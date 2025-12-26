DEL vs GUJ, MUM vs UTK : रोहित शर्मा गोल्डन डकवर आऊट तर विराट कोहलीने केला कहर! वाचा सामन्याचे अपडेट्स

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ चा दुसरा फेरीचा सामना आज, शुक्रवार, २६ डिसेंबर रोजी खेळला जात आहे. विराट कोहलीच्या दिल्ली आणि रोहित शर्माच्या मुंबईला प्रथम फलंदाजी करण्यास सांगण्यात आले आहे. दोन्ही स्टार फलंदाज पहिल्या फेरीत पाठलाग करत होते आणि आता त्यांना प्रथम फलंदाजी करण्याची संधी आहे. रोहित शर्मा दुसऱ्या फेरीत चांगली कामगिरी करू शकला नाही, पहिल्याच चेंडूवर गोल्डन डकवर बाद झाला. स्पर्धेत सहभागी होणारे सर्व ३८ संघ स्पर्धा करत आहेत. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आज एकूण १९ सामने खेळले जाणार आहेत.
पहिल्या फेरीत फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली आणि दुसऱ्या फेरीतही विक्रमांची लाट पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. चाहत्यांचे लक्ष पुन्हा एकदा रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसारख्या दिग्गजांवर असेल, जे सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. पहिल्या फेरीत, दोन्ही स्टार फलंदाजांनी शतके झळकावली आणि आपापल्या संघांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आज, विराट कोहलीच्या दिल्लीचा सामना गुजरातशी सुरु आहे, तर रोहित शर्माच्या मुंबईचा सामना उत्तराखंडशी सुरु आहे.
टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज आणि माजी कर्णधार रोहित शर्माने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शानदार पुनरागमन केले आणि एक शानदार शतक झळकावले. सिक्कीमविरुद्धच्या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात रोहितने १५५ धावांची धमाकेदार खेळी केली. परिणामी, दुसऱ्या सामन्यात रोहितकडून अशाच प्रकारच्या फलंदाजी कामगिरीची अपेक्षा होती. तथापि, लाखो चाहत्यांच्या आशा यावेळी पूर्ण झाल्या नाहीत, कारण “हिटमॅन” कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. उत्तराखंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात, रोहित “गोल्डन डक” वर बाद झाला, म्हणजेच तो खाते न उघडता पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला.
२४ डिसेंबर रोजी जयपूर येथे सुरू झालेल्या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात रोहित शर्माच्या स्फोटक फलंदाजीच्या कामगिरीत त्याने फक्त ६२ चेंडूत शतक आणि फक्त ९४ चेंडूत १५५ धावा केल्या. रोहितने त्याच्या या खेळीत १८ चौकार आणि नऊ षटकार ठोकले. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर सुमारे २०,००० प्रेक्षकांनी हा डाव पाहिला.
Rohit Sharma’s catch was almost dropped by the fielder, but he held on to it on the second attempt.😢💔 pic.twitter.com/Fcb1965xfW — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 26, 2025
रोहितकडून आणखी एका शानदार कामगिरीची अपेक्षा करत हजारो चाहते सवाई मानसिंग स्टेडियमवर गर्दी करत होते. मुंबईला प्रथम फलंदाजी करण्यास भाग पाडले तेव्हा त्यांचा आनंद आणखी वाढला. याचा अर्थ असा की चाहत्यांना रोहितच्या डावासाठी मागील सामन्याइतकी वाट पाहावी लागली नाही. पण हा आनंद फक्त सहा चेंडूतच नाहीसा झाला. रोहित शर्मा डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर स्ट्राईकवर आला आणि त्याने लगेचच पुल शॉटचा प्रयत्न केला. तथापि, त्याला यश मिळाले नाही, तो पहिल्याच चेंडूवर त्याचे खातेही न उघडता बाद झाला. उत्तराखंडचा वेगवान गोलंदाज देवेंद्र बोराने महत्त्वाची विकेट घेतली.