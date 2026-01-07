Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Thane : एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात ठाण्याच्या विकासाचा संकल्प -हनुमंत जगदाळे

प्रशासक राजवटीच्या काळातही आम्ही प्रभागातील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भविष्यात ठाण्याच्या विकासात सक्रिय योगदान देणार असल्याचा निर्धार ठाणे प्रभाग...

Jan 07, 2026 | 01:23 PM

प्रशासक राजवटीच्या काळातही आम्ही प्रभागातील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भविष्यात ठाण्याच्या विकासात सक्रिय योगदान देणार असल्याचा निर्धार ठाणे प्रभाग ६ मधील शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार हनुमंत जगदाळे यांनी व्यक्त केला आहे. पाहा ठाण्याच्या विकासाबाबत त्यांनी मांडलेले व्हिजन

Jan 07, 2026 | 01:23 PM

