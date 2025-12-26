शतकापासून हूकला ‘किंग’ कोहली…स्फोटक फलंदाजीने वेधले लक्ष! दिल्लीसाठीच्या त्याच्या ‘शेवटच्या’ सामन्यात केल्या इतक्या धावा

विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने सध्या सुरु आहेत, भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा हा शून्यावर बाद झाला. तर भारताचा स्टार किंग कोहलीने दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील धूमाकुळ घातला आणि भारतीय क्रिकेट चाहत्यांचे भरपूर मनोरंजन केले. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये जवळपास १५ वर्षांनी पुनरागमन करणारा टीम इंडियाचा सुपरस्टार फलंदाज विराट कोहलीने या स्पर्धेत शानदार पुनरागमन केले आहे. दिल्ली संघाकडून खेळताना, विराटने त्याच्या पहिल्याच सामन्यात शानदार शतक झळकावून संस्मरणीय पुनरागमन केले.
पण तो त्यावर समाधानी नव्हता आणि पुन्हा एकदा, फलंदाजाने जबरदस्त फलंदाजी दाखवली आणि जलद अर्धशतक झळकावले. स्पर्धेतील त्याचा दुसरा सामना खेळताना, कोहलीने फक्त २९ चेंडूत अर्धशतक झळकावले आणि या फॉरमॅटमध्ये त्याचा सध्याचा फॉर्म दाखवला. बेंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) येथे विजय हजारे ट्रॉफी मोहिमेत खेळत असताना, दिल्लीचा दुसरा सामना शुक्रवारी, २६ डिसेंबर रोजी गुजरातशी झाला.
मागील सामन्यात दिल्लीला दुसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करावी लागली आणि लक्ष्याचा पाठलाग करावा लागला, परंतु यावेळी त्यांना प्रथम फलंदाजी करावी लागली. मागील सामन्यात फक्त १०१ चेंडूत १३१ धावांची धमाकेदार खेळी करणारा विराट कोहली यावेळीही मोठी खेळी करेल अशी अपेक्षा होती आणि दिल्लीच्या या शक्तिशाली फलंदाजाने निराश केले नाही. दिल्लीने दुसऱ्याच षटकात पुन्हा एकदा पहिली विकेट गमावली, त्यामुळे विराट कोहलीला फलंदाजीसाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागली नाही. पण तो येताच विराटने चौकार मारून आपले खाते उघडले आणि नंतर चौकारांचा पाऊस पाडला. दिल्लीचा फलंदाज अर्पित राणा प्रत्येक धावेसाठी संघर्ष करत असताना, विराट चारमागून एक चौकार मारत होता.
Virat Kohli continues his rich vein of form! 🔥👑 Another crisp fifty, & he already looks in beast mode ahead of the New Zealand series! 👀💪 Watch him in #INDvNZ 👉 1st ODI 👉 SUN, 11th JAN 2026 12.30 PM onwards pic.twitter.com/RB6twO5EOO — Star Sports (@StarSportsIndia) December 26, 2025
काही वेळातच कोहलीने केवळ २९ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. विराटचे लिस्ट ए कारकिर्दीतील हे ८५ वे अर्धशतक होते. गुजरातविरुद्धच्या विजय हजारे ट्रॉफीच्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात विराट कोहलीने आक्रमक फलंदाजी केली आणि ७७ धावांवर बाद झाला. तो सलग दोन शतके करेल असे वाटत होते, पण विशाल जयस्वालने त्याला बाद केले.