Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Sports Minister Mandaviya Announced That The Isl Will Begin From February 14th

14 फेब्रुवारीपासून ISL होणार सुरू! सर्व 14 क्लब सहभागी होण्याची क्रीडा मंत्री मांडविया यांच्याकडून घोषणा 

क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडून घोषणा करण्यात आली आहे की, व्यावसायिक भागीदाराअभावी पुढे ढकलण्यात आलेली इंडियन सुपर लीग फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 05:12 PM
The ISL will start from February 14th! Sports Minister Mandaviya announced that all 14 clubs will participate.

14 फेब्रुवारीपासून ISL होणार सुरू(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

The ISL will start from February 14th : भारतीय फुटबॉलभोवती असलेल्या अनिश्चिततेचा अंत करत, क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी मंगळवारी घोषणा केली की व्यावसायिक भागीदाराअभावी पुढे ढकलण्यात आलेली इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) १४ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. सर्व १४ क्लब या लीगमध्ये सहभागी होतील. येथील स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मुख्यालयात एआयएफएफ (ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन) आणि आयएसएल क्लब यांच्यातील बैठकीनंतर मांडविया यांनी माध्यमांना सांगितले की, इंडियन सुपर लीग १४ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल, ज्यामध्ये सर्व क्लब सहभागी होतील.

हेही वाचा : IND U19 vs SA U19: 2026 मध्येही वैभव सूर्यवंशीचा धुमाकूळ कायम! 63 चेंडूत ठोकले शतक

सरकार, एआयएफएफ आणि सर्व क्लबच्या प्रतिनिधींमधील बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी सांगितले की, भारतीय फुटबॉलभोवती सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादामुळे काही काळापासून सुरू असलेली आयएसएलभोवतीची अनिश्चितता आता दूर झाली आहे. एआयएफएफचे अध्यक्ष कल्याण चौबे यांनी यावेळी सांगितले की, आयएसएलचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक गव्हर्निंग कौन्सिल बोर्ड स्थापन केला जाईल. आयएसएलमध्ये एकाच टप्प्यात १४ संघांमध्ये ९१ सामने खेळवले जातील, जे होम आणि अवे पद्धतीने खेळवले जातील. चौबे यांनी सांगितले की, क्लब एआयएफएफशी सल्लामसलत करून सामन्यांचे ठिकाण ठरवतील. त्यांनी असेही सांगितले की, आय-लीगमधील ११ संघांमध्ये ५५ सामने खेळवले जातील, जे आयएसएलसोबत एकाच वेळी सुरू होईल. यामध्ये आय-लीग २ आणि आय-लीग ३ मध्ये ३३ ऐवजी ४० संघांचा समावेश असेल.

२५ कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित

आयएसएलसाठी २५ कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये १० टक्के एआयएफएफ, १५ टक्के क्लब आणि ३० टक्के व्यावसायिक भागीदार असतील. त्यांनी सांगितले की, व्यावसायिक भागीदार सापडेपर्यंत एआयएफएफ एकूण खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम भरेल. त्यांनी सांगितले की, एआयएफएफचे एकूण योगदान १४ कोटी रुपये असेल, त्यापैकी १० कोटी रुपये आयएसएलसाठी आणि ३.२ कोटी रुपये आय-लीगसाठी असतील. आयडब्ल्यूएल (इंडियन वुमेन्स लीग) चा १००% खर्च एआयएफएफ उचलेल.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026: टी-२० विश्वचषकासाठी न्यूझीलंड संघाची घोषणा! ‘या’ खेळाडूच्या खांद्यावर नेतृत्वाची धुरा

Web Title: Sports minister mandaviya announced that the isl will begin from february 14th

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 05:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

Jan 21, 2026 | 01:00 PM
Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

Jan 21, 2026 | 12:58 PM
Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 12:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Jan 21, 2026 | 12:44 PM
स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड; अमेरिकेत खळबळ

स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड; अमेरिकेत खळबळ

Jan 21, 2026 | 12:42 PM
‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Jan 21, 2026 | 12:38 PM
BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

Jan 21, 2026 | 12:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM