Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Toyota त्यांची नवीन Electric SUV आणण्याच्या तयारीत! केव्हा होणार लाँच? जाणून घ्या

टोयोटाने देशात अनेक उत्तम बाईक ऑफर केल्या आहेत. आता कंपनी लवकरच इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंटमध्ये त्यांची नवीन एसयूव्ही लाँच करण्याची तयारी करत आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 04:55 PM
Toyota त्यांची नवीन Electric SUV आणण्याच्या तयारीत!

Toyota त्यांची नवीन Electric SUV आणण्याच्या तयारीत!

Follow Us:
Follow Us:
  • टोयोटा ही देशातील आघाडीची ऑटो कंपनी
  • विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर
  • इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंटमध्ये होणार लाँच
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या बेस्ट कार ऑफर करत असतात. यातही ग्राहक विशेषकरून SUV सेगमेंटच्या वाहनांना जास्त प्रतिसाद देत आहेत. SUVS दिसण्यात दमदार आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत सुसाट असतात. आता Toyota देखील त्यांची नवीन एसयूव्ही लाँच करणार आहे.

भारतातील आघाडीच्या वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेल्या टोयोटाकडून विविध सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री केली जाते. आता कंपनी लवकरच भारतीय बाजारात त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सादर करण्याच्या तयारीत आहे. टोयोटाकडून ही एसयूवी कोणत्या सेगमेंटमध्ये आणि कधीपर्यंत लाँच केली जाऊ शकते? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Kia Seltos चा बाजारात धमाका! १०.९९ लाखांत लाँच झाली ऑल-न्यू जनरेशन SUV; पाहा जबरदस्त फीचर्स

नवी इलेक्ट्रिक एसयूव्ही लवकरच लाँच

टोयोटा भारतात लवकरच आपली नवी एसयूव्ही लाँच करणार आहे. या आगामी एसयूव्हीच्या लाँचपूर्वी कंपनीकडून अधिकृत टीझर जारी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

टीझरमधून काय समोर आले

जारी करण्यात आलेल्या टीझरमध्ये SUV चा पुढील भाग दिसतो. यात डीआरएल (DRL) आणि टोयोटाचा लोगो स्पष्टपणे पाहायला मिळतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही एसयूव्ही इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेगमेंटमध्ये सादर केली जाण्याची शक्यता आहे.

बॅटरी आणि रेंजची अपेक्षा

सध्या कंपनीकडून या एसयूवीबाबत केवळ टीझरच जारी करण्यात आला असून इतर तपशील जाहीर केलेले नाहीत. मात्र, मारुती ई विटाराप्रमाणेच या एसयूवीमध्येही दोन बॅटरी पर्याय दिले जाऊ शकतात, अशी शक्यता आहे. यामुळे एका चार्जमध्ये सुमारे 500 किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळू शकते.

टू-व्हीलर मार्केटमध्ये होंडाचा धुमाकूळ! डिसेंबरमध्ये ४.४६ लाख गाड्यांची विक्री; वार्षिक वाढीत ४५ टक्क्यांची मोठी झेप

फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या एसयूव्हीमध्ये अनेक उत्कृष्ट फीचर्स देखील असतील. यात 10.25-इंचाचा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.1-इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, एलईडी लाईट्स, ड्युअल-टोन इंटीरियर, एडीएएस आणि 18-इंचाचा अलॉय व्हील्स असू शकतात.

कधी लाँच होणार?

कंपनीने फक्त या एसयूव्हीचा टीझर जारी केला आहे. यात लाँचची तारीखबद्दलची माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टोयोटाची नवीन एसयूव्ही 19 जानेवारी रोजी भारतात अधिकृतपणे लाँच केली जाऊ शकते.

कोणाशी असेल स्पर्धा ?

ही कार लाँच झाल्यावर, टोयोटाची नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही MG Windsor EV, Hyundai Creta Electric, Maruti eVitara, Tata Curvv EV सारख्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हींशी स्पर्धा करेल.

Web Title: Toyota new electric suv may launch on 19 january 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 04:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज
1

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री
2

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI
3

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी
4

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM