडविरुद्ध देखील तो शून्यावर आउट झाला. तीन टी 20 सामन्यांमध्ये त्याने केवळ 5 रन्स केल्या आहेत.

लाज काढली! 'गंभीर अहंकारी तर तो अजिबात...'; Vaibhav Sooryvanshi वरून गंभीर-अय्यर प्रचंड ट्रोल

गौतम गंभीर अन् श्रेयस अय्यर ट्रोल (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीला स्थान न दिल्याने चाहते संतापले
  • गेल्या तीन सामन्यांमध्ये मॅनेजमेंटकडून वैभवला संधीच नाही 
  • नेटकऱ्यांनी अय्यर अन् गंभीरला धरले धारेवर 
Gautam Gambhir/Shreyas Iyer:  15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भारतीय संघाकडून इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये कधी पदार्पण करणार याची उत्सुकता वाढली आहे. भारतीय क्रिकेट आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर त्याला संधी देणार की नाही अशी चर्चा देखील सुरू झाली आहे. भारतीय मॅनेजमेंट आयर्लंडविरुद्ध अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसनवर विश्वास ठेवा. मात्र संजू सॅमसन सपशेल अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे वैभवला संधी दिली जात नसल्याने चाहते चांगलेच संतापले आहेत.

आयर्लंड दौऱ्यात देखील संजू सॅमसन अन् अभिषेक शर्माने भारताची सुरुवात केली. मात्र आयर्लंडविरुद्ध संजू सॅमसन चांगली खेळी करू शकला नाही. तर इंग्लंडविरुद्ध तो केवळ 1 रन करू शकला. तरी देखील वैभव सूर्यवंशीला स्थान दिले जात नसल्याने चाहत्यांनी सोशल मिडियावर कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला चांगले धारेवर धरले आहे.

संजू सॅमसन अपयशी

आयर्लंडविरुद्ध संजू सॅमसन पहिल्या सामन्यात 1 , दुसऱ्या सामन्यात 5 रन्स करू शकला. तर इंग्लंडविरुद्ध देखील तो शून्यावर आउट झाला. तीन टी 20 सामन्यांमध्ये त्याने केवळ 5 रन्स केल्या आहेत. टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये चांगली कामगिरी केल्याबद्दल त्याच्यावर विश्वास दर्शवण्यात आला होता. मात्र या सिरिजमध्ये तो अपयशी ठरला आहे. त्याच्या फ्लॉप शो वरून गौतम गंभीर अन् श्रेयस अय्यरवर टीका केली जात  आहे.

चाहते भडकले

चाहत्यांनी सोशल मिडियावर गौतम गंभीर अन् श्रेयस अय्यरला चांगलेच ट्रोल केले आहे. सोशल मिडियावर एकाने श्रेयस अय्यरला वैभव सूर्यवंशी आवडतच नाही, त्यामुळे तीन सामन्यांमध्ये त्याला संधी दिली नाही, असे लिहिले. तर एकाने सॅमसन तीन सामन्यांत केलेल्या धावा वैभव एका बॉलवर करू शकतो असे म्हटले आहे.

तर एका यूजरने गंभीर अहंकारी असल्याचे म्हटले आहे. त्याला वाटत सॅमसन वैभवपेक्षा चांगला खेळाडू आहे. मात्र त्याचा हाच अहंकार भारतीय क्रिकेटची वाट लावेल, असे म्हटले आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

 

Web Title: Social media users trolling to gautam gambhir and shreyas iyer about vaibhav sooryavanshi sanju samsan latest cricket news

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Published On: Jul 02, 2026 | 09:00 AM

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