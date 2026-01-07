Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Mumbai Preparations For Maghi Bappa Are In Full Swing In Lalbaug Chinchpokli

Mumbai : लालबाग चिंचपोकळीत माघी बाप्पाच्या तयारीची लगबग

मुंबईत माघी गणेशोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. चिंचपोकळी आणि लालबाग परिसरातील मूर्तिकारांच्या कामांना वेग आला असून गणेशमूर्ती घडवण्याची लगबग सुरू आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 01:20 PM

Follow Us:

 

मुंबईत माघी गणेशोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. चिंचपोकळी आणि लालबाग परिसरातील मूर्तिकारांच्या कामांना वेग आला असून गणेशमूर्ती घडवण्याची लगबग सुरू आहे. माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थीला साजरा होणारा हा उत्सव गणपतीचा जन्मदिवस मानला जातो. माघी गणेशोत्सवात बाप्पाच्या पूजेला विशेष महत्त्व असून भक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

Follow Us:

 

मुंबईत माघी गणेशोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. चिंचपोकळी आणि लालबाग परिसरातील मूर्तिकारांच्या कामांना वेग आला असून गणेशमूर्ती घडवण्याची लगबग सुरू आहे. माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थीला साजरा होणारा हा उत्सव गणपतीचा जन्मदिवस मानला जातो. माघी गणेशोत्सवात बाप्पाच्या पूजेला विशेष महत्त्व असून भक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

Web Title: Mumbai preparations for maghi bappa are in full swing in lalbaug chinchpokli

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 01:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ
1

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव
2

Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका
3

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

Mumbai Climate Week 2026: हवामान बदलाच्या लढ्यात आता तरुणांची साथ! युनिसेफ आणि ‘युवा’चा मोठा पुढाकार
4

Mumbai Climate Week 2026: हवामान बदलाच्या लढ्यात आता तरुणांची साथ! युनिसेफ आणि ‘युवा’चा मोठा पुढाकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

Jan 21, 2026 | 11:15 AM
Global Trade: भारतावर 500% टॅरिफ लागणार नाही! Trumpच्या मंत्र्यांचा मोठा खुलासा; रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर ‘या’ देशाला शिकवणार धडा

Global Trade: भारतावर 500% टॅरिफ लागणार नाही! Trumpच्या मंत्र्यांचा मोठा खुलासा; रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर ‘या’ देशाला शिकवणार धडा

Jan 21, 2026 | 11:13 AM
Sushant Birth Anniversary: कोणत्या गोष्टींना जास्त महत्व देत होता Sushant Singh Rajput? जाणून घ्या अभिनेत्याबद्दल सर्व काही…

Sushant Birth Anniversary: कोणत्या गोष्टींना जास्त महत्व देत होता Sushant Singh Rajput? जाणून घ्या अभिनेत्याबद्दल सर्व काही…

Jan 21, 2026 | 11:10 AM
Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Jan 21, 2026 | 11:07 AM
Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Jan 21, 2026 | 11:03 AM
Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Jan 21, 2026 | 11:00 AM
Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Jan 21, 2026 | 10:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM