Toyota त्यांची नवीन Electric SUV आणण्याच्या तयारीत! केव्हा होणार लाँच? जाणून घ्या

भारतातील आघाडीच्या वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेल्या टोयोटाकडून विविध सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री केली जाते. आता कंपनी लवकरच भारतीय बाजारात त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सादर करण्याच्या तयारीत आहे. टोयोटाकडून ही एसयूवी कोणत्या सेगमेंटमध्ये आणि कधीपर्यंत लाँच केली जाऊ शकते? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
टोयोटा भारतात लवकरच आपली नवी एसयूव्ही लाँच करणार आहे. या आगामी एसयूव्हीच्या लाँचपूर्वी कंपनीकडून अधिकृत टीझर जारी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
जारी करण्यात आलेल्या टीझरमध्ये SUV चा पुढील भाग दिसतो. यात डीआरएल (DRL) आणि टोयोटाचा लोगो स्पष्टपणे पाहायला मिळतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही एसयूव्ही इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेगमेंटमध्ये सादर केली जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या कंपनीकडून या एसयूवीबाबत केवळ टीझरच जारी करण्यात आला असून इतर तपशील जाहीर केलेले नाहीत. मात्र, मारुती ई विटाराप्रमाणेच या एसयूवीमध्येही दोन बॅटरी पर्याय दिले जाऊ शकतात, अशी शक्यता आहे. यामुळे एका चार्जमध्ये सुमारे 500 किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळू शकते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या एसयूव्हीमध्ये अनेक उत्कृष्ट फीचर्स देखील असतील. यात 10.25-इंचाचा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.1-इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, एलईडी लाईट्स, ड्युअल-टोन इंटीरियर, एडीएएस आणि 18-इंचाचा अलॉय व्हील्स असू शकतात.
कंपनीने फक्त या एसयूव्हीचा टीझर जारी केला आहे. यात लाँचची तारीखबद्दलची माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टोयोटाची नवीन एसयूव्ही 19 जानेवारी रोजी भारतात अधिकृतपणे लाँच केली जाऊ शकते.
ही कार लाँच झाल्यावर, टोयोटाची नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही MG Windsor EV, Hyundai Creta Electric, Maruti eVitara, Tata Curvv EV सारख्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हींशी स्पर्धा करेल.