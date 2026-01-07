14 फेब्रुवारीपासून ISL होणार सुरू! सर्व 14 क्लब सहभागी होण्याची क्रीडा मंत्री मांडविया यांच्याकडून घोषणा 

The ISL will start from February 14th : भारतीय फुटबॉलभोवती असलेल्या अनिश्चिततेचा अंत करत, क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी मंगळवारी घोषणा केली की व्यावसायिक भागीदाराअभावी पुढे ढकलण्यात आलेली इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) १४ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. सर्व १४ क्लब या लीगमध्ये सहभागी होतील. येथील स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मुख्यालयात एआयएफएफ (ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन) आणि आयएसएल क्लब यांच्यातील बैठकीनंतर मांडविया यांनी माध्यमांना सांगितले की, इंडियन सुपर लीग १४ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल, ज्यामध्ये सर्व क्लब सहभागी होतील.
सरकार, एआयएफएफ आणि सर्व क्लबच्या प्रतिनिधींमधील बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी सांगितले की, भारतीय फुटबॉलभोवती सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादामुळे काही काळापासून सुरू असलेली आयएसएलभोवतीची अनिश्चितता आता दूर झाली आहे. एआयएफएफचे अध्यक्ष कल्याण चौबे यांनी यावेळी सांगितले की, आयएसएलचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक गव्हर्निंग कौन्सिल बोर्ड स्थापन केला जाईल. आयएसएलमध्ये एकाच टप्प्यात १४ संघांमध्ये ९१ सामने खेळवले जातील, जे होम आणि अवे पद्धतीने खेळवले जातील. चौबे यांनी सांगितले की, क्लब एआयएफएफशी सल्लामसलत करून सामन्यांचे ठिकाण ठरवतील. त्यांनी असेही सांगितले की, आय-लीगमधील ११ संघांमध्ये ५५ सामने खेळवले जातील, जे आयएसएलसोबत एकाच वेळी सुरू होईल. यामध्ये आय-लीग २ आणि आय-लीग ३ मध्ये ३३ ऐवजी ४० संघांचा समावेश असेल.
आयएसएलसाठी २५ कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये १० टक्के एआयएफएफ, १५ टक्के क्लब आणि ३० टक्के व्यावसायिक भागीदार असतील. त्यांनी सांगितले की, व्यावसायिक भागीदार सापडेपर्यंत एआयएफएफ एकूण खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम भरेल. त्यांनी सांगितले की, एआयएफएफचे एकूण योगदान १४ कोटी रुपये असेल, त्यापैकी १० कोटी रुपये आयएसएलसाठी आणि ३.२ कोटी रुपये आय-लीगसाठी असतील. आयडब्ल्यूएल (इंडियन वुमेन्स लीग) चा १००% खर्च एआयएफएफ उचलेल.
