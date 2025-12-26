Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vaibhav Suryavanshi ला राष्ट्रपतींच्या हस्ते मिळाला सर्वात मोठा पुरस्कार, सोशल मिडियावर Photo Viral

वैभव सूर्यवंशीच्या मैदानावरील त्याच्या उल्लेखनीय यशामुळे त्याला भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. वैभव सूर्यवंशी यांना देशातील सर्वोच्च बाल पुरस्कार, पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 11:54 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारताचा तरुण क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी हा दिवसेंदिवस नवीन टप्पे गाठत आहे. केवळ १४ वर्षांचा असताना वैभवने क्रिकेट जगतात धुमाकूळ घातला आहे आणि अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. मैदानावरील त्याच्या उल्लेखनीय यशामुळे त्याला भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. वैभव सूर्यवंशी यांना देशातील सर्वोच्च बाल पुरस्कार, पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी एका विशेष समारंभात बिहारच्या या आशादायक फलंदाजाला वैयक्तिकरित्या हा पुरस्कार प्रदान केला.

शुक्रवार, २६ डिसेंबर रोजी, जेव्हा बिहार संघ विजय हजारे ट्रॉफीमधील दुसऱ्या सामन्यासाठी मैदानावर होता, तेव्हा संघाचा सुपरस्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात उपस्थित होता. निमित्त होते पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराचे. दरवर्षीप्रमाणे, या वर्षीही देशभरातील अनेक तरुणांना आणि मुलांना त्यांच्या कामगिरीबद्दल, काहींना त्यांच्या शौर्याबद्दल, तर काहींना क्रीडा, संगीत किंवा विज्ञानातील योगदानाबद्दल सन्मानित करण्यात आले.

बिहारमधील समस्तीपूर येथील रहिवासी असलेल्या वैभवला क्रिकेट जगतात त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी वैभवला त्याच्या कामगिरीबद्दल हा पुरस्कार प्रदान केला, ज्यामध्ये आयपीएलमधील सर्वात तरुण खेळाडू आणि सर्वात जलद शतक करणारा भारतीय फलंदाज होण्याचा समावेश होता. पुरस्कारासाठी वैभवचे नाव पुकारताच, संपूर्ण विज्ञान भवनात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. वैभव नारंगी रंगाचा ब्लेझर आणि पांढरा कुर्ता-पायजमा घालून आला.

Vaibhav Suryavanshi ला राष्ट्रपतींच्या हस्ते मिळाला सर्वात मोठा पुरस्कार, सोशल मिडियावर Photo Viral

वैभवला मिळालेला पुरस्कार हा केवळ त्याच्यासाठीच नाही तर त्याच्या कुटुंबासाठीही अभिमानाचा क्षण होता आणि त्याच्या भावाने तो निःसंकोचपणे सर्वांसोबत शेअर केला. वैभवचा मोठा भाऊ उज्ज्वल सूर्यवंशी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर वैभवला पुरस्कार स्वीकारतानाचा फोटो पोस्ट केला आणि लिहिले, “हा आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. आज वैभवला आपल्या देशाच्या राष्ट्रपतींनी बाल पुरस्काराने सन्मानित केले. आपल्या राष्ट्रपतींनीही वैभवचे कौतुक केले.”

Published On: Dec 26, 2025 | 11:45 AM

