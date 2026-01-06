Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Satej Patil On Ravindra Chavan Congress Legislative Council Group Leader Mla Satej Patil Hits Out At Bjp

Satej Patil On Ravindra Chavan : काँग्रेस विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांचा भाजपला टोला

दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन काँग्रेसमधून संताप व्यक्त होत आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 07:06 PM

Follow Us:

दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन काँग्रेसमधून संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान काँग्रेस विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनीही कोल्हापूरात माध्यमांशी बोलताना रविंद्र चव्हाणांच्या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त केलायं..भाजपची ही वैचारिक दिवाळखोरी असून विलासराव देशमुखांच्याबद्दल वक्तव्य करून रविंद्र चव्हाणांनी स्वतः ची बौद्धिक क्षमता दाखवून दिल्याचं सतेज पाटील यांनी म्हटलंय.

Follow Us:

दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन काँग्रेसमधून संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान काँग्रेस विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनीही कोल्हापूरात माध्यमांशी बोलताना रविंद्र चव्हाणांच्या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त केलायं..भाजपची ही वैचारिक दिवाळखोरी असून विलासराव देशमुखांच्याबद्दल वक्तव्य करून रविंद्र चव्हाणांनी स्वतः ची बौद्धिक क्षमता दाखवून दिल्याचं सतेज पाटील यांनी म्हटलंय.

Web Title: Satej patil on ravindra chavan congress legislative council group leader mla satej patil hits out at bjp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 07:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur Corporation : कोल्हापूरच्या राजकीय इतिहासात अशी एक ओळ लिहिली गेली तरी भरपूर – सतेज पाटील
1

Kolhapur Corporation : कोल्हापूरच्या राजकीय इतिहासात अशी एक ओळ लिहिली गेली तरी भरपूर – सतेज पाटील

Kolhapur Satej Patil : “बच्चा कोण आणि शेर कोण हे इचलकरंजीची जनता निकालातून दाखवेल” – राहुल आवाडे
2

Kolhapur Satej Patil : “बच्चा कोण आणि शेर कोण हे इचलकरंजीची जनता निकालातून दाखवेल” – राहुल आवाडे

Satej Patil – भाजपकडून दडपशाहीसह पैशाचा, यंत्रणेचा गैरवापर
3

Satej Patil – भाजपकडून दडपशाहीसह पैशाचा, यंत्रणेचा गैरवापर

बार्शी नगरपरिषदेवर महायुतीचा झेंडा! नगराध्यक्षपदावर भाजप उमेदवार तेजस्विनी कथले विजयी
4

बार्शी नगरपरिषदेवर महायुतीचा झेंडा! नगराध्यक्षपदावर भाजप उमेदवार तेजस्विनी कथले विजयी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budget 2026: FD मधील गुंतवणुकदारांची होणार चांदी! करात मिळणार सवतल, Flexi-FD आणि Savings Credit सिस्टिमची आनंदाची बातमी

Budget 2026: FD मधील गुंतवणुकदारांची होणार चांदी! करात मिळणार सवतल, Flexi-FD आणि Savings Credit सिस्टिमची आनंदाची बातमी

Jan 17, 2026 | 12:43 PM
फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 17, 2026 | 12:40 PM
भोसरी परिसरात विजयाचा गुलाल; ढोल-ताशांच्या गजरात अन् दुचाकी रॅलीने परिसर दणाणला

भोसरी परिसरात विजयाचा गुलाल; ढोल-ताशांच्या गजरात अन् दुचाकी रॅलीने परिसर दणाणला

Jan 17, 2026 | 12:34 PM
International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

Jan 17, 2026 | 12:34 PM
नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

Jan 17, 2026 | 12:30 PM
Gadchiroli News: एसटी बसस्थानकांचा होणार कायापालट! परिवहन विभागाने हाती घेतली नवीन मोहीम

Gadchiroli News: एसटी बसस्थानकांचा होणार कायापालट! परिवहन विभागाने हाती घेतली नवीन मोहीम

Jan 17, 2026 | 12:30 PM
Malegaon Election Result 2026: मालेगावी भाजपचा सुपडासाफ; MIM ला २० जागा; पश्चिम भागात शिवसेनेने महानगरपालिकेचा गड राखला!

Malegaon Election Result 2026: मालेगावी भाजपचा सुपडासाफ; MIM ला २० जागा; पश्चिम भागात शिवसेनेने महानगरपालिकेचा गड राखला!

Jan 17, 2026 | 12:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM